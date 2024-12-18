兒童健康｜關節炎並非長者專利！醫生提醒家長留意4大徵兆

關節炎並非長者專利，原來兒童也有可能患上！關節炎泛指的是發生在身體上各關節的發炎疾病，關節疼痛、腫脹、僵硬、活動受限和功能障礙等，都是關節炎常見症狀。其中，膝關節炎是香港最常見的關節炎，它影響了 50 歲或以上的高達 7% 的男性和 13% 的女性。但別以為年紀大了才會遇上關節炎，有醫生就提醒，兒童也有罹患關節炎的可能，且由於孩子們不善表達，症狀往往難以察覺，提醒家長要多留意孩子的情況。



早前，復健科專科醫生王竣平醫生在Facebook專頁發文指出，大多數人都以為關節炎是隨年齡增長才會患上，但其實小孩子也可能得關節炎。

他指，這通常被稱為「兒童特發性關節炎」(Juvenile Idiopathic Arthritis, JIA)，通常影響16歲以下的孩子，是一種自身免疫疾病，會導致關節發炎、腫脹、疼痛，嚴重甚至會影響孩子的日常生活和成長。這種疾病會讓免疫系統，誤攻擊身體的健康細胞，導致關節發炎。它是一種「特發性」疾病，也就意味著目前還不知道明確的病因。

年幼難表達身體不適 ４大徵兆家長要注意

王竣平醫生指出，由於小孩子未必懂得如何表達哪裡不舒服。因此，家長們更要多加留意孩子的行為以及身體變化。對此，他就列出了「兒童特發性關節炎」４種最為常見的症狀：

1. 關節疼痛



孩子可能會抱怨關節疼痛，這些疼痛可能隨著白天的活動，而有所緩解，但反覆發作時就要引起重視。

2. 關節腫脹和僵硬



某些關節（如膝蓋、手指、腳踝）等，可能會出現腫脹，並且感覺僵硬，這些症狀在長時間靜止，或休息後，特別明顯。

3. 運動能力下降



由於關節疼痛和僵硬，孩子可能變得不願意運動，甚至不再參加，原本喜歡的體育活動或遊戲。

4. 發燒與疲勞



有些孩子會出現不明原因的發燒、疲勞感，這些症狀有時會與其他感染性疾病混淆，需進行進一步檢查。

▼常見自體免疫性關節炎及其症狀（按圖了解👇👇👇）

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藥物治療、伸展運動、心理支持 減輕病童負擔

雖然「兒童特發性關節炎」目前無法完全治癒，但王竣平醫生表示，只要透過適當的治療，就能有效控制病情，減少關節損傷，並且幫助孩子維持正常的生活品質。例如使用抗炎藥、免疫抑制劑，及生物製劑等藥物治療，可以幫助減輕發炎反應、控制疼痛，並防止關節進一步損傷。

他又指出，專業的物理治療師亦可以透過伸展運動，幫助孩子保持關節的靈活性，並強化肌肉、減少僵硬和疼痛。另外，健康均衡的飲食也對增強免疫系統有所幫助，因此家長要確保孩子攝取足夠的營養，尤其富含鈣質和維生素D的食物有助於維持骨骼健康。而且長期面對疼痛和治療，可能會令孩子感到焦慮或沮喪，心理輔導和家人的支持能幫助孩子應對病情帶來的心理壓力，從而減輕孩子面對病情時的負擔。

8樣對孩子發育有幫助的食物（按圖看清👇👇👇）

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