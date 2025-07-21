兒童健康｜告別三分鐘熱度！營養師：暑假是培育專注力的黃金時機

暑假終於來臨了！經歷了一整年的學習和考試，許多學生在考前拼盡全力，一放假就整個人鬆懈下來。不過，除了盡情玩樂，暑假其實也可以是個讓孩子「重整」的好機會。我們都知道，學業成績固然重要，但更長遠來看，能讓孩子在未來學習和生活中走得更遠的，是那份穩定又持久的專注力。



營養師薛曉晶指出，暑假正是一個幫助孩子培養專注力的黃金機會，家長們不妨從飲食和日常生活習慣入手，為孩子打下堅實的專注力基礎，讓這個暑假不只輕鬆愉快，更是專注力大躍進的開始！

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專注力並非與生俱來：血糖與大腦健康息息相關

營養師薛曉晶在其facebook專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，很多家長可能覺得，只要把手機收起來，孩子就能專心了。但其實，想提升專注力重要的遠不止於當下！

多項醫學研究告訴我們，大腦的健康狀態才是專注力的核心，而血糖的穩定性以及充足的營養供應，更是當中的關鍵。薛曉晶指出，根據《Saudi Medical Journal》2023年的研究發現，第一型糖尿病青少年若血糖控制不佳，其認知表現會顯著下降；而該期刊2024年發表的追蹤研究也進一步指出，即使血糖只是輕微波動，都可能讓小朋友出現「魂不守舍」、記憶力「斷片」、甚至情緒「暴躁」等情況，大大影響學習效率。

相反，《Frontiers in Endocrinology》於2023年統合多篇腦部影像與神經功能研究結果則顯示，規律的飲食習慣，尤其能穩定大腦白質的完整性，有助於維持神經元的正常功能，減少額葉與海馬區神經老化和連結斷裂的風險。所以說，想讓孩子專心，與其單純限制，不如先為他們的大腦提供「充足的燃料」和一個穩定的「工作環境」！

別讓孩子習慣揀飲擇食，以下建議都可改善他們的偏食問題：（按圖了解）

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三大黃金原則：打造長期專注的飲食生活

為了從根本上提升兒童的專注力，薛曉晶建議家長參考以下三大黃金原則，並在暑假期間積極實踐：

原則一：穩定血糖，提供大腦所需營養

孩子的飲食應該像為大腦「充電」一樣，重點是「複合碳水化合物＋優質蛋白質＋高鎂蔬菜」。複合碳水化合物（例如糙米、番薯）能讓能量慢慢釋放，避免血糖像過山車一樣急升急降；優質蛋白質（例如魚肉、雞蛋、豆漿）是製造大腦「通訊員」的重要材料；而高鎂蔬菜（例如菠菜、番薯葉），還有芝麻、堅果等含鎂豐富的食物，則能幫助穩定神經，讓孩子情緒更放鬆，自然就更容易專心。研究亦指出，鎂與色胺酸攝取對情緒穩定與壓力耐受力有正向影響。

一日飲食範例：



早餐： 紫米蒟蒻飯糰、番茄肉醬佐歐姆蛋、豆漿、藍莓



午餐： 雜糧飯、烤鮭魚、炒菠菜、奇異果



下午茶： 香蕉、堅果、無糖可可牛奶、木耳露



晚餐： 地瓜糙米飯、義大利香料烤雞腿、炒地瓜葉、胡麻豆腐



睡前飲品： 芝麻核桃牛奶木耳露（有助安撫神經及強化記憶）



原則二：建立「學習 × 飲食」儀式感

為孩子建立一套固定的「學習小飲食開關」，就像給大腦一個「準備好要學習了！」的訊號。這些小儀式能有效幫助他們進入學習狀態，並維持專注的持久力，同時也能減少拖延和焦慮感。

建議搭配：



讀書前： 無糖豆漿／可可燕麥奶、一小把堅果



複習後： 優格、香蕉、芝麻粉



睡前： 芝麻核桃牛奶木耳露（幫助神經放鬆及記憶整合）



原則三：每週反思，逐步調整節奏

定期與孩子一起檢視生活和學習狀況，能讓他們更主動地參與其中，而不是被動地聽從指令。建議每週日晚飯後，花個十分鐘和孩子聊聊：

這星期哪天精神最好？那天早餐吃了什麼？



哪天比較容易煩躁？是不是因為晚睡了，還是亂吃了零食？



下星期想試試什麼新的早餐組合？有什麼學習目標想達成？



透過這種「自我察覺與微調」的過程，孩子將能逐漸掌握自己的學習節奏，培養自主性。

暑假是轉變的黃金起點

如果孩子常常讀書拖拉、容易分心、做事三分鐘熱度，或是情緒容易暴躁，這很可能不是他們「唔乖」，而是大腦的環境不夠穩定。與其不斷地用時間管理工具去「催谷」他們的專注力，不如從根本上為他們打造一個能高效運作的大腦環境。專注力並不是靠逼迫就能有的，而是需要耐心地「培養」出來。

所以，暑假不應該只是放鬆玩樂的時期，它更是為孩子建立穩定生活節奏和飲食專注力計劃的絕佳起點。想像一下，當孩子擁有固定的吃飯時間、充足的腦部營養，以及每週自我檢討的習慣，他們將能更從容地迎接挑戰，穩定地向前邁進。給予孩子一個有利於大腦發展的身體環境，就是賦予他們專注力、學習能力及自我掌控力的最佳「禮物」！

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