椅子瑜伽｜一文教你如何開始！只需5分鐘就能改善睡眠、降血壓

坐著就能改善健康，到底怎樣做到？都市人工作時間長，整天都只是坐在電腦前，一旦坐姿不正很容易就會導致腰痠背痛。而且平日又沒有空檔可以抽時間做運動，想要改善可以點算呢？有專家就建議做「椅子瑜伽」，只需利用短暫的休息時間和一張椅子就可以進行，不只上班族，就連長者或行動不便的人都很適合！



什麼是椅子瑜伽？

椅子瑜伽是一種適合各個年齡層和體能水平的瑜伽練習形式，它將瑜伽動作和伸展結合在一起，並利用椅子作為輔助工具。透過椅子的穩定支撐，椅子瑜伽可以幫助人們進行深層的伸展、增強肌肉、提升平衡感和身體柔軟度，同時減輕關節壓力。

過往這種運動形式被認為適合行動不便、關節疼痛或有其他身體限制的人，因為椅子能減輕他們在活動時的負擔，讓其更容易參與瑜伽練習。根據《醫療保健雜誌》 （the journal Healthcare）2023 年 4 月版發表的一項小型研究，椅子瑜伽被發現對 65 歲及以上患有膝骨關節炎的女性來說是一種有效的干預措施。該療法提高了女性的功能健康和日常生活活動得分，反映椅子瑜伽可以幫助降低骨關節炎發展為殘疾的風險。

由於椅子瑜伽不需要太多的器材，所以亦能在辦公室、家中或其他空間進行，讓人們更容易將瑜伽融入日常生活中。

9個瑜伽動作紓緩偏頭痛（按圖👇👇👇）

+ 33

相關文章：瑜伽動作｜偏頭痛發作只懂按太陽穴？9個瑜伽動作輕鬆紓緩偏頭痛

椅子瑜伽適合所有年齡層的人！

雖然你可能會認為坐著無法進行良好的鍛煉，不過有專家就指出，原來椅子瑜伽對所有年齡層的人的健康都有正面作用。

來自美國加州、擁有多年教學經驗的認證瑜伽教練 Stacie Dooreck 接受外媒訪問時表示，「它（椅子瑜伽）對所有年齡層的人來說都是安全的，而且非常溫和，」Dooreck指，「椅子瑜伽還有助於提高靈活性、姿勢（辦公室裡的人通常在辦公桌前彎腰駝背），並對抗重複性壓力損傷，如腕管綜合症。」

更有研究表明，定期練習瑜伽能改善血液循環、提升睡眠質素和增強幸福感，同時還能降低血壓、抑鬱和焦慮、慢性疼痛和身體發炎。

3大常見受傷部位（按圖了解👇👇👇）

+ 4

如何開始椅子瑜伽？

Dooreck 建議從目標每天堅持５分鐘開始。「每天做五分鐘的椅子瑜伽比每週做一次一小時的瑜伽要好，」她表示，當你養成了一個運作的習慣習慣後，人們通常會延長時間，因為這令他們感覺良好。

她建議初學者練習以下姿勢，並在練習這些姿勢時注意透過鼻子深呼吸，而非用口呼吸：

1. 熱身（Warm-up）



坐在座位邊緣上，身體挺直朝前，用手和腳一起或分開做圓圈運動。Dooreck 指，這個動作可以預防腕部的腕管綜合症等問題，還可以對抗腿部疲勞。

2. 貓牛式（Cat-cow）



貓牛姿勢可以輕鬆轉換為坐姿。坐直，吸氣時抬起下巴，將胸部向前推，擴張胸部。呼氣時，模仿貓的動作，使脊椎變圓，這是一個拉伸上背部的動作。

3. 側彎（Side bends）



將右手舉起來向左傾斜，然後換邊，將左手舉起來向右傾斜。

4. 扭轉（Twists）



向一側扭轉，保持姿勢三到五個呼吸，然後換側。

5. 結束



當你完成一組瑜伽動作後，雙腳平放在地板上，雙手放在大腿上。慢慢深呼吸幾分鐘，同時注意自己的身體並聆聽周圍的聲音。在站起來或回到工作之前，將雙手放在心臟上，一隻手放在另一隻手上，感謝你的身體為你提供幫助，並嘗試理清思緒。

同場加映：9招椅子瑜伽幫你放鬆從頸到腿的緊繃肌肉（按圖👇👇👇）