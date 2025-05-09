護髮｜天天洗頭都油？醫生提醒：4種貼身物無洗乾淨易惹頭油

有些人天天洗頭，頭髮還是很快就變油。有皮膚科醫生就提醒，除了可能與洗髮乳或洗髮方式不當有關外，問題亦可能出在沒有更換乾淨的貼身用品上！



近日，台灣皮膚科醫生柯博桓在Facebook專頁發文指出，如果天天洗頭還是油，除了洗髮乳或洗髮方式有問題外，身邊那些長期使用卻沒有定期更換的貼身物品，可能才是讓人頭髮變油的元凶，其中男生更是特別容易忽略清潔。

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4類貼身物常被忽略清潔 惹得頭皮出油

以下為4種容易被忽略清潔，而導致頭皮出油的貼身物品：

1. 帽類物品



安全帽內襯長期接觸頭皮，會吸附大量油脂、汗水和髒汙，成為細菌滋生的溫床，可能導致頭皮出油、頭皮屑多，建議安全帽內襯至少每3個月清洗一次，若已使用超過1年，應考慮更換新的內襯。同理，棒球帽、毛帽也要定期清洗。

2. 枕頭與枕頭套



枕頭會吸收頭皮油脂、臉部油脂、口水和汗水，與累積大量塵蟎，有研究顯示，使用2年的枕頭，其重量有高達10%來自塵蟎和塵蟎排洩物，這些物質會不斷刺激頭皮和皮膚，導致頭皮出油加速，皮膚痘痘問題惡化。

建議枕頭套每周都要清洗，而枕頭本身則應每1到2年更換一次。尤其是容易出油或有皮膚問題的男性，更應縮短更換頻率。

3. 毛巾與浴巾



有些男性洗臉、擦頭髮的毛巾、浴巾混著用，用完隨手掛在潮濕的浴室，一條毛巾用上好幾個月才清洗，這些行為都在無形中傷害頭皮健康。有研究顯示，使用一周未更換的毛巾，其細菌數量比馬桶還多，這些細菌會回到你的頭皮和皮膚，導致油脂分泌失調，建議洗臉毛巾每3天清洗一次，浴巾至少每周1次。

4. 梳子



我們每次梳頭，都在梳子上掉落約1500萬個皮膚細胞，加上汗水和油脂的分泌，梳子很快就會變成細菌和塵蟎的溫床，反覆使用時，這些髒東西就會留在頭皮跟頭髮上，自然容易出油，建議梳子至少每1至2周清洗1次。

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柯博桓又指，如果你天天洗頭還是油，除了檢視這些貼身物品的清潔狀況外，也要反思你的洗髮方式是否正確！

他提醒，平日應使用適合自身頭皮類型的洗髮產品；使用指腹而非指甲按摩頭皮，確保洗髮精完全沖洗乾淨，這些都是基本但重要的步驟。別讓不當的清潔習慣，成為你形象的絆腳石。他強調，保持乾淨整潔，不只是對自己負責，也是對身邊人的尊重。

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