受驚嚇對健康都有好處？ 研究證實：去鬼屋或能提高免疫力！

萬聖節已經過去一段日子，唔知大家在節日期間又有沒有到鬼屋玩？如果有的話這裏有一個好消息，你的健康可能已因此而改善了！近日發表的一項研究指出，參與娛樂性的恐懼體驗，例如鬼屋，可能會提高你的免疫力。



該研究由丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）主導，並發表在醫學期刊《Brain, Behaviour, and Immunity 》上。研究人員招募了113 名成年遊客，前往位於丹麥瓦埃勒的一個高強度鬼屋景點，參與者平均年齡為 29.7 歲，其中包括 69 名女性和 44 名男性。在活動過程中，心率均受到監測，平均持續近 51 分鐘，並在事後接受問卷調查報告恐懼的程度。

去鬼屋能降低發炎症狀？

在實驗進行前、進行後的當下以及第三天後，研究人員都有為參與者採集血液樣本，以測量參與者的體內高敏度C-反應蛋白（hs-CRP，可反映是否有發炎現象）和免疫細胞數量，並發現有 22 位參加者在活動前已呈現輕度發炎，其中有 18 位參加者 (82%) 在參與活動三天後，hs-CRP 水平出現下降，平均水準從 5.7 mg/L 降至 3.7 mg/L。

研究團隊指出，雖然參與者低度發炎的患病率沒有顯著變化。但在經歷了鬼屋之後，許多參與者的 hs-CRP 顯著下降，特別是如果他們在經歷之前已經患有輕度發炎的話。

至於白血球，它們的數量在鬼屋之後有所減少，「支持發炎症狀在娛樂環境中對恐懼反應減弱的假設」，研究合著者、奧胡斯大學的Mathias Clasen教授開玩笑指，「看來被拿電鋸的人追趕可能對身體健康有益」。

研究團隊表示，人們經常出於娛樂目的而從事引起恐懼的活動，從鬼故事和跳躍驚嚇惡作劇到現代恐怖電影和鬧鬼景點。這個鬼屋實驗表明，這種體驗不僅可以帶來刺激，還可以透過調節免疫反應帶來潛在的健康益處。

不過在該研究中，作者也沒有收集參與者的種族、民族或經濟狀況等資訊，而且實驗缺乏對照組，因此對於所測量的發炎反應是否完全是由於恐懼誘發事件或隨時間的自然波動，有一定程度的不確定性。

因此，在臨床應用被認為足夠重要以將急性恐懼納入醫療保健環境之前，需要進一步的研究來確認觀察到的效果並探索娛樂性恐懼與免疫功能之間關係的潛在機制。

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