生活太忙無時間做運動？成為「週末戰士」你都可以改善大腦健康！

繁忙的生活令你無時間做運動？唔駛擔心，有研究表明，即使將身體活動集中在週末的一、兩天內，你仍然可以獲得與定期運動相同的大腦健康益處！



早有研究表明，透過週末運動來彌補一周內身體活動的不足，同樣能達修身減肥的功效。然而，週末運動的鍛鍊模式對於大腦健康是否具有同等益處就尚未清楚。

不過，最近有一項研究就探討了不同的體力活動模式與柏金遜症、失智症、中風等神經系統疾病以及抑鬱、焦慮等心理健康疾病風險之間的關聯。研究人員將那些身體活動集中在一周中一兩天（通常是週末）的人為「週末戰士」（Weekend Warriors），並指出這樣的運動模式，仍然可以獲得與定期運動同等的大腦健康益處。

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「週末戰士」都能獲得運動好處！

研究人員在科學期刊《自然老化》（Nature Aging）上發表的研究中表示，「我們發現，與定期活動的模式相比，週末戰士的運動模式同樣能解低癡呆症、中風、柏金遜症、抑鬱症和焦慮症的風險。」

目前，世界衞生組織（世衞）建議，年滿18歲或以上的成人每星期每週至少 150 分鐘的中等到高強度的體力活動，以維持身體健康。在該研究中，研究人員使用分析了來自英國生物樣本庫 75,629 名參與者的身體活動量，並根據他們的活動水平，將他們分成三組：

非活躍型 (每週中度到劇烈運動少於 150 分鐘)；



週末戰士型 (每週 150 分鐘或以上，且超過 50% 的活動在一到兩天內進行)；



以及定期活動型 (每週 150 分鐘或以上，但不集中在一到兩天內進行)。



研究人員平均追蹤參與者 8.4 年，期間調查失智症、柏金遜症、中風和其他心理失調的發病率。結果顯示，與不活躍組別相比，週末戰士罹患癡呆症的風險降低了 23%、中風的機會降低了 13%、帕金遜症的機會降低了 49%、抑鬱症的機會降低了 26%、焦慮症的機會降低了 28%。

研究人員表示，「我們的研究結果強調，週末戰士模式是預防干預策略的潛在替代方案，特別是對於無法維持日常活動習慣的人而言。」

高血壓患者都可以做運動？

許多人都以為高血壓患者應該盡量減少進行運動，避免意外發生。但實際上，伸展運動、打太極都是高血壓運動康復的一部分，高血壓患者還有很多運動方式。高血壓患者的運動方式包括：有氧運動、力量練習、柔韌性練習、綜合功能練習。

高血壓患者還可以做這些運動？（按圖 👇👇👇）：

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1. 有氧運動



有氧運動常見的運動形式有快走、慢跑、騎單車、有氧健身操、登山、登樓梯等。建議每周至少進行3-5次、每次30分鐘以上的中等強度有氧運動，最好堅持每天都運動。中、低強度的運動比高強度運動在降低血壓上更有效、更安全。

2. 力量練習



推、拉、拽、舉、壓等動作都是力量練習的方式。力量練習應選擇中低強度，每組重複10-15次，建議高血壓患者每周進行2-3次力量練習，兩次練習間隔48小時以上。練習時應保持正常呼吸狀態，避免憋氣。

3. 柔韌性練習



也就是伸展運動，建議每周進行2-3次柔韌性練習。在做柔韌性練習時，每次伸展達到拉緊或輕微不適狀態時，應保持10-30秒。每個部位的伸展可以重複2-4次，共60秒。

4. 綜合功能練習



包括太極、瑜伽，以及太極柔力球、兵乓球、羽毛球等。

運動出現以下情形要馬上停止、需求協助

高血壓患者的運動量和時間都應循序漸進，不可太猛！運動時出現以下情況，應立即停止運動，並尋求專業人士的幫助。

1. 運動中或運動剛開始即刻出現胸痛、咽喉部疼痛或沉重感或其他疑似心絞痛情況。

2. 出現面色蒼白、大汗，感到頭暈、噁心。

3. 肌肉痙攣，關節、足踝處和腿部肌肉發生急性疼痛。

4. 嚴重疲勞、嚴重下肢痛或間歇跛行。

5. 嚴重呼吸困難、發紺。

6. 運動測試中，負荷增加時出現收縮壓≥250 mmHg和/或舒張壓≥115 mmHg或收縮壓下降>10 mmHg （一般指心肺運動測試）。



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