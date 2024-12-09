愛康健睇牙限時聖誕優惠　補牙低至6折　植牙減¥2,000！

聖誕節當然要大吃大喝，與親朋好友吃聖誕大餐犒賞自己這一年的努力！在吃喝之時，牙齒卻感到痠、痺、痛？趁著聖誕節，不妨為自己、為牙齒送上最好的聖誕禮物，預約睇牙重拾健康亮白的牙齒。北上睇牙已成為一種趨勢，勝在可以即約即睇及價錢平香港1/3。記者就認為還需審慎地揀選一間醫療質素高、有香港政府認可、CP值高的牙科中心。當中香港人深圳睇牙首選的愛康健齒科，在各大口岸坐擁十多間分店，牙科服務專業有保證，更重要是通過了29年香港消費者親身考驗，良好口碑家傳户曉。12月聖誕期間，愛康健更推出多重優惠，讓大家以更實惠的價格享受更優質的牙科服務！



聖誕佳節在吃喝之時，牙齒卻隐隐作痛，敏感酸軟？一於趁著聖誕節，為自己、為牙齒送上最好的聖誕禮物。（圖片：Shutterstock）

聖誕節北上消費順道睇牙

週末及公眾假期北上消費已經成為港人一大熱潮，吃喝款式包羅萬有、物價便宜。隨著深圳灣口岸地鐵本月通車，交通又更加便捷了。適逢聖誕節有聖誕優惠，這個聖誕節北上消費加睇牙就更高性價比！但內地牙科品牌眾多，要怎樣選擇一家值得信賴的牙科診所？有近30年歷史的老字號機構愛康健齒科正是不二之選，規模和實力雄厚，更有香港政府認可使用長者醫療券，憑著先進的港式醫療管理理念和技術，為香港人提供高品質又便利的牙科醫療服務。當中的保養承諾亦更具說服力和時間認證。

「深圳老字號」睇牙首選實力派專業有保證

作為深圳老字號牙科，愛康健提供的牙科服務種類廣泛，除了洗牙、補牙、杜牙根等基本的口腔療程，更提供高階牙科醫療項目，如專業種植牙治療、複雜智慧齒拔除、箍牙及牙周病治療等，對於追求美觀、潔白牙齒的愛美人士，亦提供牙齒美容服務，像藍光美白及韓國明星大熱的瓷貼片，全方位滿足不同要求的顧客。

除了服務種類，愛康健集團受香港衛生署、中國衛健委和各牙醫委員會嚴格把關及監督操作。加上各專科名醫雲集，平均有70%醫生已執業10年以上，與香港醫療水平相約。其愛康健以「專家、專業、實力保證」的服務宗旨，治療嚴謹、不馬虎，港人可放心北上睇牙。

愛康健是唯一有30年歷史，專注服務香港人的深圳大型連鎖齒科，今年月底希華愛康健醫院分店將開始提供牙科服務。

愛康健聖誕限時睇牙優惠 牙齒白雪雪過聖誕

於12月期間，到分佈於各大口岸的12間愛康健分店睇牙，都可享聖誕限時睇牙優惠，包括羅湖口岸、蓮塘口岸、福田口岸、深圳灣口岸，地理位置優越，交通便利，十分方便香港人北上消費玩樂時順便睇牙，過上一個牙齒白雪雪的聖誕節。

超聲波洗牙 ¥68/次 ，升級去漬洗牙 ¥128/次

美國3M樹脂補牙6折，其他補牙物料7折

牙周預防治療 ¥2,000起

藍光美白 ¥980/次

E·Max全瓷貼面 ¥1880/顆

歐美種植牙 減¥2,000/顆，送2次洗牙+ $300百街超市券，兩人同行再減¥500/每人

透明牙箍 ¥18,800起，傳統箍牙 ¥12,800起，兩人同行再減¥500/每人

優惠期：2024年12月1日至31日

優惠受條款及細則約束

另外希華愛康健醫院新分店將12月30日啟用，由羅湖口岸步行3分鐘即抵達。南山分店即將通過深圳地鐵13號線與深圳灣口岸無縫連接，預計今年內通車，大大縮短交通時間，北上睇牙又更方便了！詳情可緊貼愛康健社交平台及與客服聯絡。

愛康健電話熱線及WhatsApp查詢：+852 69338128

愛康健網頁：https://ckjhk.com/

香港官方Facebook：https://www.facebook.com/ckjdental.hk/

愛康健分店營業時間：上午9:00-下午6:00（假日照常應診）

HK01讀者預約及查詢連結：https://bit.ly/HK01睇牙優惠