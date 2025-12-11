日日睇手機 視網膜提早老化!？眼科院長教你預防眼老化方法

在日常生活上，很難避免接觸到電子產品散發的藍光，不論是工作上的電腦屏幕，還是我們片刻不離手的手機，都為我們雙眼造成持續性傷害，加速眼睛老化。有研究顯示，45歲以上成人每日增加1小時螢幕時間，視網膜就會加速老化32日¹。眼科院長粘靖旻醫生比喻：視網膜就像一部相機的底片，一旦因藍光而過度曝光，所造成的傷害是無法復原的 ，大眾都不應忽視眼睛健康，盡早護眼！



藍光為何特別傷眼？

藍光是可見光中波長較短、能量較高的一種光線，主要來自太陽光及各類電子屏幕（如手機、電腦、平板、電視等）。因為波長短、能量高，藍光穿透力極強，能直接到達眼睛深處的視網膜。當我們的眼睛長時間受藍光刺激，會刺激視網膜內的感光細胞，產生大量自由基，造成氧化壓力，甚至攻擊感光細胞，令老化速度超出預期，或會影響視網膜及黃斑部健康。

視網膜健康響起警號的徵兆

眼科院長粘靖旻醫生指出，視網膜出現問題前，早已經發出多項警號，比如說眼矇、小蟲飛吓飛吓、閃光、眼睛乾澀、眼部疼痛或乾澀、眼紅、甚至頭痛。只是不少人不以為然，誤以為是眼睛太過疲勞所致，未能察覺眼睛經已開始退化，甚至是視網膜出現問題。

不少人誤以為是眼睛太過疲勞所致，忽略眼睛退化的重要性。

醫生建議：要趁視網膜未老化，先強化

粘醫生指，正所謂預防勝於治療，與其等到眼睛出現問題才亡羊補牢，倒不如在眼睛老化前加以保護、強化雙眼，為它儲備足夠的護眼養分，促進視網膜的血液循環，保持眼睛年輕！眼科院長粘靖旻醫生推薦連續五年香港銷量第一維特健靈「目清素」*，特有天然中西護眼養分，全面強化視網膜健康。

目清素 含天然中西護眼養分 獲眼科院長推薦

鐵皮石斛精華：名貴中草本，有效阻擋藍光傷害，抗視網膜老化，從根本上延緩視網膜老化。同時滋潤眼睛、改善乾澀及疲勞，提升淚液分泌

高濃度雙黃素配方

28倍葉黃素^、490倍玉米黃素^：葉黃素和玉米黃素是保護視網膜和黃斑部的重要物質，高效抗老化，鞏固視力基礎，強化視網膜。

歐洲藍莓精華：含高33倍花青素^，促進眼部微血管循環，有效將護眼養分都能被高效送達視網膜，增強夜間視力與聚焦力，提升視覺清晰度。

全面防護：高效過濾藍光、延緩眼睛老化，全面保護視網膜及黃斑部健康。

每日只需服用2粒，就能為視網膜提供更全面保護、補充養分，簡單方便。 記住趁視網膜未老化前，主動護眼，才能讓雙眼保持年輕健康！

維特健靈目清素

¹ Lin, S., Gao, M., Zhang, J., Wu, Y., Yu, T., Peng, Y., Jia, Y., Zou, H., Lu, L., Li, D., & Ma, Y. (2025). Sleep onset time as a mediator in the association between screen exposure and aging: a cross-sectional study. GeroScience, 47(1), 1239–1249.

*根據歐睿國際有限公司；Passport – Consumer Health 2025版，2020-2024年維特健靈全球品牌零售金額數據。

^根據內部檢驗報告資料，比較市面產品的含量。