重陽節｜淺酌菊花酒可養生長壽? 忌與奶類蘿蔔同服四類人不宜飲用

重陽佳節又至，秋高氣爽正是登高的好時機。而古代傳統亦有淺酌菊花酒作為重陽節的習俗，並深信菊花酒有延年益壽的功效。黃美儀中醫師日前就為此受訪，為我們拆解一下菊花酒的箇中功效及製法。

菊花是秋天養生佳品（網上圖片）

菊花本身為秋天養生佳品

據康河中醫診所黃美儀中醫師介紹，重陽正值菊花盛開的季節，故古代亦曾把重陽節稱之為「菊花節」。由於九九與「久久」諧音，與「酒」也是同音，因此古代亦衍生出九九重陽節要喝菊花酒這傳統。據東晉葛洪的《西京雜記》記載，漢高祖時宮中「九月九日佩茱萸，食蓮餌，飲菊花酒。云令人長壽。」

現時秋天燥氣當令，秋燥容易傷肺，不時不食，菊花作為「秋花」，是秋季的養生佳品。中醫師黃美儀指出菊花性味辛、甘、苦，微寒，歸肺、肝二經，功效為疏散風熱、平肝明目、清熱解毒，善治眼疾、眩暈、驚風、風熱感冒、疔瘡腫毒等，配合其他中藥，更可清熱養陰防燥。

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菊花酒又名長壽酒

菊花酒味道清甜，又叫做長壽酒。傳統的菊花酒是由菊花、糯米、酒麴釀製而成，黃醫師指出白菊花善於平肝明目，黃菊花多用於散風清熱，日常入饌多選用白菊花。推薦白菊花和其他藥材合用浸酒，可減輕頭暈目眩，視物昏花，耳鳴耳聾，腰膝酸痛，失眠多夢等症狀，而且方法簡易。

菊花酒製法



材料：白菊花50克，生地黃50克，地骨皮(枸杞根) 50克，白酒1,000毫升

製法：將白菊花、生地黃及地骨皮粉碎以布包裹，浸白酒內，1個月後去渣取酒飲用。

服法：每日早、晚各一次，每次10至20毫升，飯前飲用為佳。

功效：壯筋骨、補精髓、延年益壽耐老

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忌與蘿蔔同服 四類人不宜飲用

菊花酒以養生為目標，黃美儀中醫師建議開始時每星期先服用兩至三次，觀察身體反應，若沒有不良反應，可改作隔日或每日飲用，小口品嚐，徐徐嚥下。飲酒時不宜同時進食酸性或奶類食物，酒中有生地，不宜與蘿蔔、葱白同食。

以下情況不宜飲用菊花酒:

1. 過度飢餓或運動前後

2. 身體不適、高血壓、痛風患者或正服用其他中西藥物

3. 兒童、長期病患者或正服用藥物如降血壓或精神科藥物等人士

4. 女性於懷孕期、哺乳期或行經期內，避免飲用

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不好飲酒者亦可品嘗菊花

如本身不好酒類，可用數枚鮮菊花或胎菊洗淨後直接泡茶喝，清熱解毒，可以醒腦提神、降血壓、消除眼睛疲勞，但是氣虛胃寒、食少泄瀉者則慎服。菊花入饌也是不錯的選擇，黃醫師推薦以下菊花養生茶和食品，美味可口，保健養生。

雪梨麥冬菊花茶



【材料】雪梨 1個、麥冬 10克、白菊花 5克、冰糖適量

【製法】雪梨去皮去芯並切成小塊，雪梨和麥冬一起放入鍋中加水約1,800毫升，大火煮開後轉小火熬1小時。菊花洗淨後放入鍋中，再加入冰糖攪拌煮至溶化即可

【服法】1週3-4次，每次1杯

【功效】養肝明目、潤肺生津止咳

【宜忌】適合咽乾咳嗽或皮膚乾燥的人士

山楂陳皮菊花茶



【材料】山楂10克，陳皮 5克，白菊花 5克，水 800毫升，少量冰糖

【製法】陳皮用溫水浸泡15分鐘，用刀輕輕刮去裏面的白瓤，撕成小塊。將山楂、陳皮入鍋，加清水，大火煮開後轉小火繼續煮15分鐘，菊花洗淨後放入鍋中，再加入冰糖攪拌煮至溶化即可

【服法】1週3-4次，每次1杯

【功效】健脾消食，清熱降脂。

【宜忌】適合肥胖症、高血壓、高血脂的人士。

菊花杞子糕



【材料】白菊花 適量、大菜絲 7-8克、冰糖 適量、枸杞 20-30枚

【製法】杞子用溫水泡軟備用；4碗熱水泡菊花5分鐘，去渣，留菊花水備用；將菊花水倒入鍋中，加入適量的冰糖，倒入大菜絲和泡好的枸杞，一邊煮一邊用筷子攪拌，直至大菜絲完全溶化即可關火。倒進模具裏，待放涼後完成。

【服法】日常食用

【功效】滋補肝腎，清熱明目。

【宜忌】適合長期閱讀和使用電子器材，視力減弱及疲勞者。脾胃虛寒者不宜服用。

紅棗菊花粥



【材料】紅棗 20粒、白菊花 25克、當歸 10克、米 100克

【製法】紅棗、當歸、米一起放入鍋中，加適量水煮成粥狀。待粥煮至濃稠時，去除當歸，菊花用過濾袋包好後加入，煮2分鐘加鹽調味即可。

【服法】日常食用

【功效】健脾益氣，清肝明目，養血活血

【宜忌】適合氣血虛弱人士；行經期內、正在服用心血管藥物或感冒的患者不宜服用。大棗含有高鉀，腎病或腎功能不全患者應該控制大棗的食量。

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秋季養生莫遲疑

秋季氣候乾燥，氣溫多變，需預防秋季常見的疾病，例如咳嗽、腹瀉、便秘、皮膚乾燥、失眠、躁鬱症等。

秋季飲食的原則是「養陰防燥」， 推薦食材包括雪梨、蘋果、山藥、銀耳、蜂蜜、烏骨雞等，重陽後漸入晚秋，又以燥、寒為主，寒氣通於腎，腎主黑色，除了養陰潤燥，可以配搭黑色的食品，如黑芝麻、黑豆、黑米、黑棗等補腎。

黃醫師強調，無論是菊花或是其他養生食物皆以適量為宜，需要配合體質，並且儘量少食或不食葱、姜、蒜、辣椒、烈酒等燥熱之品及油炸、肥膩之物，以免加重體內的燥氣。