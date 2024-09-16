飲酒｜適量飲酒有益身心？ 專家：飲多過這份量隨時減壽２年！

「適量飲酒有益健康」相信不少人都聽過這個說法，但如果跟你說飲用所有酒類飲品，包括最受大眾推崇紅酒，都有可能導致壽命減少，你相信嗎？



綜合外媒報道，加拿大藥物使用研究所（Canadian Institute for Substance Use Research）的 Tim Stockwell 博士表示，若每天只喝一杯酒（約600毫升），長期下來可能會縮短2.5個月的壽命，而且長期以來人們一直認為「適量飲用紅酒對心臟有益」，但研究指出事實可能並非如此。

Stockwell 博士指，如果每週的飲酒量超過35杯，減壽的情況會更加明顯，最嚴重可縮短整整２年的壽命。這對於那些想在漫長的工作後喝一杯啤酒放鬆一下，或者經常與朋友或同事度過歡樂時光的人來說，可能會帶來不少衝擊。

他指，「酒精是人們最喜歡的消遣之一。我們用它來尋求愉悅和放鬆，我們最不願意聽到的就是它會造成任何傷害，」認為飲酒有益健康是一種安慰會為不少人帶來安慰，但很可惜飲酒確實會對健康帶來負面影響。

相關文章：酒精｜研究指飲酒釋損害DNA物質致乳癌 無分男女1招自我檢查👇👇👇

+ 6

適量飲酒真的有益身心？ 研究人員：這是誤解！

根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的數據顯示，飲酒會增加罹患疾病的風險，例如癌症、心臟病、高血壓、中風、肝病等，單單是美國每年就有超過 20,000 人死於與酒精相關的癌症中。

近年來，愈來愈多研究揭露了飲酒對健康的影響，不少國家都進一步減少了建議飲酒的份量。早在去年，愛爾蘭就成為第一個通過法案，要求在酒瓶貼上健康警告的國家；而加拿大則修改了健康指南，建議飲酒時避免每週飲酒超過兩杯。

酒精已被證明會損害器官，包括大腦和神經系統、心臟、肝臟和胰臟。酒精本身是一種毒素，在代謝過程中會導致細胞損傷和發炎，它會增加血壓並導致心臟病的發展，幹擾身體吸收營養的能力，並抑制免疫系統。

事實上，大部份關於所謂飲酒益處的研究都是由酒精產業資助的。近日，更有一份報告發現，有13,500 項研究直接或間接由該行業資助。Stockwell 博士強調，「能夠喝酒是你仍然健康的標誌，而不是身體健康的原因，這些研究在很多方面都給出了錯誤的結果，這些結果被誤解為酒精對你有好處。」

同場加映：酒精對身體的影響

飲酒過量——無論是一次還是一段時間——都會對您的健康造成損害。以下是酒精對身體造成的常見影響：

1. 大腦



酒精會干擾大腦的通訊路徑，並會影響大腦的外觀和運作方式。這些干擾會改變情緒和行為，並使清晰思考和協調行動變得更加困難。

2. 心臟



長期大量飲酒或單次過量飲酒會損害心臟，導致以下問題：

🟤 心肌病變

🟤 心律不整

🟤 中風

🟤 高血壓

3. 肝臟



大量飲酒會對肝臟造成損害，並可能導致各種問題和肝臟炎症，包括：

🟤 脂肪變性或脂肪肝

🟤 酒精性肝炎

🟤 纖維化

🟤 肝硬化

4. 胰臟



酒精會導致胰臟產生有毒物質，最終導致胰臟炎，這是一種危險的胰臟炎症，會導致胰臟腫脹和疼痛（甚至會擴散），並損害其製造酶和激素以進行正常消化的能力。

5. 癌症



根據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute，NCI）的說法：「科學界一致認為飲酒會導致多種類型的癌症。美國衛生與公眾服務部的國家毒理學計劃在其致癌物報告中列出了酒精飲料的消費量作為已知的人類致癌物。

「證據表明，一個人喝的酒越多，尤其是一個人隨著時間的推移經常喝的酒越多，他或她患上與酒精相關的癌症的風險就越高。即使是那些每天飲酒不超過一杯的人，酗酒者（女性一次性喝4 杯或以上，男性一次性喝5 杯或以上）患某些癌症的風險略有增加」

飲酒與部份癌症風險增加之間有明顯的規律：

🟤 頭頸癌，包括口腔癌、咽癌和喉癌

🟤 食道癌，特別是食道鱗狀細胞癌。此外，研究發現，遺傳性酒精代謝酶缺乏的人如果飲酒，患食道鱗狀細胞癌的風險會大大增加。

🟤 肝癌

🟤 乳癌：研究一致發現，飲酒量增加的女性罹患乳癌的風險會增加。每天飲酒約 1 杯的女性比完全不飲酒的女性罹患乳癌的幾率高出 5% 至 9%。

🟤 大腸直腸癌

6. 免疫系統



飲酒過多會削弱您的免疫系統，使您的身體更容易成為疾病的目標。長期飲酒者比不飲酒的人更容易患肺炎和結核病等疾病。一次性的大量飲酒會降低身體抵禦感染的能力，甚至在醉酒後 24 小時內同樣也是如此。

▼同場加映，5個肝臟求救警號：（按圖看清👇👇👇）：