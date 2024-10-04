抗炎飲食｜研究發現：每天吃巴西果仁可以減少發炎、降腸漏症風險

硒對於維持身體的健康和正常功能至關重要，特別是在抗氧化、免疫支持、甲狀腺調節、心血管健康和癌症預防方面起到重要作用。



巴西果仁營養集中而豐富，是礦物質「硒」的最佳膳食來源之一。近日，一項臨床試驗就指出，原來只要每天食用 8 克巴西果仁可以減輕肥胖女性的身體發炎，並降低患上腸漏症的風險。

一粒巴西果仁，含有大約96微克硒，比其他堅果都高。（GettyImages）

巴西果仁如何影響肥胖、發炎和腸道健康

研究來自巴西維索薩聯邦大學（Universidade Federal de Viçosa）。為了解巴西果仁對健康的影響，研究人員於2019年6月到2021年9月期間，進行了為期八週的非隨機對照試驗。該試驗涉及56名年齡在20至55歲之間的成年女性，平均年齡為34歲，並且全部參與者都患有代謝性疾病，當中82.6％的人屬癡肥，亦有17.4％的人有心血管疾病高風險指數。

在實驗進行期間，研究人員將參與者分成兩組，他們需要進食營養師設計的減肥餐單，目標於八星期內減最少4公斤。各自的飲食餐單如下：

對照組：遵循無堅果的飲食，但增加植物脂肪



巴西果仁組：每天早上食用8克巴西果仁（含347.2微克硒）作為早餐點心



研究期間研究人員收集參與者的血液樣本，分析炎症標記物、硒水平，亦測試腸漏症情況。結果發現：

- 兩組都成功將體重減輕（約 3 公斤），但巴西果仁組的腰圍減少幅度略大。



- 巴西果仁組的多元不飽和脂肪和膳食纖維攝取量，比對照組高



- 與對照組相比，食用巴西果仁組體內的硒水平有顯著增加。



- 當為期8週的實驗結束後，巴西果仁組的發炎標記物（用於反映體內發炎程度的生物標記）均處於較低水平，而其中的C反應蛋白（CRP） 水平更加是從 7.1 mg/L 降至 5.6 mg/L；而另一方面，對照組的CRP水平卻上升了。



- 在巴西果仁組中減磅最多的一群，其CRP水平亦同時下降得最多。



研究人員表示，本次研究反映每日食用巴西果仁，有助於人體攝取充足的硒，以減少發炎標記物，並藉此降低罹患腸漏症風險。

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巴西果仁的7大健康益處

1. 富含硒：巴西果仁是硒的豐富來源，有助於支持免疫系統健康。



2. 含有單不飽和脂肪：有助於支持血流、血壓和提供身體活力。



3. 有益大腦：含有鞣酸等成份，可能對大腦具有保護和抗發炎效果。



4. 支持健康膽固醇水平：有助於降低總膽固醇和壞膽固醇。



5. 有利於甲狀腺健康：硒有助於維持健康的甲狀腺功能。



6. 具有強大的抗發炎特性：富含抗氧化劑，有助於保護細胞免受氧化損傷。



7. 支持情緒平衡：有助於減輕焦慮和抑鬱症狀。



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巴西果仁適合所有人食用嗎？

雖然巴西果仁的營養價值很高，但同時亦包含大量的硒，如果吃太多，可能會導致你超出每日攝取上限。事實上，攝入5,000微克硒（約50個中等大小的巴西果仁）就會導致中毒，這種情況被稱為硒中毒，會導致呼吸問題、心臟病發和腎功能衰竭等。而過多的硒（特別是來自補充劑的硒）與糖尿病和前列腺癌風險增加有關。

因為我們只需要非常微量的硒，一般來說，為了滿足每日對的需求，你每天只需要食用約1至2顆巴西果仁。因此，一定要控制好食用份量。

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