減肥｜亂用極端減肥法隨時致病？醫生：減肥方法要視乎自身狀況！

不少人為了減肥無所不用其極，殊不知代價隨時是自己的健康！近日就有醫生在的社群平台上分享，曾遇到病人採用了極端的減肥方法，3餐只吃蘋果，雖然表面上減肥效果顯著，但日子一長便出現低血糖、月經失調、失眠、掉髮等多種問題，甚至發生了罕見的耳鳴。直至就醫檢查才發現，原來是減肥出了差錯才導致問題。



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據台媒報道，減重醫生陳威龍早前在自己的Facebook專頁「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔」上發文就減肥方法進行分享。他指，臨床上常見的瘦身方法包羅萬象，其中有幾項的飲食方法比較特別，像是「單一食物減肥法」、「極低熱量飲食」、「代餐減肥法」及「間歇性斷食」等。至於如何選擇適合自己的減肥方法，則要視乎個人的身體狀況而定。

他又以「單一食物減肥法」來舉例，前一陣子很流行花椰菜減肥法、小黃瓜減肥法，甚至有蘋果減肥法等，都是攝取單一蔬菜或水果來取代三餐，不過要小心，就算瘦下來也會有副作用。

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陳醫生指出，過去他曾遇過一名40歲女性病患，體重100公斤，三餐只吃蘋果減重，短短2個月瘦了20公斤，但也引發很多副作用，不僅低血糖、月經失調，還掉髮、失眠，甚至出現罕見的耳鳴。

後來經檢查才知道，原來那名患者是因為短時間暴瘦，導致「耳咽管脂肪快速消失」，引發耳咽管兩側的壓力不平衡。除此之外，患者亦因為蛋白質攝取不夠，出現抑鬱和極度疲憊的狀況。

對此，陳威龍亦提醒，雖然減重的確是治療三高和代謝症候群的最好方法，也是避免心血管疾病的根本策略。但只有選擇正確的飲食方式，配合規律的運動、充足的睡眠和調適壓力才是減重及避免復胖的鐵律。

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在冬天有助保持理想體重的食物

由於寒冷的天氣會導致身體活動減少，人們待在室內的時間加長，會降低整體卡路里消耗。此外，寒冷的氣溫又會增加食慾，往往會令熱量在不經不覺間提高。想好好管理自己的體重，我們可以選擇一些時令水果和蔬菜來提供必需的營養，以促進新陳代謝、改善消化，讓我們保持更長時間的飽足感，幫助避免暴飲暴食。

1. 番薯



番薯可以為你提供大量纖維，讓你長時間保持飽腹感並穩定血糖水平。而且它又富含維他命 A 和 C，可增強你在冬季期間的免疫力。另外，番薯的天然甜味亦可以滿足人們對甜食的要求，令它們成為含糖食品的健康替代品。

2. 紅蘿蔔



紅蘿蔔熱量低，纖維含量高，是體重管理的理想選擇。它們還富含β-胡蘿蔔素，可以增強免疫力。

3. 燕麥



燕麥富含可溶性纖維，有助於降低膽固醇，讓你保持更長時間的飽足感。

4. 菠菜



菠菜熱量低，同時它的鐵、纖維和抗氧化劑含量高。菠菜的營養成分有助於讓你保持精力充沛，纖維有助於消化和飽足感。

5. 柑橘類水果



柑橘類水果富含維他命C，有助於脂肪氧化並增強免疫力。同時，高水分和纖維含量可以讓你保持水分和飽腹感。

6. 西蘭花



西蘭花是一種低熱量蔬菜，富含纖維和水分，可以產生飽腹感，非常適合減肥人士。另外，它還富含維他命 C 和 K，可支持免疫力和骨骼健康。

將這些食物納入你的日常飲食中，不僅可以有助於控制體重，其中的營養還可以確保你在整個冬季中維持健康和充滿活力。

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