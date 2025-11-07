健康生活｜女性低強度運動已勝過男士「狂操肌」？做家務都計數！

你是否曾經疑惑，為什麼女士們平日只是「行吓街」、「做吓家務」，體檢報告卻能夠比天天去晨運健身的男士們更理想？這並不是偶然，而是一個有科學根據的「隱藏優勢」！



近日，台灣基因專家張家銘醫生就在Facebook專頁上分享了一項最新研究結果，為我們揭曉了這個秘密：在保護心臟健康方面，女性的身體運作效率，幾乎是男性的兩倍！

驚人發現：男女運動的效率差距大，女性贏近一倍！

張醫生表示，過去我們總認為「多勞多得」，運動時間越長越好。然而，一項刊登於頂尖學術期刊《Nature Cardiovascular Research》的最新研究卻發現，女性的心血管系統似乎更懂得「精打細算」。數據顯示，女性的運動效益比男性高出超過一倍：女性每週只需要運動 250 分鐘，就能達到顯著的心臟保護效果；而男性卻需要投入超過兩倍的時間，即每週 530 分鐘，才能獲得相同的效益。

換句話說，一位女士每週只須用四小時多一點的時間（例如每日 30-40 分鐘），便能獲得男士投入接近九小時才能達到的心血管效益。這份高效在特定指標上更為顯著：例如在降低冠心病風險方面，女性在每週運動 150 分鐘後可降低 22%，高於男性的 17%。最驚人的是，對於已經患有冠心病的人士，規律運動能讓女性的死亡風險狂降 70%，而男性則僅降約 19%，病後復原的差距尤其巨大。

心臟衰竭的主要成因及風險因素（按圖了解）：

+ 7

相關文章：【心臟病】氣喘夜咳當流感大件事！做家務也氣喘心臟衰竭第3級

為何女性的心臟更「聰明」？

張醫生解釋，這種高效率並非運氣，而是源於身體設計的根本差異，可以歸結為兩大原因：

1. 肌肉纖維的「省油」優勢



女性的肌肉組成中，多數屬於氧化型纖維，這類纖維擅長以脂肪作為燃料，進行長時間、持續性的能量代謝，效率高且持久。

相反，男性的肌肉則偏向糖解代謝，雖然爆發力強，適合短時間高強度輸出，但能量消耗大，整體代謝效率反而較低。

2. 「血管守護神」—雌激素



女性體內的雌激素不僅調控生育，更是心臟與血管的「貼身保鑣」。它能幫助身體更快速燃燒脂肪、保持血管彈性、並有效減少全身的慢性發炎反應。這三重保護，讓女性在同樣運動量下，對心血管的保護效果更加顯著。

相關文章：【心臟病】防心血管疾病晚6時後別吃！頭4部位無故有紋心臟病高危👇👇👇

+ 8

不用「搏命健身」也能健康！ 找回生活的節奏感

張醫生強調，這項研究最大的啟示是：對女性而言，最有效的運動未必是汗流浹背的高強度訓練，而是將「動」融入生活節奏中。

想想我們身邊的例子：

- 每天快步去街市買餸、提住「大袋細袋」上樓的媽媽。



- 經常打掃家居、在公園追住小朋友跑的長輩。



這些「生活化活動」雖然不算健身，但提供了身體所需的穩定、持續的低強度動能，正是女性高效代謝系統的最佳養分。

運動的價值在於「喚醒」身體，而非「操勞」身體。每天持續 30 分鐘的快走、輕快地踩單車、或投入做家務，遠比偶爾一次超長時間的劇烈運動更有效。研究證實，每多一天做到建議運動量，女性的冠心病風險就額外下降 6%——可見「穩定」才是健康的黃金公式。

對男性的提醒 ：持續比強度更重要

這項研究同樣給男性一個警號：如果你的運動只是短暫高強度，而大部份時間都處於高壓、久坐、飲食油膩的狀態，身體的惡性循環就會抵消運動效益。

張醫生提醒，男性雖然需要付出更多時間，但只要能維持每週 300 分鐘以上的中強度活動（如快步跑、游水等），就能顯著降低風險。運動不是要拚贏誰，而是要為自己的健康提供一份「持續的保單」。

相關文章：五十肩懶人包｜6方向即測有幾嚴重 免僵硬7個簡單動作愈痛愈啱？👇👇👇