季節性過敏｜打噴嚏、鼻子癢？ 過敏時吃５類食物或令病情惡化！

春回大地，隨之而來的就是令你不停打噴嚏的花粉和霉菌。為了減輕過敏狀況，許多人都會從生活環境着手，以減少接觸致敏源的機會。不過你又是否知道，原來日常飲食其實都可能會加重過敏？



５類食物恐加重鼻塞症狀

據外媒報道，美國耳鼻喉科助理​​教授 Sam Huh 表示，部份食物和飲料可能會導致鼻塞加重，其中就包括：

1. 乳製品



雖然臨床研究尚未表明乳製品會加劇過敏狀況，但Huh 解釋，有些人在喝牛奶後可能會感到鼻涕分泌加劇和鼻塞，這可能是由於對酪蛋白過敏。 酪蛋白不僅存在於乳酪和芝士等乳製品中，罐頭吞拿魚或巧克力等食物內亦可能存在。

2. 富含組織胺的食物



當我們的免疫系統在遇到威脅（例如潛在的過敏原）就會產生組織胺並觸發過敏反應。若食物中含有高含量的組織胺、刺激身體釋放組織胺或抑制組織胺代謝的成分時，就會更容易引發過敏反應。

組織胺含量高的食物包括：大多數加工肉類（如香腸和煙肉）、發酵食品（如酸菜和泡菜）、發酵飲料（如酒精）、乾果（如葡萄乾和果仁）以及部份蔬菜和水果（如番茄和柑橘類水果）。

3. 水楊酸鹽含量高的食物



部份人士可能會對水楊酸鹽過敏，而這會更劇鼻塞的狀況。Huh 表示，過往曾有研究探討過不含水楊酸鹽的飲食如何反映鼻竇炎症狀的積極改善。

水楊酸鹽含量高的食物包括：水果（橙和葡萄）、蔬菜（洋蔥和小黃瓜）、香草和調味品（迷迭香和肉桂）、堅果（核桃和花生）。

4. 油炸食品



一些用於烹飪油炸食品的植物油（如玉米油和大豆油）含有大量 omega-6 脂肪酸，攝取大量的 omega-6 脂肪酸會增加身體發炎的風險。

5. 精製糖



精製糖是指經過一系列化學加工後的純度極高的食用糖產品，包括白糖、紅糖、葡萄糖、果葡糖漿、麥芽糖漿、冰糖等，這些糖存在於大量食物及飲料中。有研究指出，精製糖可以透過觸發發炎分子（例如細胞激素）的釋放加重身體發炎，從而導致鼻竇炎。

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這３種食物有助緩解鼻塞症狀！

正如有些食物會導致鼻塞症狀加劇，亦有些食物能緩解症狀，美國營養與飲食科學院發言人、註冊營養師的 Sue-Ellen Anderson-Haynes就指出，辣椒中含有的辣椒素可以導致血管擴張，「鼻竇炎限制了我們的血管和血流……辣椒疏通了鼻竇，減輕了炎症。」

另外，大蒜和生薑化合物亦能減輕發炎症狀。不過報道指出，由於烹調時可能會導致有益的化合物流失，所以最好只吃生的或稍微煮熟的。

Huh 補充，由於良好的免疫系統對於預防發炎至關重要，因此保持富含水果和蔬菜的全面飲食至關重要，保持水分以稀釋鼻竇內的黏液也很關鍵。「為了避免鼻塞和鼻竇炎，你需要良好的黏液流動、空氣流通及免疫系統。」

4種抗發炎食物（按圖👇👇👇）

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