罕見疾病｜醫護出錯令男士尿液含糞肛門排精？藝人金剛曾患上肛瘻

大家都知道排糞和排尿都是將身體的垃圾和廢物排出，然而你又有沒有想過男士會出現尿液含糞、精液從肛門排出的情況？美國最近就出現了一宗非常罕有的「直腸前列腺瘻」病例，患者的症狀奇怪又令人尷尬，他不但出現「氣尿」及「糞尿」，更出現由肛門排出精液的情況，實在令人匪而所思。原來病患成因與「廔管」有關，就連藝人金剛都曾患上與之相近、但較常見的「肛門廔管」，本文將講解兩者的成因和治療方法。



「直腸前列腺瘻」病症罕有，徵狀奇怪又令人尷尬。（圖片：ctwant）

正常而言，我們的身體會由腎小管製造尿液，尿液會匯集至集尿管，經由輸尿管送至膀胱，以將體內不需要的垃圾排走。但根據美國醫學期刊《Cureus》發表的一宗罕有「直腸前列腺瘻」病例，病人的直腸和前列腺因「廔管」（fistula）異常連接，導致尿液中夾雜糞便、尿液有氣體、肛門排出尿液甚至精液等異常情況。

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直腸和前列腺之間出現異常通道 致排出位置錯配

以上提及的異常情況已持續長達2年，這位德州男病人一直沒有就醫，直到睪丸連續疼痛五天才到醫院進行檢查，並發現尿道已出現感染、左邊罩丸管腫脹、前列腺有異常結構等。醫生再為病人進行「膀胱尿道造影」檢查，證實是「直腸前列腺瘻」，即直腸和前列腺之間有廔管形成，將兩者相連，令病人的尿液和精液會通過直腸和肛門排出，而糞便又經尿道排出。

「直腸前列腺瘻」即直腸和前列腺之間有廔管形成，令尿液和精液會通過直腸和肛門排出，而糞便又經尿道排出。（圖片：macmillan）

導尿管是「幕後黑手」 拖延治療後果嚴重

為何病人的直腸和前列腺之間出現廔管？原來是被導尿管誤傷造成。兩年前病人曾因吸毒入院，昏迷三星期，期間須插入導尿管。導尿管常用於昏迷、手術前後等排尿出現問題的病人身上。主診醫生推斷當時插導尿管的過程出現錯誤，令導尿管的氣囊過早撐開，傷及器官，以致廔管在前列腺和直腸之間形成。

病人最終接受手術，成功將瘻管封起。主診醫生指病人需數個月的康復時間，然後尿道和生殖器功能都會回復正常，但射精份量會輕度減少。醫生強調，如果病人再拖延治療，可能會出現腎臟感染，甚至是可致命的敗血症。這個病例同時提醒導尿管存有損傷尿道的風險，醫護人員應注意。

導尿管常用於昏迷、手術前後等排尿出現問題的病人身上，插入時存有損傷尿道的風險。（圖片：sickmaps）

肛門瘻管由發炎引發 初發時常與痔瘡混淆

直腸前列腺瘻並不常見，每年每一百萬人中只有五個病例，而直腸排出精液這個症狀更加罕見。不過，同樣屬瘻管疾病的「肛門瘻管」，又稱「肛瘻」便較為常見，藝人金剛（李信樵）都曾經患上。

金剛因肛門廔管復發，決定動手術處理，手術後只感到「屁股怪怪的！」（圖片：金剛IG）

肛門瘻管在肛門直腸內和肛門外圍的皮膚形成，九成臨床病例都是由肛門腺體發炎引起。發炎的肛門腺體會先形成膿瘍，待發炎改善後，有些情況下傷口會自行癒合，而如果傷口沒有癒合，便會有管道出現在傷口處，即肛門瘻管。

肛門瘻管的初期症狀不明顯，往往是發炎後才被察覺，因為開口和肛門直腸相通，令開口會不斷受糞便和細菌污染，造成感染及發炎。大多數情況下，最先的症狀是膿腫，肛門周圍會出現紅腫、疼痛、有硬塊；繼而是流出液體，例如硬塊會分泌出膿體、肛門管道會流出黏液、膿液或糞便，更會發出異味。

肛門瘻管在肛門直腸內和肛門外圍的皮膚形成。開口和肛門直腸相通，令開口會不斷受糞便和細菌污染，造成感染，最終發炎。（圖片：ICON專科中心）

肛門廔管較常見於男性身上，而且會令患者坐著時感到痛楚，所以常被誤以為痔瘡。兩者是不同的疾病，不過痔瘡令細菌容易繁殖，如果肛門附近發炎，痔瘡也會增加瘻管形成的風險。

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多種手術治療 微創手術可減低括約肌損傷

肛門瘻管只能靠手術治療，其中有傳統手術和微創手術。傳統手術以「瘻管切開術」、「瘻管切除術」及「泄液線手術」最常見。選擇手術時，醫生會考慮瘻管的數目及嚴重程度，並盡量減少手術對括約肌的影響。

如果瘻管和括約肌的關連較少，就會採用瘻管切開術或瘻管切除術，康復期約2至4個星期。如果瘻管和括約肌的關連較多，便需要分階段進行泄液線手術，每次只處理部分位置，以減低對括約肌的傷害。手術過程會放入泄液線，讓污垢物經泄液線流走，待6至12星期傷口癒合後，再進行另一次手術，直至瘻管完全消失。

肛門瘻管只能靠手術治療。醫生會考慮瘻管的數目及嚴重程度選擇手術方式，並盡量減少手術對括約肌的影響。（圖片：Freepik）

傳統手術造成較大的傷口，癒合時間較長，更會對括約肌造成較大傷害，有機會令日後容易大便失禁。「經括約肌間瘻管截斷手術（LIFT）」和「肛門瘻管內視鏡（VAAFT）」是新式微創手術，可減低對括約肌的傷害。前者是將瘻管結紮，後者則把內視鏡放入瘻管中，進行消融或堵塞。

注意日常生活習慣 可減低肛門瘻管風險

被導尿管誤傷而導致的直腸前列腺瘻未必能自行預防，但透過注意日常生活習慣，是可以減低肛門瘻管的風險。平日應飲食均衡、多攝取水分，避免便秘而損傷肛門；避免進食過量進食辛辣、油炸食品；注意個人衛生，如果肛門位置有疼痛、腫塊、化膿等異常情況時，不要以為是痔瘡而忽視，應盡早求醫。

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透過注意日常生活習慣是可以減低肛門瘻管的風險，例如注重飲食均勻、注意個人衛生。（圖片：163）

Reference:HK01,Cureus,烏日林新醫院