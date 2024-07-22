照顧「腦化」長者有苦自己知 及早預防認知力下降 免後患！

隨著年齡增長、腦細胞活力不如以前，長者或會面臨一系列腦力障礙，簡稱「腦化」。「腦化」長者通常會在認知力、記憶力、反應力及身體協調等多方面出現明顯的弱化，對生活造成影響，嚴重可能會導致性格轉變、行動問題，甚至出現妄想或幻覺。更重要的是，「腦化」不單會影響長者本人，對照顧者也會造成很大的負擔。



照顧認知力下降的「腦化」長者更要面對心酸事

照顧一位年紀老邁、行動能力日漸衰退的長者本身已經不是一件容易的事，更何況是一位「腦化」長者。在日常生活中，照顧者時刻都要面對來自生活和精神兩方面的壓力，其中的心酸事往往並非旁人能察覺的。

1. 長者記憶力轉差 忘了回家的路

記憶力轉差是「腦化」長者最常見的早期特徵，相信不少照顧者對此都深以為然。在此分享一個案例：早前，筆者同事的母親獨自出門後久久沒有回家，家裡的人四處找尋，雖然最終亦在附近馬路的安全島上成功找到她，但當同事問媽媽為何不回家時，那位母親就只是回答「我忘了回家的路。」

腦力出現障礙的長者會常常忘記自己本應熟悉的事物，這除了會讓他們自己感到困惑和害怕，同時也給照顧者帶來沉重的心理負擔，擔心家中長者走失或遇上意外。

2. 長者妄想頻發 分不清現實

出現妄想亦是「腦化」長者常見的特徵。當認知力下降嚴重，長者就可能會出現妄想和幻覺。而且由「腦化」引起的妄想通常都以迫害性為主，例如老伴有外遇、僱傭/家人偷竊自己的財物等。由於「腦化」長者無法清楚辨別現實和想像，若照顧者無法理解他們的狀況，很容易就會誤以為是長者在無理取鬧，更因而爭執起來，結果家中永無寧日，問題無從解決。

3. 家庭開支激增 照顧者陷入精神、經濟「雙重壓力」

「腦化」並非長者一個人的問題，其家人無形中亦會增加了不少財政負擔。為了照顧腦部健康惡化的長者，家庭成員可能需要調整工作時間或放棄部份工作，導致收入減少，家庭產生經濟壓力。同時，「腦化」長者需要加倍護理，如另外聘請外傭照顧家中長者、特別申請長者暫託服務等，相關費用都是額外開支，又對家庭的經濟狀況造成了深遠的影響。

若想把家中長者送到安老院，為「腦化」長者提供更專業的照顧，更可說是難上加難。長者普遍對安老院存在刻板印象，認為只有無依無靠的長者才需要接受院舍照顧。除了沉重的經濟壓力，為了說服長者接受院舍照顧，又需要花費一番功夫。

看著長者的腦力日漸減退、忘記親人的名字或無法獨立完成基本的日常活動，這對家人來說本身就是一件痛苦的事。因此，維持長者腦部健康理應是照顧者的首要事。

「腦化」或遲或早要面對 及早關注長者腦部健康！

當身邊長者「腦化」時，作為照顧者同樣要面對種種挑戰，如果想好好愛護家中長者，就應從日常生活着手、及早關注長者的腦部健康！

多與長者互動 – 學會傾聽、避免爭執

「腦化」都是長者要預防一大問題，作為家人，應多與長者建立良性溝通，可以參考以下建議：

1. 尊重和耐心：



對待長者時要展示尊重和耐心，給予他們足夠的時間表達自己的想法和感受。不要急躁或打斷他們的談話，給予他們積極的回饋和鼓勵，讓他們感受到被重視、理解和關懷。

2. 多加接觸：



在與長者交談時，可以握住他們的手，給予他們安全感，並使用點頭或輕拍肩膀等肢體接觸方式來鼓勵互動。

3. 善用物品幫助表達：



使用物品或手勢來幫助長者表達自己，特別是對於聽力有障礙的長者，這樣的方式通常更有效。

4. 適應個人需求：



每個長者都是獨特的，有著不同的溝通需求和偏好。盡量適應他們的需求，了解他們的喜好和限制，以提供更有效的溝通。

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（照片由客戶提供）

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