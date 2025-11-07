愛康健福田口岸港式旗艦店開幕　到店即送¥1,465禮券！

近年內地牙科優勢愈來愈大，包括收費平、預約快、選擇多等等，吸引不少港人北上睇牙，但要點樣選擇一間信得過，又真正貼心服務香港人的內地牙科？小編今次就帶大家深入了解，牙科老字號愛康健（CKJ）福田口岸港式旗艦店，由地點、團隊背景到開幕優惠，一文盡覽所有著數！適合第一次北上或是想體驗內地牙科但又無從入手點揀嘅港人，呢篇懶人包就整合所有資訊，一定幫到你！



慳錢慳時間！福田口岸5分鐘直達 交通超方便

對生活忙碌的港人而言，位置就唔就腳是很重要的，新開幕的愛康健福田口岸旗艦店位於福田口岸商業廣場，乘搭港鐵東鐵線過關，步行只需5分鐘！沿路還會經過人氣日式水療「湯崎·湯泉生活TENZ」，睇牙之餘順便歎個Spa，Perfect！相比起出市區排隊等位，住新界的朋友北上分分鐘仲快仲方便，而且門診假日照常營業，無論平日定周末都可以輕鬆安排睇牙，唔使為咗睇牙請假，慳錢又慳時間。

愛康健富亨口腔門診地圖，福田口岸出關就到。

港人北上睇牙小貼士

預約方法：官網填表格、電話、ＷhatsApp、微信預約，簡單快捷

帶齊證件：身份證＋回鄉證即可簡單過關

交通建議：東鐵線落馬洲站，直達福田口岸，步行5分鐘即到

醫療券細節：現場或預約時查詢適用範圍

一日行程推介：睇牙＋Spa＋Shopping，口岸附近店舖林立，輕鬆玩轉福田

2萬呎港式空間 舒適又貼心

旗艦店佔地超過20,000平方呎，地方闊落，唔怕同人迫，店內環境乾淨，白色裝修讓人感覺舒服放鬆。除了店鋪外觀，旗艦店內的設備一點也不馬虎，設有26張先進牙椅、獨立無菌手術室及X光室。診所內所有指示牌都用上繁體字，洗手間設計都跟足香港商場標準，專為香港人打造，即使返上內地，亦感受到港式牙科服務，無論洗牙、補牙、植牙、箍牙都可以安心進行。

愛康健富亨口腔門診環境舒適寬敞、乾淨整潔。

愛康健富亨口腔門診種植牙無菌手術室，達香港醫院標準。

開店優惠 到店即送¥1,465禮券＋洗牙套裝 慳到盡！

作為牙科老字號愛康健（CKJ）的新店，發放優惠亦絕不手軟，為慶祝新店開幕，現在到店即送¥1,465睇牙禮券及牙齒清潔套裝一份，其中包括：

• 免費牙周健康篩檢券

• 免費專業洗牙券

• 免費箍牙檢查連CT掃描券

• ¥500減¥200現金券

除此以外，新店還準備了其他至荀優惠比大家，洗牙體驗價只需¥60，仲包埋免費口腔檢查同CT掃描，要知道香港照個CT分分鐘已經$800起，呢個優惠真係超抵！凡年滿65歲長者，仲有額外關愛福利，長者朋友記得查詢！新店優惠多多內容極豐富，價錢亦透明公正，官網上一覽無遺，啱晒關注牙齒健康又想慳到盡的人士！

愛康健福田口岸新店開業限時優惠

• 到店即送 ¥1,465禮券 及 牙齒清潔套裝1份

• 超聲波洗牙 ¥60/次

• 補牙 ¥150起/顆

• 拔智慧齒 減¥300/顆

• 金屬箍牙減¥3000，隱形牙箍減¥5000

• 口腔檢查+CT掃描 免費

博士級醫生坐陣 專業信心保證

愛康健旗艦店由同濟大學口腔種植博士劉鑫院長、北京大學及日本東北大學博士吳雨函副院長領軍，帶領經驗豐富醫療團隊。診所全面引進德國、瑞士等國際頂級口腔診療設備，嚴格執行「首診負責制」和「四手操作」等港式醫療標準，嚴格遵循美國牙科協會(ADA)及國家衛生監督機構的雙重操作規範，治療安全高效。醫生團隊均持有專業認證，愛康健更與香港華人牙醫公會合辦「大灣區口腔國際教育培訓中心」，與世界接軌，令專業團隊不斷提升，與時並進，務求帶給顧客更專業的牙科服務。

曾日本留學的吳雨函副院長還把日式牙科醫療服務標準，帶到愛康健富亨口腔門診醫護團隊中。

30年老字號品牌實力 港人信賴之選

愛康健擁有30年深圳口岸牙科經驗，早於2022年已成為香港主板上市醫療集團希瑪醫療（3309.HK）旗下品牌，管理及收費透明，集團旗下愛康健口腔醫院更是2024年香港長者醫療券大灣區試點計劃中唯一入選的二級口腔專科醫院，服務及專業獲官方高度認可。至今，愛康健已累積服務香港市民超過100萬人次，深受港人喜愛，是北上睇牙的信心標誌。

東張女神星級推薦 信心再升級

愛康健（CKJ）最為人熟悉的代言人朱咪咪就不在話下，更有何沛珈等多位星級代言人加盟，信心再升級，更顯愛康健的牙科實力。港人北上睇牙，首選愛康健！

電視台兒童節目主持人， 於愛康健富亨口腔門診體驗藍光美白牙齒服務。

愛康健福田口岸港式旗艦店，無論地點、服務、專業、優惠都針對香港人需要，真正達至高效、慳錢、慳時間。無論你係家庭、長者、忙碌上班族，或注重專業服務的你，都值得一試！

即刻約埋三五知己，與朋友一齊開心北上睇牙，順便到福田玩一日Relax下！

愛康健富亨口腔門診佔地超過20,000平方呎，設有26張牙椅，預約睇牙唔使等。

愛康健富亨口腔門診（福田口岸港式旗艦店）

地點： 深圳福田口岸商業廣場2樓201-214及3樓307舖 (扶手電梯左側)

熱線：(852) 69122011

官方網頁：https://ckjhk.com/

HK01讀者WhatsApp查詢開業優惠詳情：https://Wa.me/85269122011?text=(HK01)富亨開業優惠

溫馨提示：長者醫療券只限羅湖口岸的深圳愛康健口腔醫院使用

（資料和圖片由客戶提供）