眼挑針｜成因、護理與預防全攻略 一文教你如何紓緩症狀與用藥

你試過長「眼挑針」嗎？它不但會令眼皮紅腫、疼痛，嚴重甚至會影響視線。坊間流傳「看到不該看的東西」、又或者「熱氣」都會導致眼挑針，但這其實是誤解。



眼挑針，醫學上稱為麥粒腫。台灣台南市立醫院藥劑師李旭崴解釋，眼挑針的發生與生活習慣息息相關，尤其現代人經常熬夜、飲食不均衡就更加需要注意。它的成因主要來自於眼瞼上的皮脂腺或汗腺因為堵塞而發炎。當我們用不乾淨的手揉眼睛，細菌就可能趁虛而入，引發感染。此外，作息不正常、飲食不均衡以及個人體質等因素，也容易讓眼挑針有機可乘。

紓緩眼挑針 日常護理這樣做！

李旭崴指，如果發現自己長了眼挑針，可以嘗試以下五個方法來紓緩症狀並加速痊癒：

1. 溫熱濕敷： 準備一條乾淨的毛巾，用溫水浸濕後擰乾。敷在患部約 5 到 10 分鐘，每天 3 到 4 次。這有助於加速血液循環，讓膿液順利排出。



2. 輕柔按摩： 在溫敷之後，你可以用乾淨的手指輕輕按摩眼瞼邊緣，幫助疏通堵塞的腺體。



3. 避免接觸感染： 為了避免二次感染或加重發炎，患症期間請暫時停止佩戴隱形眼鏡或化妝。



4. 維持規律作息： 充足的睡眠能提升身體免疫力，幫助抵抗發炎。



5. 清淡飲食： 暫時減少油炸、辛辣等刺激性食物，讓身體減少不必要的負擔。



藥物治療，正確步驟不能少

如果眼挑針的症狀沒有改善，或變得更嚴重，請務必尋求醫生的幫助。醫生會根據病況開立抗生素眼藥水、眼藥膏或消炎藥等藥物，幫助控制感染與緩解不適。若已形成膿包，則可能需進行切開排膿手術。

李旭崴又提醒，眼藥水及眼藥膏的使用需遵循正確步驟，以確保藥效：

1. 使用前徹底洗手，若配戴隱形眼鏡請先取下。

2. 眼睛向上看，輕拉下眼瞼，將眼藥水滴入下眼瞼內，眼藥膏則擠出米粒大小，由內向外點於結膜囊內。

3. 閉眼30秒至1分鐘，輕壓內眼角以防藥液流失，並用乾淨紗布擦去多餘藥液。

4. 需同時使用眼藥水與眼藥膏，應先滴眼藥水，間隔5至10分鐘後再塗眼藥膏。



預防眼挑針，從好習慣開始

針眼雖然不是嚴重疾病，但帶來的不適和影響不容忽視。預防勝於治療，透過養成良好的生活習慣，可以有效減少眼挑針的發生。最基本也最重要的就是勤洗手，並保持手部清潔，避免用髒手揉眼睛。在飲食上，要均衡飲食，減少高油脂、高熱量的食物，多攝取蔬果。此外，避免熬夜，保持規律作息，讓身體獲得足夠的休息，也能從根本上降低發炎的風險。