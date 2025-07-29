健康飲食｜韭菜真的能壯陽？一文帶你了解其營養價值與食用禁忌

韭菜，這種在華人文化中素有「起陽草」或「壯陽菜」美譽的蔬菜，究竟其豐富的營養成份和多種健康益處，是否真有科學根據支持這些說法呢？



台灣泌尿科醫生呂謹亨近期在其facebook專頁上發文，詳細闡述了韭菜的健康成份及其對人體的益處。他特別指出，儘管韭菜含有多種有助於男性性機能調節和身體代謝的活性物質，但同時也具有抗凝血的特性，因此若攝取過量或在不適當的時機食用，反而可能對健康造成負面影響。

韭菜有哪些營養成分？（按圖了解👇👇👇）

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點解韭菜咁有益？盤點５大營養成份

呂謹亨醫生指出，韭菜之所以具有多重健康效益，歸因於其蘊含的豐富營養素與多元植物化學物質。以下將介紹幾種關鍵成份及其已知的功能：

硫化物：特別是大蒜素和二烯丙基三硫化物（DATS），具有顯著的抗氧化、抗發炎和抗癌活性。



維生素與礦物質：包括維生素C、維生素K、葉酸、鐵、鋅、鉀等，對維持身體正常機能至關重要。



膳食纖維：有助於促進腸道蠕動，改善消化功能。



類黃酮：如槲皮素，具有抗自由基和保護心血管的作用。



皂素：能調節免疫系統，並有助於降低膽固醇。



韭菜男女皆宜 能為你注入活力？

呂謹亨醫生提到，韭菜對於男女都能補充有益的營養，不過對於男性的生殖功能更有幫助。

無論男女，韭菜都能帶來以下的健康益處：

抗氧化與免疫力增強：研究顯示，韭菜萃取物在細胞和動物實驗中表現出顯著的抗氧化和免疫促進活性，有助於抵抗自由基損害，增強身體抵抗力。



改善腸道健康與降低膽固醇：韭菜的膳食纖維有助於腸道蠕動，而與其他蔥蒜類蔬菜一樣，韭菜也被證實能降低結直腸癌的風險。



為何韭菜被譽為「起陽草」？

而針對男性，韭菜更能為其提供額外的健康益處：

性功能調節與睪固酮活性支持：動物實驗表明，韭菜及其同類植物能提升精子活動力，並增加睪丸內睪固酮濃度，對男性生殖功能有正面影響。



促進血液循環與助勃作用：韭菜中的硫化物和類黃酮成份被認為可以促進血管擴張，這對改善勃起功能可能有積極作用，這也是其「壯陽菜」稱號的由來。



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食用一定要知！ ４類人士不適合吃韭菜

不過，呂謹亨醫生亦提醒，儘管韭菜營養豐富，但並非所有人都適合食用。以下人群應特別注意或避免食用：

1. 胃腸虛弱者、容易腹脹或腹瀉者：韭菜的高纖和硫化物含量可能導致腸胃不適。



2. 有肝炎或肝功能障礙者。



3. 泌尿道感染者或陰囊潮濕搔癢者。



4. 手術前病人：韭菜中含有類似大蒜素的抗凝血成份，手術前一週應避免大量攝取，以防增加出血風險。



適量攝取是關鍵 避免過猶不及！

韭菜無疑是一種營養與功能兼具的食材，對於促進整體健康、維護男性功能及提升免疫力等方面，都具有潛在的益處。然而，任何食物的攝取都應遵循「適量」原則，避免過猶不及。

呂謹亨醫生建議，對於關注性功能、活力與血液循環的男性而言，韭菜可作為日常飲食中的輔助選擇，但它並非「靈丹妙藥」，更不能取代正規的醫療治療。