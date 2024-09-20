64歲文雪兒曾患大病 養育學霸女兒全靠1關鍵 仲傳承咗㊙️俾呀囡

年屆64歲的文雪兒經歷了很多高低起伏，獨自肩負養家壓力，賺錢供養女兒異地讀書，令她早年身體易病、易攰，更曾患大病。為了女兒可以專注學習，她只好隱瞞病情。全靠【草姬靈芝孢子】，令身體得以健康，成功戰勝逆境。如今苦盡甘來，她更將自己的健康習慣—每日2粒【草姬靈芝孢子】傳承給女兒，讓全家人保持身體健康。



早年，文雪兒被譽為「麗的四大花旦」，年青時古裝美女造型深入民心。經過數十個年頭，兩個女兒經已學有所成，更雙雙出嫁成家立室，擁有美滿婚姻。雖近年弄孫為樂產量不多，偶爾「戲癮」發作才客串做配角，但飾演的慈祥母親角色仍為人津津樂道。文雪兒形象正面，卻甚少人知道她曾患大病。

只有身體健康，才可以全力守護最愛的家人。 文雪兒

近日，文雪兒出席公開活動時透露，很感恩現在養成健康習慣，得以擁有並享受更多家庭生活。當年文雪兒獨力肩負起撫育兩個女兒的責任，為了養家而身兼多職的她毅然踏上了創業的道路。然而，創業初期壓力之大，幾乎壓垮了她，由於經常熬夜工作，身體很容易攰和生病，更在這個時期患了一場大病。唯恐女兒擔心，她甚至不敢表露病情，直至手術前夕，才跟女兒道出真相，宛如「交低身後事」，幸好最終成功康復。這件事之後，也令她明白到「只有身體健康，才可以全力守護最愛的家人」。

文雪兒指，在經歷大病之後，便開始四出尋找適合自己的保健品，但良久也未能遇到令其滿意的產品，直至中醫朋友介紹她【草姬靈芝孢子】。開始服用之後，疲勞多病的情況開始慢慢改善，令她打好身體底子，提升身體抵抗力，改善易病體質，整體氣色變好。同時，【草姬靈芝孢子】擁有165萬+免疫力見證^，用家認同96%強體質*‧無作病^，真正做到「有病抗病，無病養生」，加上【草姬】25年香港品牌安全可靠，令文雪兒一直放心服用。時至今日，她不但仍持續服用，甚至將自己的健康習慣—每日2粒【草姬靈芝孢子】傳承給家人，守護全家健康。

中醫話你知： 破壁靈芝孢子有效增強免疫力、針對病弱體質調理！要食全棵靈芝先有用！

註冊中醫師曾偉恆表示，赤靈芝是中國《藥典》有記載的珍貴中藥材，一直受到廣泛應用。不過，市面上靈芝類保健品眾多，比起選擇多色靈芝，市民更應留意是否為中國《藥典》記載，靈芝本身成份是否能讓身體完全吸收。通過專業破壁工藝，人體才能完全吸收靈芝孢子所含的營養成份，如靈芝多醣體、三帖類等，有助調節免疫系統及提升免疫力。更能扶本固正，滋養人體五臟六腑，有效抗疲勞，提升精神活力。

曾偉恆又提醒，靈芝孢子的成效取決於科研技術，例如以低溫酶解專利技術（EWBT）破壁，人體才能真正吸收營養，發揮功效。同時，他又建議選擇含全棵靈芝營養配方為佳，例如集「全破壁靈芝孢子」、「靈芝子實體」、「靈芝菌絲體」及「舞茸」於一身的靈芝產品。這樣就等於整顆靈芝的營養價值都可以被身體完全吸收。

【草姬靈芝孢子─強免疫之王👑 】60粒| 96% 強體質*‧無作病^

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（圖片由客戶提供）

靈芝孢子是靈芝的種子亦是精華之所在，雖大小只有5-6微米，但它兼備了靈芝的全部遺傳活性物質，而且有效成份更全面、含量更高。吃1粒相等於吸收1000倍原靈芝營養▴。

【草姬靈芝孢子】採用全棵原靈芝珍貴配方，結合全破壁靈芝孢子、靈芝子實體、靈芝菌絲體及舞茸，等於成棵靈芝營養可以讓身體完全吸收 。更使用低溫酶解專利技術（EWBT），實証破壁率達98%，能完整保留孢子的活性成分，讓腸胃直接吸收靈芝多糖體同三萜類等成分排清血管垃圾，增加血管彈性，維持三高指數健康水平。口碑卓越，更榮獲2024年《香港01》「卓越強免疫之王靈芝品牌大獎」，多年以來獲165萬+健康見證^。

【草姬靈芝孢子】採用全棵原靈芝珍貴配方，營養全面更易吸收。（圖片由客戶提供）

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^用家產品分享，見效時間因人而異

*草姬靈芝孢子2023年用家認同的服食調查報告數據

▴研究指出大約1000公斤靈芝才能收集到1公斤靈芝孢子

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