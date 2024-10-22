健康飲食｜鴕鳥肉或成未來肉食主流？一文盤點６大營養功效

你吃過鴕鳥肉嗎？今年8月底日本吉野家就推出了一款限量的鴕鳥肉丼飯。有別於以往主要以牛肉、豬肉和雞肉為蓋飯原料，首次在菜單上加入鴕鳥肉，令不少客人都感到新奇。但到底為何會選擇鴕鳥肉？鴕鳥肉又有何營養價值？



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日本吉野家（Yoshinoya）宣佈推出新款鴕鳥肉丼飯。（yoshinoya.com）

據日媒報道，吉野家之所以會選用鴕鳥肉，主要是考慮到全球食物短缺的問題，基於鴕鳥肉營養豐富，養殖所需飼料少、環境負擔較低等諸多優點，將鴕鳥肉定位為牛肉、豬肉和雞肉之外的「第四種肉類」。

鴕鳥肉６大營養功效

雖然在香港市民很少以鴕鳥肉為食，不過事實上南非等地區，很早以前就以鴕鳥肉主要肉品來源。而美國、澳洲亦在20多年前開始推廣鴕鳥肉，導致鴕鳥肉為世人所知，後來又因歐、美爆發狂牛病，造成世界牛肉的缺口，而鴕鳥肉口感類似牛肉，因此紛紛選用其作為替代。

實際上，鴕鳥肉比起不少現存的主流肉類都要更加健康：

1. 瘦蛋白質



鴕鳥肉是極佳的瘦肉蛋白質來源。與牛肉、豬肉甚至雞肉等其他肉類相比，鴕鳥肉的脂肪含量顯著較低，但蛋白質含量卻很高。蛋白質是構造和修復組織、支持肌肉生長以及促進整體健康所必需的。

2. 低脂肪含量



鴕鳥肉的脂肪含量特別低，尤其是飽和脂肪。其脂肪含量甚至低於去皮雞肉和火雞肉。低脂飲食通常被建議用於維持心血管健康和控制體重。

3. 健康的脂肪酸



鴕鳥肉含有均衡的必需脂肪酸。它天然富含 omega-3 和 omega-6 脂肪酸，有益於心臟健康、大腦功能和減少人體發炎。

4. 營養密度高



鴕鳥肉富含人體必需的維生素和礦物質。它是鐵的良好來源，而鐵對人體的氧氣傳輸和預防貧血非常重要。鴕鳥肉還提供重要的營養素，如鋅、維生素 B12、菸鹼酸和磷，這些營養素有助於能量產生、免疫功能和骨骼健康。

5. 低膽固醇



與牛肉和羊肉等傳統紅肉相比，鴕鳥肉的膽固醇含量較低。這對於想要控制膽固醇攝取量和保持心臟健康的人來說是非常有利的。

6. 容易消化



由於鴕鳥肉的脂肪含量低且口感柔軟，因此非常容易消化。鴕鳥肉通常建議給對消化道敏感的人或尋求對胃部溫和的肉類選擇的人食用。

目前中國的飼養情況

近年來，我國已在鴕鳥的養殖、屠宰、加工、行銷方面形成了產業鏈條，但迄今為止，鴕鳥肉並未真正走上大眾餐桌，可以推測的原因有２個：

1. 大眾的不接受



鴕鳥對國內民眾來說，是很陌生的商品。基本上就沒有在國內餐桌上流行過，很多人對於鴕鳥肉，最多就是嘗鮮，但就不會長期消費。

而且鴕鳥肉的味道相對偏腥，偏重，對於吃慣了雞鴨鵝的大眾來說，不一定能習慣鴕鳥肉的味道。

2. 出售條件的限制



另外，由於鴕鳥屬於野生類動物，想要讓其在國內市場上正常流通，商戶們就得另外辦理相關許可，對於鴕鳥產品的銷售，無疑也顯得很困難，很多商戶也不會去銷售鴕鳥產品。

香港有售的鴕鳥肉。（圖片來源 ：HKTVmall）

香港雖然有售，但相比其他肉類而言，選擇就少很多。鴕鳥肉口感、味道似牛，雖然營養價值高，但因產量有限、價格昂貴的原因，無法取代本身的牛、豬、雞，成為大眾普遍選擇的肉類之一。