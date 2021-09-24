汗斑｜濕熱多汗症營養不良6原因易有汗斑！醫生2招沖涼治療減復發

有運動員或是年輕學生，在高溫濕熱的季節，突然發現背上或胸口出現變色的皮膚斑塊，嚇得求診！原來他們得了「汗斑」。為什麼會有汗斑？汗斑要如何治療減少復發？



汗斑又稱「變色糠疹」，影響皮膚外觀很惱人

台灣皮膚科醫師黃幼鳴說明，汗斑的正式名稱是「變色糠疹」，顧名思義其病灶的顏色與周圍正常皮膚不同，可能較深，也可能較淺，有時還可能呈現泛紅的情況。單一病灶通常是境界分明的小圓斑，伴隨輕微脫屑或隆起，這些單一病灶會彼此融合成一片，常見於前胸、上背、頸部、上臂、肘窩等處，偶爾發生在臉部及小腿。患者可能會有輕微癢感，但也可能完全沒有任何不適，主要的困擾還是來自於對外觀的影響。

▼為什麼會有汗斑？（按圖👇👇👇）

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黃幼鳴表示，汗斑是一種皮膚表淺的黴菌感染，致病的皮屑芽孢菌是皮膚上的常在菌（意思是正常的皮膚本來就會有這種菌存在），特別喜歡生長在皮脂分泌旺盛的地方。而潮濕、悶熱的環境，有利於皮屑芽孢菌的生長，在適合的條件下，皮屑芽孢菌會從乖巧的酵母菌型態轉變成寄生性質的菌絲體型態，而導致汗斑的發生。

而除了濕熱的環境，黃幼鳴也說，多汗症、口服避孕藥、系統性類固醇藥物、免疫功能不全、營養不良等，都是可能引起汗斑的原因。

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有汗斑要如何治療？

有汗斑該怎麼治療？黃幼鳴表示，這是一種皮膚的黴菌感染，治療首選是使用外用的抗黴菌藥物，約使用2～4周的時間來殺菌，但不必使用到顏色完全恢復，因為膚色變白常常在殺菌後數個月，才會慢慢恢復正常。但若病灶範圍太廣、外用治療無效，或者是外用治療停藥後容易復發者，則可使用口服的抗黴菌藥物來治療。

▼如何分辨不同的色斑？（按圖了解👇👇👇）

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汗斑頻繁復發？流汗後盡快擦乾減少發作

黃幼鳴強調，汗斑容易復發，主要是因為皮屑芽孢菌本來就是皮膚的正常菌叢之一，藥物很難完全殺除；尤其是躲在毛孔裡的菌體，在悶熱潮濕的環境下，又會再度增生，導致皮膚變色。

他提醒，避免皮膚長時間處於悶熱的環境，流汗後盡快沖澡或將皮膚擦乾，都有助於減少汗斑發作的頻率。另外，也可將含殺菌成分KETOCONAZOLE的洗劑，在淋浴前搓揉塗抹於容易復發的位置，讓其停留在皮膚上5分鐘後再沖洗掉，以1周2～3次的間歇性使用方式，作為維持性治療，以減少復發的機會。

▼同場加映，如何區分汗斑、白蝕？（按圖 👇👇👇）

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