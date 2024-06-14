綠茶｜飲茶減肥竟致胃穿窿？ 醫生揭這「壞習慣」惹禍！

不少人都會喜歡通過飲茶來養生，但亦要留意飲用習慣，不然養生不成反而損害身體健康。台灣就有一名女子本想通過飲綠茶來減肥，豈料竟因此造成胃潰瘍，胃部出現8個破洞。事後，醫生追查原因，才發現原來是女子的一個不良習慣導致。



綜合外媒報道，台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘在當地健康節目《健康晚點名》中分享病例指，該名女子是一位準新娘，由於對自己的身材不滿意，為了讓自己在婚紗照上更上鏡，便趁在籌備婚禮期間，直接購入了一整箱綠茶，打算仿效網上流行的「綠茶減肥法」。

如是者女子持續飲用了3個月綠茶。不久後，女子發現自己胃部感到不適，甚至只要一進食就會感到胃部悶痛，於是前往求醫。

錢政弘在了解過女子的飲食習慣後，排除了是暴飲暴食所引致的可能性，進一步為她檢查，並通過胃鏡發現，女子胃部隔近幽門的位置竟有7、8個潰瘍破洞。

錢政弘推測，潰瘍的成因是女子經常「空腹喝茶」。他提醒，「雖喝綠茶有助於抗癌、有益健康，但千萬不要空腹喝，長久下來容易引發胃潰瘍。」

▼同場加映：不同顏色的茶的功效大不同（按圖）：

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飲綠茶真係可以減肥？

實際上，飲綠茶用綠茶的確可以帶來一些與減肥相關的潛在好處，就例如以下各點：

1. 新陳代謝加速：綠茶中的咖啡因和兒茶素類化合物（如兒茶素和表兒茶素）被認為能夠促進新陳代謝，增加能量消耗。這可能有助於身體燃燒更多的卡路里，但其效果相對較小且短暫，不足以單獨導致明顯的減肥效果。



2. 脂肪氧化和脂肪吸收抑制：綠茶中的兒茶素類化合物被認為可以促進脂肪氧化和抑制脂肪吸收。這些作用可能有助於減少脂肪的積累，但其效果也是相對較小的。



3. 飽足感增加：一些研究表明，綠茶中的兒茶素類化合物可能有助於增加飽腹感，減少進食量，從而在減肥過程中有所幫助。



不過，減肥並非單單通過飲綠茶就可以得到成效，如果真的想瘦下來，最好還是注意均衡飲食和適度的體能活動

▼那麼到底胃不好的人是不是真的不能夠喝茶呢？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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不是所有人都適合飲用綠茶！

另外，雖然綠茶被廣泛認為是一種健康的飲品，但並非所有人都適合食用綠茶。以下是這些就可能不適合飲用綠茶：

1. 咖啡因過敏或敏感



綠茶，跟一般黑茶、紅茶或咖啡一樣，含有咖啡因，某些人可能對咖啡因過敏或敏感。咖啡因過敏或敏感的人可能會出現頭痛、心悸、焦慮、失眠等不適症狀。如果你對咖啡因敏感或有過敏反應，請避免飲用綠茶或選擇低咖啡因或無咖啡因的茶葉。

2. 消化問題



綠茶中的咖啡因和鞣酸可能刺激胃酸分泌，加重胃酸倒流、胃潰瘍或消化不良等問題。

3. 藥物交互作用



綠茶中的某些成份（如兒茶素）可能與某些藥物產生交互作用。特定藥物，如抗凝血藥物（如華法林）、某些抗生素、抗焦慮藥物等，可能與綠茶產生交互作用，影響藥物的療效或增加副作用的風險。如果你正在服用藥物，請諮詢醫生或藥劑師，以了解是否可以與綠茶同時使用。

4. 孕婦和哺乳期婦女



咖啡因的攝取與孕婦和哺乳期婦女有關。高劑量的咖啡因攝取與流產、早產和低出生體重嬰兒的風險有關。因此，孕婦和哺乳期婦女應限制每日咖啡因的攝入，包括來自綠茶的咖啡因。

同場加映：飲茶迷思（按圖）

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