消委會｜四款鑄鐵鍋金屬釋出量超標 最平Bruno致癌重金屬超標16倍

鑄鐵鍋因分別在傳熱、鎖水及保溫等均有優秀表現，近年一直深受愛入廚女士的熱捧。不過，消委會測試了市面7款鑄鐵鍋樣本，當中4款檢出的金屬釋出量均超出國際標準，其中售價最便宜的Bruno鑄鐵鍋被驗出有兩款致癌重金屬超標，砷的釋出量更超出國際標準上限16倍。至於近年大受歡迎、被稱為「港女煲」的Le Creuset鑄鐵鍋，則獲消委會給予總評四星半的好評，與另外兩款鑄鐵鍋並列這次檢測的最高分。

鑄鐵鍋近年深受愛入廚的女士歡迎。（羅君豪攝）

Bruno相關產品已下架

消委會這次抽查了市面7款的鑄鐵鍋，其中5款含有琺瑯塗層，另外兩款則沒有，7款鑄鐵鍋的售價差異甚大，從$3,199至$798不等，當中有4款樣本的金屬釋出量超出國際標準或歐洲委員會所訂的上限。

檢測中，含琺瑯塗層的Vermicolar（$2,580）及Bruno($798)均分別驗出金屬釋出量超出國際標準的上限，而來自中國的Bruno更驗出致癌重金屬砷的釋出量，更超出國際標準上限的16倍；另一種致癌重金屬鎘的釋出量亦超標5.4倍；鋰及鋁亦分別超標11.1倍及0.4倍。上述Vermicolar及Bruno鑄鐵鍋，分別被消委會僅給予兩星半及兩星的總評。

據資料顯示，長期攝取高劑量的鎘除了會致癌外，亦恐會對腎臟造成損害。至於過量攝取鋰，則恐會出現腹瀉、噁心、手震等症狀，亦有機會影響甲狀腺功能或導致胎兒不正常。而過量攝取鋁，有動物研究顯示亦可能影響生育及發育。

不過，Bruno 代理商向消委會提供相關測試報告，以證明產品的化學安全性符合食品安全國家標準GB 4806.3-2016、國際標準ISO 4531、德國LFGB規例及日本的「食品衞生法 • 食品、添加物等之規格基準」。

代理商又指，表示消委會測試報告後，已再進行測試結果亦合格，對消委會測試結果有疑惑，但為安全起見及釋除顧客的疑慮，已暫停銷售相同批次的有關產品；日後再銷售有關產品前，會先為該批次進行測試或取得有關化學安全報告才開始銷售。

▼7款鑄鐵鍋消委會總評（點圖查看👇👇👇 ）:

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Lodge的鐵釋出量超標54倍

另外兩款沒有琺瑯塗層的鑄鐵鍋，柳宗鐵（$1,950）及Lodge（1,788）亦同樣驗出金屬釋出量超標，當中來自美國的Lodge鑄鐵鍋，被驗出鐵的釋出量超出歐洲指引上限的54倍，其餘的鉻、錳、釩金屬亦分別驗出超標約0.7倍至逾1倍不等。而上述柳宗鐵及Lodge鑄鐵鍋，分別被消委會僅給予三星及兩星的總評。

報告引述世衞指，雖然鐵為人體不可缺少的營養素，不過人體過量攝取恐會影響其他礦物質的攝取。歐洲委員會曾以「可合理做到的盡可能低水平」原則，就金屬訂定鐵的釋出量提出上限，以促使生產商盡量降低金屬食物器皿中鐵的釋出量，保障消費者健康。

在是次檢測中，消委會分別向Le Creust($2,788)、Lagostina($2,480)及Staub($3,199)的鑄鐵鍋，給予最高的四星半總評，三者均分別通過金屬釋出量測試，其中Lagostina的熱力均勻度較佳，且售價較便宜；Le Creust的傳熱速度整體評分較高，而Staub的琺瑯塗層耐用程度較好。

▼同場加映，消委會過去12款總評最高分餅乾（點圖查看👇👇👇 ）:

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消委會保養鑄鐵鍋貼士

消委會亦提醒市民日常可留意以下要點，保養及使用家中的鑄鐵鍋。

日常使用：

．切勿放入微波爐使用

．鑄鐵鍋重量不輕，應小心輕放，切勿重摔或拖拉。

．首次使用前，應先用水和適量清潔劑，以海綿或軟布清洗鑄鐵鍋，然後用水徹底沖洗乾淨及弄乾。

．煮食時以低至中火烹煮為佳，不要用大火或高溫乾燒鑄鐵鍋。若以氣體爐煮食應調節爐火至鑄鐵鍋底部邊緣的範圍內。

．煮食時若要接觸鑄鐵鍋，應先戴上隔熱手套或隔熱墊，以避免燙傷。

．避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製造的耐熱廚具攪動食物。

．應將熱鍋放在木板或隔熱墊上，不應放在未受隔熱保護的表面上。

．若鑄鐵鍋剛從雪櫃拿出，應先待其回復至接近室溫才加熱；此外，用後應讓鑄鐵鍋自然冷卻，不應立即注入冷水，以免琺瑯塗層因溫度急劇變化而損壞。

．切勿在鍋面切剁食物。



清潔和保養：

．每次用後都應清洗乾淨，以防積聚污漬。

．清洗後應徹底弄乾，部分鑄鐵鍋的廠商建議在清洗及弄乾後，塗上一層薄薄的食用油，以防出現銹蝕及加強不粘效果。

．切勿用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損鑄鐵鍋。

．應存放在乾燥的地方，以防出現銹蝕。存放時亦不要將其他硬物放入鍋內，以免 撞花 或刮損。

．鍋蓋把手大多以螺絲固定，應不時檢查把手並在有需要時擰緊螺絲，以防鬆脫。



▼同場加映，消委會過去檢測5款符合標準矽膠食物盒及摺杯（點圖查看👇👇👇 ）:

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