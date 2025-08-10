患朱古力瘤能成功懷孕嗎？　中醫如何改善病情、調和氣血？

朱古力瘤正式名稱為子宮內膜異位症(Endometriosis)，是現代女性常見的婦科疾病之一，患者常伴隨下腹或盆腔疼痛、經痛、有可能造成暫時或永久性影響患者的生育能力等，目前常見的西醫治療方法為荷爾蒙治療、手術治療，或會對懷孕成功率大大降低。另一方面，中醫強調辨證論治，認為朱古力瘤的成因多與氣滯、血瘀、痰濕及情志失調等內在因素相關，治療上不僅着眼於症狀緩解，更重視調和氣血、疏通經絡及調理體質，透過中藥調養、針灸治療等，從根本改善身體狀況，減輕病情，本文請來了註冊中醫師孫頴儀醫師為我們拆解中醫如何治療朱古力瘤。



什麼是朱古力瘤？中醫如何看待朱古力瘤？

「朱古力瘤」主要是指卵巢因子宮內膜異位症引起的腫囊。子宮內膜組織，本應長在子宮內，卻異常生長在卵巢表面或其他子宮外的地方時，這些組織仍會隨月經週期增厚和脫落，經年累月便形成血瘤，因為其顏色似朱古力而得名。

「朱古力瘤」主要是指卵巢因子宮內膜異位症引起的腫囊。（圖片：Shutterstock）

孫醫師解釋，中醫將朱古力瘤歸類為「癥瘕」範疇，認為朱古力瘤的出現與氣血運行不暢、血瘀積聚密切相關，根據患者不同的體質，可分為氣虛血瘀、氣滯血瘀及痰濕血瘀三大類別，其他形成成因多與壓力過大、情緒抑鬱、愛食生冷食物等有關，這些因素容易導致氣血阻滯，血不行則成瘀，久而久之瘀血積聚於卵巢，形成囊腫。

朱古力瘤的常見症狀 飲食不健康也屬高危！

朱古力瘤最常見的症狀是經痛，部分患者會出現如腰痛、腹瀉、下背痛或盆骨痛等症狀。疼痛會隨着時間而加重，高達七成患者在經期時感覺到疼痛，部分患者在月經後或性交時亦會感到疼痛，偶爾出現不規則出血或月經量過多。有家族病史、情緒緊張、壓力大、經常捱夜失眠的女性屬高危群體，影響免疫功能，降低身體清除異常細胞的能力。此外，不良飲食習慣如經常攝取高脂肪、高糖分或胡亂服用補品，均可能影響荷爾蒙分泌，使雌激素分泌增加，刺激內膜異位組織生長，增加朱古力瘤發病風險。

患朱古力瘤會否影響生育？中醫治療可幫助懷孕嗎？

孫醫師指，朱古力瘤會影響女性生育能力，主要因囊腫佔據卵巢空間或導致輸卵管不暢通，干擾卵子的發育及排卵。中醫治療針對小於或等於6cm的囊腫，藉由減小腫瘤同時養卵，騰出卵巢空間，助卵子有足夠空間成長，並降低朱古力瘤惡化風險，增加懷孕機會。

中醫治療藉由減小腫瘤同時養卵，騰出卵巢空間，並降低朱古力瘤惡化風險，增加懷孕機會。（圖片：Shutterstock）

中醫治療方法：針灸為主，中藥為輔

孫醫師指，一般在治療上，中醫多採用針灸為主，中藥為輔的方式以治療朱古力瘤。會採取這樣的形式主要是因為在臨床上西醫憂慮部分中藥使用不當反會令病情反覆，患者較為卻步。此外，針灸有助促進盆腔血液循環，加速病灶新陳代謝，使瘀血被身體吸收或排出，從而縮小腫瘤。適當中藥則可改善患者體質與情緒，增加代謝率，進一步增強療效。

中醫多採用針灸為主，中藥為輔的方式以治療朱古力瘤。（圖片：Shutterstock）

日常飲食建議 少吃高糖油炸食品

孫醫師建議，朱古力瘤患者在日常飲食方面，應特別注意以下食物，避免攝取高脂肪、高糖、以及可能影響雌激素平衡的食物，以減低荷爾蒙失衡風險。

• 高脂肪及油炸食物： 如牛肉、豬肉、香腸、炸雞、薯條等。

• 乳製品： 全脂牛奶、起司、奶油等可能影響體內的內分泌系統，應適量攝取。

• 動物性荷爾蒙食物： 避免過量攝取過多動物性荷爾蒙，某些補品和藥膳需遵醫囑食用。

• 高糖食物： 如蛋糕、朱古力、甜點等，過多的糖分容易導致體內脂肪堆積，並可能誘發雌激素相關疾病。

• 含雌激素食物： 如雪蛤膏、蜂王漿、蟹黃等應避免或適量攝取。

朱古力瘤患者在日常飲食方面，應避免攝取高脂肪、高糖、以及可能影響雌激素平衡的食物。（圖片：Shutterstock）

真實案例分享 中醫助患者改善朱古力瘤

孫醫師分享一位患者的經歷：該患者於5年前曾接受雙側朱古力瘤手術，術後因希望懷孕而未服用任何荷爾蒙藥物控制下，不幸地於1年後復發，當時在檢查後發現囊腫分別為左卵巢5cm、右卵巢4cm。由於復發風險相對地高，西醫建議再次進行手術，患者轉而尋求中醫治療。經辨證屬肝氣鬱結、氣滯血瘀型，來經首三天腹部疼痛，血量不多，色暗紅，有些小血塊，需服用止痛藥舒緩。孫醫師處方中藥以疏肝解鬱，改善患者緊張情緒，令氣血運行通暢，同時每1-2星期針灸一次，以促進氣血循環。治療一至兩個月後，患者經血量增多、腹痛減輕；約半年後進行超聲波檢查，發現囊腫已縮小至左邊3.6cm、右邊2.5cm，持續治療下，最近已降至各2cm左右，症狀大為改善。

求診中醫的大多數是想懷孕或多次復發朱古力瘤的女性。（圖片：Shutterstock）

求診中醫的大多數是想懷孕或多次復發朱古力瘤的女性，希望透過從根本調理體質，減輕病情，最為理想是氣血暢通的狀態，囊腫逐漸縮小，被身體所吸收，患者除了依據醫囑，進行針灸和服用中醫外，亦要配合飲食和調節情緒，才能大大降低復發風險，改善病情。

