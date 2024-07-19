哽喉｜13歲男童肺炎反覆發作 檢查揭４年前「堅果殼」藏右肺

都說哽喉可大可小，原來不止急救當下要注意，就連後續處理都不能掉以輕心，否則後遺症隨時會纏繞你幾年！內地就有一名男童經常性發生肺炎，多次入院檢查都找不到病因。直到最近一次，男童再度發高燒、咳嗽和胸痛，同時右肺嚴重感染還胸腔積液，就醫檢查才發現原來這些年的病痛都是源自一枚藏於右肺中的堅果殼。



據內媒報道，這名男童小曹（化名）來自新疆的喀什地區，雖然已經13歲體重卻只有36kg ，比同齡人顯得瘦弱，對他來說咳嗽、發燒、反覆肺炎、胸痛等種種病痛都只是「家常便飯」。在今年7月初，小曹右肺感染再度加劇，還胸腔積液，他的父母在四方打聽之下，最終將小曹送到同濟兒童醫院。

個案的主治醫生、兒童遺傳內分泌呼吸副主任的黃永建醫生，在了解小曹4年來的病情後表示，要徹底解決問題最重要的是找到小曹反覆感染的原因。

小曹的支氣管鏡情形（圖片來源：截自互聯網）

通過支氣管鏡檢查，最終發現小曹右下肺支氣管管腔內有大量灰色黏膿性分泌物，醫生花費了1小時把膿液和異物清理乾淨，再穿過肉芽增生後變得狹窄的氣道，在肉芽組織內找到一枚黑色圓形異物。

黃永建表示，從外表看，取出的異物是小堅果殼，「因為是植物類、非金屬小異物，體積較小，且處於右肺下葉基底段支氣管亞段，位置隱蔽。」他指，由於異物嗆入時間已久，周圍形成肉芽增生包裹、又引發感染，導致大量膿性分泌物產生，令隱藏其中的異物很難被發現。

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醫生：孩子注意進食３個「不要」！

黃永建提醒，氣道嗆入異物雖非罕見，但其危害卻不容忽視，「特別是對於小孩，進食要細嚼慢嚥、不要狼吞虎嚥；進食過程中不要逗笑、嬉戲；哭鬧時也不要強塞食物給孩子吃。」

處理兒童哽塞急救５步驟

步驟1. 如果孩子清醒，可鼓勵他嘗試咳出異物，然後張開口部檢查，並嘗試取出口腔內鬆脫的異物。



步驟2. 如不成功，可讓孩子向前彎，使頭部低於肺部，用掌根拍打其背部（肩胛骨之間）五次，以協助他咳出阻塞物。



步驟3. 完成後，立刻檢查口腔，看看異物是否已鬆脫。假如異物仍哽塞氣道，可轉用環抱推腹法：站在孩子背後，一手握拳，虎口向內，並放於他腹部肚臍之上；另一隻手則握住該拳，並迅速向內及向上擠壓孩子腹部五次。



步驟4. 完成後，立即檢查口腔，把咳出的異物拿出。如不成功，可重複步驟二及三，直至異物咳出為止。



步驟5. 假如孩子不省人事及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將孩子送院治理。步驟六：當阻塞物被取出，而孩子的呼吸又恢復正常，則可把他置於復原臥式，並安排入院治療。



３大注意事項

1. 用手取出哽塞在氣道的異物時，必須小心，以免把異物愈推愈深。若看不見異物，就不要強行挖取，這會損害喉嚨，使其腫脹，氣道就會更加縮窄。



2. 腹部推壓法有可能傷及內臟，因此，只有在拍背法無效時，才建議採用這方法。



3. 推腹法只可用於一歲或以上的兒童。



想不到小小一粒棉花糖，竟有這樣的危險！（按圖了解）

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