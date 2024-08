滑雪、行山、打波易受傷？運動創傷種類多　治療方式大不同

不少香港人在疫情後除了報復式去旅行,更報復式做運動,更有人將兩者結合「去外地報復式做運動」,兩者都令人心情愉快,但假如日常沒有運動習慣,更喜歡宅在家中,面對突然進行劇烈運動,心肺功能及肌肉都可能不堪負荷!最近就有不少病人求診,都有關膝關節軟骨撕裂、踝關節扭傷等的運動創傷1,2,以下就為大家分享運動創傷的種類以及治療方式。



註冊骨科專科醫生倪司玲

運動創傷分不同程度

就到診所求醫的病人所見,最多的運動創傷多來自打籃球、跑步及遠足,又或是到日本、韓國等地滑雪³,其中內地的滑雪場亦令港人一年四季都可以滑雪,由於不少人久未運動,令肌肉流失⁴,亦令運動創傷機會增加,求診的人亦增加⁵。而病人除了因運動造成的較常見的皮膚擦傷、肌肉抽筋可稱為運動創傷外,他們參加滑雪、打球等運動則多數出現「十字韌帶撕裂」,患者屈膝蓋時會腳軟、膝蓋會腫脹和嚴重疼痛⁶,令活動幅度減低,甚至無法走路,另外亦常見「內側韌帶受傷」⁷,患者膝關節活動時會出現鎖定或卡住的情況、膝關節乏力及關節內側疼痛和觸及痛楚等,而更嚴重造成的骨折⁶,亦是運動創傷的一種。而根據年齡層的不同,年輕患者可能多是韌帶受傷²,而長者則容易因骨質疏鬆,在運動過程的踫撞中造成骨折⁸。

進行手術或保守治療

在判斷過病人的受傷程度後,醫生會作出相應的治療,其中如果遇上明顯骨折、韌帶撕裂就必須進行手術⁹,希望回復那個受傷的位置的功能,讓病人可以重拾運動樂趣。但例如韌帶受傷,我們則會使用保守治療,例如病人須配戴腳托或「打石膏」來固定足踝或減少受傷足踝的負重,另外常見的保守治療包括物理治療及藥物治療⁹。

當中病人如果是不太嚴重的運動創傷,如肌肉受傷有發炎的情況,就會用藥物消炎,另外物理治療及復康運動,就由註冊的物理治療師用機械及手法的治療,如韌帶軟骨受傷,就可能要加上強化運動,訓練肌肉可以承托關節及韌帶,幫助病人康復之餘亦減少復發機會⁹。而常見的扭傷手腕、腳腕等情況,則需要照X光片以外,有時亦要做磁力共振掃描(MRI),在過程中可以了解骨骼狀況以外,病人的軟骨又是否有受傷或出現關節退化⁹。

個案分享:扭傷消腫後都不能掉以輕心

早前就有一位病人在外地旅行滑雪,過程中膝頭受傷,有輕微扭傷的感覺,當下有出現腫脹及輕微的移動困難,但當時在休息過後又覺得情況不太嚴重就決定下山,在消腫後亦只有輕微痛楚,但回港後卻發現自己在上落樓梯、交通工具時都出現困難,甚至覺得雙腳「浮浮吓」,有種乏力的感覺。在我為他檢查後,再作了磁力共振掃描掃描,才發現十字韌帶已撕裂,後來需要進行手術才得以康復。

好多人都以為必定「好大件事」,才會出現十字韌帶撕裂,有人會說撕裂時甚至會出現「啵」一聲,但這個個案就說明了,其實這些都是誤解。十字韌帶可以慢慢撕裂及磨斷,大家若曾扭傷碰撞,在消腫過後,如果沒有再看醫生跟進,可能就會讓創傷慢慢加深。

最後,大家若想減少發生運動創傷的機會,除了記得量力而為以外,在運動前記得做足伸展運動及熱身運動!伸展運動主要還肌肉產生適當的韌力,而熱身運動則讓肌肉及關節溫度提升,讓身體知道準備要做運動¹,如果長者熱身運動更應該進行「重心轉移」的熱身運動,令平衡感增加,減少跌倒的機會¹⁰。

參考資料:

¹. Centre for Health Protection. Sports Injuries. 2020. [online] https://www.chp.gov.hk/en/static/90008.html [Accessed: 5 June 2024].

². Chan KM, et al. Br J Sports Med. 1993 Dec;27(4):263-7.

³. Sheu Y, et al. Natl Health Stat Report. 2016 Nov;(99):1-12.

⁴. Cleveland Clinic. Muscle Atrophy. 2022. [online] https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22310-muscle-atrophy. [Accessed: 5 June 2024].

⁵. National Safety Council Injury Facts. Sports and Recreational Injuries. 2023. [online] https://injuryfacts.nsc.org/home-and-community/safety-topics/sports-and-recreational-injuries/ [Accessed: 5 June 2024].

⁶. NIH. Sports Injuries. 2021. [online]. https://www.niams.nih.gov/health-topics/sports-injuries. [Accessed: 5 June 2024].

⁷. Naqvi and Sherman. Medial Collateral Ligament Knee Injury. 2023. [online] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431095/ [Accessed: 5 June 2024].

⁸. Better Health Channel. Osteoporosis and exercise. 2023. [online] https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/osteoporosis-and-exercise. [Accessed: 5 June 2024].

⁹. NIH. Sports Injuries: Diagnosis, Treatment, and Steps to Take. 2021. [online] https://www.niams.nih.gov/health-topics/sports-injuries/diagnosis-treatment-and-steps-to-take. [Accessed: 5 June 2024].

¹⁰. Sun M, et al. Int J Environ Res Public Health. 2021 Nov 29;18(23):12562.

MAT-HK-2400439 (06/2024)