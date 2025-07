返工崩潰時刻失憶、腦閉塞 一種天然營養幫你重拾腦表現

都市人生活節奏急促,工作壓力沉重,是否讓你感到精力透支?

每天長時間工作,腦筋轉數明顯變慢,會議上不斷搵錯重點、反應極慢; 有時驚覺記憶力正在衰退,上一秒老細交代的事情,下一秒竟然想不起來? 或者試過覆錯客人,想不起客戶名稱; 甚至文件都唔知Save左去邊,要處理卻又無法集中精神?手機響一下就分心,整個上午事情沒做完,直接崩潰!

如果上述情形你曾經出現多於一項,很可能已經出現大腦過勞的狀態。

出現以上情況,很多人都會拿起手中的咖啡,一杯不夠再來一杯,企圖用咖啡因來「打救」自己的疲憊,但很快就會發現,效果越來越差,到最後甚至會出現心悸、手震,精神卻依然提不起來。面對市面上琳瑯滿目的提神飲品,您知道不止有效提神,而且可以提升大腦表現的一款嗎?

大腦過勞日常

早前,健康Easy Facebook專頁訪問了一眾腦力勞動者,他們大部分是辦公室上班一族。83%受訪者表示曾經遇過因長時間工作而導致思緒不清及腦閉塞。另外,73%受訪者亦表示曾經出現反應力下降問題。過半受訪者則表示曾出現記性變差、開會時難以保持專注的情況。

有見及此,健康Easy Facebook專頁聯乘白蘭氏®舉辦《醒腦上班族14天試飲計劃》,邀請其中100位上班族進行連續14天的試飲,結果顯示: 超過 96% 真實用家實證連續14天飲用白蘭氏®原味雞精有助改善記憶力、專注力及提升腦表現⁵。

超過 96% 用家認同連續14天飲用有助改善記憶力⁵

參加者提及連續飲用白蘭氏®原味雞精14天後,不但記憶力有改善、記性變得更好,而且記憶大量資訊或減少遺忘事物都有幫助。「在試飲14天後,我發現自己的記憶力有了顯著改善。日常生活中,記憶事情變得更加清晰,思維也變得靈活。」

其中不少參加者都有早上飲用白蘭氏®原味雞精的習慣,並指出有效解決過去工作到下午時容易「發夢hang晒機」或「精神不足」的情況,亦有用家認為減少了「平時返工朝早飲完咖啡,下晝已經覺得好攰同好眼瞓」的問題。

白蘭氏®鷄精顯著改善專注力及提升腦表現⁵

根據調查結果顯示,超過 98% 真實用家實證連續14天飲用白蘭氏®原味雞精有助改善專注力⁵,他們普遍除了感到專注力有顯著改善,同時亦感受到思緒變得更加清晰。例如,「喝上一瓶雞精,能讓我保持清醒和集中」、「專注力明顯提升,思緒也更清晰」。另外,超過 96% 真實用家贊成白蘭氏®鷄精有助提升腦表現⁵,有真實用家提到「開會度橋嗰陣時,轉數好似快咗」,以及「可以即時捉到嘅重點,俾人突擊問睇法都可以即時有條理咁講一啲insight」,反映白蘭氏®原味雞精對於提高腦部表現及工作效率都有實質的幫助。

味道清淡 健康無添加

過往雞精可能給人留下味道濃烈的印象,但真實用家都表示升級配方的白蘭氏®原味雞精在味道上有所改善。許多真實用家表示「味道清淡,易於飲用」,「喝起來像雞湯一樣順口,沒有腥味,也不油膩」。

此外,白蘭氏®原味雞精作為成份天然,無添加的健康產品也受到好評,「零脂肪, 好適合OL一族!」,「溫和無刺激性,不像提神飲料會心悸」,「每日早上飲一樽代替咖啡 , 提神之餘沒有隔一段時間之後就急劇疲倦的副作用」,令白蘭氏®原味雞精成為忙碌上班族提升腦表現的天然選擇。

試飲參加者真實分享

其他真實用家試飲照片:

每日補充34毫克天然肌肽 提升腦部記憶力 8.5%¹,²

白蘭氏®原味雞精採用天然無添加激素嫩雞,經過10多小時獨特製作過程萃製而成,萃取出高濃度及易吸收的微分子肌肽 Carnosine。每支白蘭氏®原味雞精含有34毫克微分子肌肽,其高抗氧化能力³可以減少自由基累積⁴ ,更有效促進腦血流量,為大腦組織帶來必需的營養和氧氣,提神醒腦。

科研實證連續飲用白蘭氏®原味雞精14天,有效提升記憶力8.5%¹,²,改善專注力及反應力,返工自然更得心應手,工作效率大幅提升。白蘭氏®原味雞精還可以即開即飲,方便你每天早上補充肌肽,全日腦部表現自然更smart。

拒絕返工崩潰時刻,立即入手白蘭氏®原味雞精,提升記憶力及大腦表現!

萬寧網店: https://bit.ly/3Glc0KR 屈臣氏網店: https://bit.ly/3Io55kA 百佳網店: https://bit.ly/3TAQRzf

惠康網店: https://bit.ly/40bn7fY

HKTVmall: http://bit.ly/4ky7oPy

¹Journal of Alzheimer’s Disease 50 (2016) 149–159

² Suttiwan P et al. Nutrients. 2018 Jul; 10(7): 845

³Kubota M, Kobayashi N, Sugizaki T, Shimoda M, Kawahara M, Tanaka KI. Carnosine suppresses neuronal cell death and inflammation induced by 6-hydroxydopamine in an in vitro model of Parkinson's disease. PLoS One. 2020 Oct 14;15(10):e0240448.

⁴Calabrese V, Colombrita C, Guagliano E, Sapienza M, Ravagna A, Cardile V, Scapagnini G, Santoro AM, Mangiameli A, Butterfield DA, Giuffrida Stella AM, Rizzarelli E. Protective effect of carnosine during nitrosative stress in astroglial cell cultures. Neurochem Res. 2005 Jun-Jul;30(6-7):797-807.

⁵根據香港01健康Easy Facebook 專頁於2025年6月9日至6月22日舉辦的《白蘭氏®醒腦上班族14天試飲計劃 》,66名用家連續飲用白蘭氏®原味雞精14天後的調查結果。

(調查結果: 超過 96% 真實用家實證有助改善記憶力; 超過 96% 真實用家實證有助提升腦表現; 超過 98% 真實用家實證有助改善專注力; 超過 93% 真實用家實證有助改善反應力)