LV男裝藝術總監Virgil Abloh病逝 與心臟血管瘤搏鬥兩年享年41歲

Louis Vuitton男裝藝術總監及Off-White創立人Virgil Abloh，當地時間周日(28日)因病離世，終年41歲。其親屬在Virgil Abloh的官方Instagram發文懷念指，Virgil Abloh過去兩年一直與罕見的癌症心臟血管肉瘤(cardiac angiosarcoma)搏鬥，其死訊亦震驚時裝界。

Virgil Abloh過去兩年一直與罕見的癌症心臟血管肉瘤(cardiac angiosarcoma)搏鬥。(Virgil Abloh instagram)

2018年成LV首位非裔藝術總監

據其親屬在悼文中指，Virgil Abloh早在2019年已得知自己患上心臟血管肉瘤，不過他一直未有公開病情，反而選擇私下與癌魔搏鬥，接受多個艱辛的療程

LV母公司LVMH集團亦發聲明指，對Virgil Abloh的英年早逝感不捨，並讚揚他是一位有遠見的天才設計師，也是一位擁有美麗靈魂和大智慧的人。而曾與Virgil Abloh多次合作的LVMH集團二公子Alexandre Arnault更稱他為「當代創意的精髓」，寫道：「謝謝你帶給這世界的一切，Virgil。」

於1980在美國伊利諾州出生的Virgil Abloh，大學時主修土木工程，並於伊利諾理工學院取得建築碩士學位，學歷雖與時尚產業無關，但他於大學畢業後曾進入FENDI實習，在此開啟了他的創意之路。

2013年Virgil Abloh於米蘭創立高端街頭品牌Off-White，曾入選LVMH新銳時尚設計師獎，令他在時尚圈開始受到矚目，其後他並於2018年獲邀任命LV男裝藝術總監，成為近年時尚圈潮流化的重要推手之一，他同樣亦是LV首位非裔藝術總監。

▼心臟腫瘤知多啲（按圖👇👇👇）

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原發性心臟血管肉瘤5年存活率僅11%

Virgil Abloh所患上的心臟血管肉瘤本身極其罕見，據美國心臟協會於2015年發表的一份進行了為期40年的研究發現，原發性心臟血管肉瘤的發生率約為0.008%，且5年內存活率約僅有11%。此外，研究也發現，年輕族群罹患心臟肉瘤的存活率甚至更低。

一般而言，心臟腫瘤是指發生在左右心房及其相通大血管等的腫瘤。當中可分為以下三大種類，其中的原發性心臟腫瘤相對罕見，且多為良性腫瘤。

1. 原發性良性心臟腫瘤



在成年患者中，約有一半患者的原發性良性心臟腫瘤為心腔黏液瘤，黏液瘤通常在左心房生長，並以女性患者較多。

而通常在心肌內生長的橫紋肌瘤及纖維瘤，則主要好發於嬰兒及兒童。當中，橫紋肌瘤患者約有半數亦同樣患有結節性硬化症，患者可能會因心律失常而出現心臟衰竭，而纖維瘤患者甚至有猝死的風險。

2. 原發性惡性心臟腫瘤



肉瘤是其中一個主要的原發性惡性心臟腫瘤，當中有近四成患者屬血管肉瘤，腫瘤大多在右心房生長，導致右心房血管阻塞或出現癌細胞轉移至肺部的現象，且患者以約44歲的中年人為主。

心包間皮瘤則更為罕見，且會累及所有年齡，男性多於女性。它引起心包膜積水並可轉移到脊柱、鄰近的軟組織和腦。

原發性淋巴瘤非常罕見，主要通常發生在HIV/AIDS患者中或其他免疫缺陷人群中。這些腫瘤迅速生長並引起心力衰竭，心律失常，心臟壓塞和上腔靜脈（SVC）綜合征。

3. 繼發性心臟腫瘤



繼發性心臟腫瘤指的是原本起源於肺、乳腺、腎臟、血液或皮膚等其他部位的腫瘤，其後擴散至心臟的腫瘤，這類腫瘤通常為惡性，而且比原發性心臟腫瘤更常見約30至40倍。

▼同場加映，如何保持心臟健康？（按圖👇👇👇）

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肉瘤血栓可經血流循環全身

心臟腫瘤一方面可完全沒有症狀，另一方面卻又可以出現威脅心臟功能的致命症狀。當中，如果良性腫瘤影響到心臟功能，它同樣也可像惡性腫瘤般對患者有致死風險。

心臟腫瘤的主要症狀包括：



．心力衰竭

．異常心律

．低血壓

．發燒

．易倦

．關節疼痛

．皮膚現紅點



相比良性心臟腫瘤患者，心臟血管肉瘤患者最常出現心室血管阻塞及心包膜積水等症狀。至於血管肉瘤的血栓也有破裂風險，並隨着血流循環至身體的其他器官或部位，造成疼痛或器官損壞，如血栓到大腦可能會導致中風，到肺部可能造成呼吸窘迫。

除了和心臟有關的症狀外，心臟肉瘤還可能導致發燒、體重減少、夜間盜汗、全身不舒服、手指軟組織擴大造成指甲彎曲。

至於要如何預防心臟肉瘤的發生，雖然心臟血管肉瘤的發生難以預防，不過避免暴露在致癌因子，如避免抽菸、避免酗酒，以及減少暴露在輻射下，都能大大降低罹癌的風險。

治療方面， 良性心臟腫瘤一般首選採取手術進行切除，術後復發率並不高。但惡性心臟腫瘤則較難根治，治療目標一般只能透過放射治療或化學治療等手段，紓緩症狀的出現。

▼同場加映，心律不正知多啲（按圖了解👇👇👇）：

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資料來源：美國心臟協會、國際癌症研究機構、美國約翰霍普金斯大學