月經｜用涼感衛生巾加劇經痛？醫解答：出現1狀況別用

為減少生理期帶來的悶熱、潮濕的不適感，不少女士在月事來臨時都會選用涼感衛生巾。不過，網上卻流傳，使用涼感衛生巾會導致宮寒或經痛。對此，婦產科醫生就表示，涼感衛生巾只是添加了薄荷醇，並不會引起經痛，不用太擔心。



台灣婦產科醫生蕭詠嫻不時都會Facebook專頁上分享健康知識。早前，她就發佈影片解答「使用涼感衛生巾會否導致宮寒？」的問題。

蕭詠嫻表示，她表示，涼感衛生巾的清涼感是源自薄荷醇，不會真的讓血管收縮，「還有人擔心骨盆腔整個收縮，其實是不用擔心的。」但如果本身對涼感的內容物感到過敏，因此建議還是小心使用，如果出現過敏症狀就要停止使用了。

另外，蕭詠嫻又指出，市面上一些經過特別設計的衛生護墊，除了可吸收分泌物，同時亦負具有吸收尿液的功能，她建議長者、產後女性等，如果在咳嗽或打噴嚏時會出現尿滲問題，就不要使用一般的衛生巾或護墊，改選擇吸水能力較佳的產品，能降低因過度潮濕所引起的感染或不適。

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為甚麼更年期會出現泌尿道問題？

台灣婦女泌尿專科醫生劉蕙瑄曾指出，更年期後所引致泌尿道問題發生，可以概分為3大原因：

．荷爾蒙的改變，更年期荷爾蒙低下，會使女性尿道閉鎖功能變差，出現「尿失禁」的問題

．老化、慢性病，會使膀胱控制退化，導致「膀胱過動症」產生

．骨盆底肌肉的衰退，則與負重、肥胖有關，可能導致骨盆器官下垂，導致「尿失禁」與「膀胱過動症」



雖然這些泌尿道問題的發生率高，但據台灣國健署針對於2000位女性做調查，真正尋求專業治療的人卻僅19.6%！

5招助改善更年期漏尿

更年期漏尿問題是許多女性在更年期時可能面臨的常見問題。以下是一些方法可以幫助改善更年期漏尿問題：

凱格爾運動，又稱尿失禁骨盆底復健運動，由美國婦產科醫師阿諾德．凱格爾（Arnold Kegel）於1948年所提出，用以強化骨盆底肌，幫助患者預防及改善膀胱脫垂、直腸脫垂以及壓力性尿失禁等症狀。

1. 做盆底肌肉鍛煉： 由於尿失禁大多是骨盆腔、尿道、膀胱的肌肉及韌帶退化萎縮所引起的，可藉著持續進行凱格爾運動（如上圖），來強化整體骨盆腔底肌肉的強度，改善尿失禁問題。



2. 保持適當的體重：過重可能增加盆底壓力，導致尿失禁情況加劇。保持健康的體重有助於減輕這種壓力。



3. 避免過度飲用咖啡因和酒精：咖啡因和酒精可能刺激膀胱，增加尿失禁風險。減少攝取這些物質可以幫助改善尿失禁情況。



4. 規律排尿：嘗試建立規律的排尿習慣，避免過度憋尿，以減少尿失禁的可能性。



5. 使用護墊或護理內衣：在需要的時候可以使用專為尿失禁設計的護墊或護理內衣，以提供額外的保護。



6. 尋求專業幫助：如果尿失禁問題嚴重影響生活質量，請務必尋求醫療專業幫助。醫生可以提供更進一步的評估和治療方案，如物理治療、藥物治療或手術。



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