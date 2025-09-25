老花眼｜治療不需靠手術？新型眼藥水能夠改善視力退化！

你是不是覺得，手機螢幕上的字怎麼愈來愈小，看書總要把手伸得遠遠的才清楚？別懷疑，你可能已經患上老花眼！以前，遇到這種狀況，不是得戴老花眼鏡就是得動手術。不過，未來可能會有其他選擇，一種新型眼藥水可能幫你輕鬆搞定這個煩惱，讓你看東西不再「矇查查」！



什麼是老花眼？

老花眼是一種隨著年齡增長而出現的自然現象，並不是一種疾病。主要原因是眼睛的 晶狀體 會逐漸失去彈性、變硬，導致眼睛的 睫狀肌 無法順利調節焦距，讓你很難看清近距離的物體。據專家估計，全球約有18億人受到老花眼的影響，目前主要的治療方法包括佩戴眼鏡、隱形眼鏡或進行手術。然而，最新的醫學研究帶來了新的希望：一種新型眼藥水可能為老花眼患者提供另一種不需手術的治療選擇。

新的眼藥水如何發揮作用？

早前，一項在歐洲白內障與屈光手術協會第43屆大會上發表的研究顯示，一款新型的眼藥水在改善老花眼方面表現出色。這款配方結合了 毛果芸香鹼（pilocarpine） 和 雙氯芬酸（diclofenac），前者是一種用於收縮瞳孔的藥物，而後者是一種非類固醇消炎藥（NSAID），其作用是抵消毛果芸香鹼可能引起的副作用，如疼痛或頭痛。

根據研究結果，所有766名參與者在使用這種眼藥水後，近距離視力都獲得了顯著改善。這種效果平均可以持續長達434天，部份患者甚至可以維持長達兩年。這款新型眼藥水的作用機制在於增強眼睛天然的聚焦能力，為那些不適合進行老花眼手術的患者提供了一個安全、有效的替代方案。

阿根廷老花眼高級研究中心主任、這項研究的主要作者、醫學博士 Giovanna Benozzi 接受外媒《Medical News Today》訪問時解釋，「我們研究的眼藥水採用藥理學方法，結合多種藥物協同發揮有益作用，以改善聚焦能力。簡而言之，這滴眼液能幫助眼睛『恢復』其自然調節能力，從遠處到近處的焦點轉換能力會隨著年齡增長逐漸喪失。」

她強調，「此療法並非迫使眼睛依賴眼鏡，而是強化眼睛自身的調節機制，讓患者能重新舒適地閱讀。」

注意：新眼藥水可能不適合所有人！

儘管這項研究的成果令人振奮，但值得注意的是，新型眼藥水可能並不適合所有人。由於其處方藥的性質，患者必須經由眼科醫師的評估，以確定是否適合使用，並遵循專業醫生的建議。

隨著醫學的進步，我們或許可以期待未來能有更多元化的老花眼治療選擇，讓改善視力退化不再侷限於傳統的手術或矯正工具。

