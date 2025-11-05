香港減肥新趨勢｜維秀美®處方藥上市 一文了解原理功效、適用人士

根據本地健康調查數據顯示，香港成年人口中約有三分之一（32.6%）被界定為肥胖，更有超過五分之一（22%）屬於超重。在青少年群體中，亦有約20%的中學生面臨超重或肥胖問題。儘管數字驚人，許多市民對肥胖的認知仍停留在「略為超重」的階段，並不知道世界衛生組織早已將肥胖定義為一種需要長期管理的慢性疾病。



肥胖症與超過200種疾病息息相關，包括心血管疾病、第二型糖尿病、高血壓及睡眠窒息症等，對公共醫療體系帶來巨大負擔。面對社會對具備臨床實證的長期解決方案的迫切需求，全球醫療保健領域的領導者諾和諾德（Novo Nordisk A/S），於11月3日正式宣布其體重管理處方藥物維秀美®（Wegovy®）已在香港推出，並在私營診所和特選藥房處方配售。

維秀美®在香港上市，為市民對抗肥胖這個巨大的健康挑戰，提供了一個有臨床實證的科學化管理新選擇，標誌著本港在慢性病治療上踏出了重要一步。

維秀美®如何運作？ 原理與適用人群

維秀美® 是一種用於體重管理的處方藥物，使用時患者每週只需注射一次。然而，與一般大眾所想像的「減肥藥」不同，維秀美®並非只要注射後，馬上就能獲得體重改善，其療效必須使用者同步採納低熱量飲食，以及增加體能活動的綜合治療方案，先可以達致有效的長期體重管理。

藥物原理：

維秀美® 的活性成分是司美格魯肽（Semaglutide）。它屬於一種GLP-1 受體促效劑，簡單來說，它模仿人體腸道中的一種天然荷爾蒙，透過影響大腦中控制飢餓與飽腹感的區域。這有助於使用者：

- 降低整體能量攝取。



- 增強飽腹感，讓人更容易感到「夠了」。



- 控制過度進食，並減少食慾出現的頻率和強度。



適用對象（需經醫生處方）：

這款藥物專為符合特定體重指標（BMI）或伴隨相關健康問題的人士設計：

成人： 體重指數 BMI≥30kg/m²，或 BMI≥27kg/m² 並伴隨至少一項與體重相關的疾病（如高血壓、高血糖、阻塞性睡眠窒息等）。



青少年： 12歲及以上患有肥胖症（BMI≥95百分位）且體重超過 60 公斤的青少年。值得一提的是，維秀美® 是香港首款獲批用於12歲及以上青少年的每週一次處方減重藥物。



臨床數據支持：持續而顯著的減重效果

維秀美® 的療效經過全球大規模的「STEP」系列及「SELECT」臨床研究所證實。

減重效果： 臨床試驗表明，接受維秀美® 治療的成人患者，錄得的平均減重幅度可達約 17%，其中約三分之一的患者甚至達到 20% 或以上的減重效果。相比之下，服用安慰劑的患者平均僅減重 2%。



健康改善： 另外，研究又進一步證實，維秀美® 不僅能持續減輕體重，亦能改善與肥胖相關的健康狀況，甚至在患有心血管疾病的超重或肥胖人群中，有助於降低發生重大心血管不良事件的風險。



維秀美® 的推出，讓醫護人員在協助市民進行長期體重管理時，多了一個具備臨床實證支持的處方工具。諾和諾德香港總經理 Anirvan Dutt-Chaudhuri 亦強調，此次上市是將肥胖症視為一種需要長期、科學化管理的慢性疾病的里程碑，未來將繼續致力於提供以患者為中心的全面體重管理方案，改善社區健康。