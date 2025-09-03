九月都持續30度 高溫恐致「心中暑」？專家教６招助你恢復活力

儘管已經踏入九月，但香港的酷熱天氣依然未見消退。這種持續的高溫不僅讓我們的身體感到疲憊，更在不知不覺中影響著情緒與精神狀態。面對這波熱浪，我們該如何應對？本文將參考醫學專家的建議，深入探討高溫對身心的影響，並提供實用有效的應對措施，助你即使面對炎熱，仍能保持健康活力。



香港未來九日的天氣預報（圖片來源：截圖自天文台官網）

不只身體中暑，也要提防「心中暑」

據日媒《otonanswer》報道，神經外科醫生近藤宗一郎指出，高溫會引起多種影響，主要是對人體的體溫調節功能造成壓力，進而引發一系列身體不適：

● 脫水與礦物質不足： 高溫下大量排汗，會讓身體流失大量水分和鹽分（如鈉），這可能導致頭暈、站不穩、肌肉痙攣等脫水症狀。



● 自律神經失調： 室內外的溫差變化，會讓負責體溫調節的自律神經過度運作，導致平衡失調。這會引發身體倦怠、食慾不振等我們常說的「夏季疲勞」。



● 中暑： 當身體無法有效散熱時，體溫會急劇升高，熱氣會被困在體內，進而引發頭痛、噁心、甚至意識不清等嚴重中暑症狀。



除了身體上的不適，持續高溫也會對精神狀態產生負面影響，主要透過以下機制：

● 睡眠品質下降： 悶熱的夜晚會妨礙睡眠，導致大腦無法充分休息，進而影響情緒穩定性並降低抗壓能力。



● 情緒不穩定： 暑熱導致交感神經活躍，使身體長期處於緊繃狀態，容易變得煩躁或更具攻擊性。



● 專注力與動機減弱：： 由於大腦疲勞和身體倦怠，學習和工作的意願與專注力會下降。



● 焦慮與憂鬱： 長期的身體不適，加上因避免外出而產生的社交孤立感，可能會引發類似「夏季抑鬱症」的症狀。



散熱醒神5穴位（按圖了解 👇👇👇）

身心降溫，從這些小事做起

被問到「如何讓因炎熱天氣而感到疲憊的身體恢復活力」時，近藤宗一郎就建議大家採取以下措施：

1. 補水補鹽，別讓身體喊「渴」



高溫下，身體會透過大量排汗來降溫，這也導致了水分與礦物質的流失。即使不覺得口渴，也應該定時小量地補充水分。可以喝一些運動飲料或是吃鹽糖，來補充流失的電解質，預防頭暈或肌肉痙攣等脫水症狀。

2. 學會聰明降溫，快速舒緩悶熱



除了待在涼爽的室內，也可以透過一些小技巧來幫助身體降溫。當你感到熱時，可以冷敷脖子後方、腋下或大腿內側等大血管經過的部位，來快速降低體溫。此外，洗個溫水澡或沖個涼，也能讓身體感到清爽舒適。

3. 吃對食物，告別食慾不振



炎熱的天氣可能會讓人沒有食慾，或只想吃冰冷的食物。但過多的冷食可能會刺激腸胃，造成不適。建議選擇容易消化、清淡的食物，如涼麵或涼湯。同時，多攝取富含維生素B1的食物，像是豬肉、鰻魚或大豆，這些都有助於緩解疲勞。

4. 身體疲憊？休息是最好的解方



感到疲累是身體發出的警訊，告訴你需要休息。不要硬撐，找個時間小憩片刻，即使只是短時間的閉目養神，也能讓身心得到緩解。不要給自己太大的壓力，學會接受「不完美」，在能力範圍內做事即可。

5. 為心靈充電，打造專屬療癒空間



給自己一些獨處的時間，做自己喜歡的事。聽聽音樂、聞聞香氛或讀一本好書，讓身心得到徹底的放鬆。偶爾也可以放下手機與電腦，單純地放空一下，讓緊繃的神經得以紓緩。

6. 告別失眠，一夜好眠是王道



睡眠品質對我們的身心健康至關重要。盡量確保臥室的環境舒適，可以利用冷氣或電風扇來調節溫度，改善睡眠品質。良好的睡眠不僅能消除身體疲勞，也是修復精神壓力的最佳方式。

