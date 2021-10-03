肝癌｜疲倦胃口差初期症狀難辨　戒3類食物多喝這種咖啡助防肝癌

肝又被稱作是「沉默的器官」，因為沒有神經，初期的肝癌大多數沒有明顯症狀，發現罹癌時，多半已是肝癌中、晚期階段，不少名人像是台灣職業棒球隊兄弟象萬人迷王光輝、藝人吳孟達（達叔）都因肝癌離世。



雖然罹患肝癌沒有明顯的症狀，但台灣醫師江守山表示，「肝臟本身有很好的修復功能，要將它傷害到演變成肝癌，一定會有很明顯的原因在」；他以日本研究指出，喝咖啡可以有效降低罹患肝癌的機會。

台灣醫師江守山接受《中時新聞網》訪問表示：

高危險易得肝癌者

乙肝是不能被根治的，倘若不幸你是乙肝帶原者，就要避免任何會再傷害肝臟，造成肝癌風險的事情。

譬如，去吃爆腌菜（醃製時間很多的菜），裡面的亞硝酸銨會製造肝癌，也要避免食用花生粉、豆瓣醬，這些可能還有黃麴毒素；甚至於豬肝（豬生前倘若是吃廚餘），裡頭會有很高劑量的黃麴毒素，酒精就不用說了，更加不能碰。

如果把這些危險的飲食習慣避掉，即使帶原乙肝，還是可以防止自己得到肝癌。

▼肝癌主要症狀：（按圖查看👇👇👇）

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沒有乙、丙肝就等於不會得到肝癌嗎？

最好養成每半年超聲波檢查，初期檢查都是免不了的！

即便肝功能正常，也不等於沒事，臨床上也有看到肝功能正常的病人，後來還是肝硬化；所以超聲波檢查是一個必須且必要的檢查。

肝指數其實是一個落後的指標，數值常常會不定時的高，抽血檢查的時候也不見得在高的情況，所以會讓人錯以為肝臟都很正常，其實很有可能間斷的都發炎過，只是沒有發現，因為不可能每天都去抽血檢查。

毒物肝，指的是老吃高黃麴毒素的食物；酒精肝，則是飲酒過量的人，上述兩種情況，都可以在沒有肝炎的情況下，產生肝癌。

肝功能異常的症狀

因為影響消化，所以會感覺到胃口不好，會倦怠，不過都很輕微，所以很容易將這些症狀解釋成感冒。

倘若自己本身就是帶原者，又常常喝酒，有不好的飲食習慣，那就要特別小心，這些狀況都是肝病早期的症狀。

▼護肝調理可以吃什麼？（按圖看清👇👇👇）

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如何預防肝癌

肝臟本身有很好的修復功能，要將它傷害到演變成肝癌，一定會有很明顯的原因在。很多人不在乎，即便是有乙、丙肝帶原，還每天跟別人灌酒，食物也亂吃，當然有一天肝臟就會受不了。

丙肝的人怎麼預防？台灣人可以用台灣健保的丙肝根絕療法，把丙肝撲滅掉；乙肝的人可以吃一些抑制乙肝病毒的藥物，或喝足量的咖啡緩解，但不能根治。

日本有研究指出，喝咖啡能把罹患肝癌的機會降到原來的1/4，可以喝中、淺烘培的咖啡，愈多杯的話效果愈好，一般都建議喝到3至4杯。

肝癌是否可以被治癒

肝硬化的初期是可被逆的，但到後期就是不可逆了。

初期可逆的治療方式，就是降低對肝臟的傷害，對肝臟有益的食物好好吃，還是有機會可以逆轉初期的肝硬化。

倘若已經確定是肝癌，就只能開刀拿掉，或者用「酒精注射治療」快速解決掉，不太可能用調理的方式，來處理肝癌的部分。

肝炎復發的機率高嗎？

初期的肝癌再發的機會，接近七、八成以上，如果末期就高達九成以上會再復發。肝癌的復發率，是目前醫療治癒上面很大的困難。

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