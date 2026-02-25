尚容堂丨睡眠不足恐致月經失調　中醫籲女性更要注重睡眠健康

現代女性工作忙碌，經常長期處於高度壓力之下，有不規律的生活作息和睡眠不足的困擾，其影響不僅關乎日常精神和體力，更與女性的生殖、內分泌、心理健康息息相關。中醫歷來強調「陰陽平衡」、「臟腑調和」，認為睡眠是人體恢復陰陽、補充精氣的重要時段，尤其對女性來說更為關鍵。到底睡眠不足對女性有多大影響？中醫師又會建議怎樣改善女性的睡眠質素？本文請來尚容堂註冊中醫師孫頴儀為我們解惑。



女性不能輕視睡眠不足 疲勞放大影響月經

睡眠不足對育齡女性的影響尤為明顯，常見的生理問題包括內分泌失調、月經不規律、經量減少、經痛加劇、卵子品質下降，甚至影響受孕能力。長期失眠還會提高罹患心血管疾病、糖尿病等代謝性疾病的風險。心理層面則可能引發情緒波動、記憶力和專注力下降、焦慮、抑鬱等問題，進一步影響社交與工作表現。

孫醫師認為，女性以「血」為本，臟腑功能較易受外在壓力、情志失調和作息紊亂影響。睡眠不足會導致肝血虧虛、腎精不足、心神失養，從而出現月經失調、面色暗黃、頭暈耳鳴、健忘失神等症狀，甚至影響生殖系統和卵巢功能，對整體健康造成深遠影響。

褪黑激素與女性健康的關聯？如何改善睡眠？

孫醫師指出，從現代醫學角度來看，褪黑激素是由大腦松果體分泌的激素，負責調節人體晝夜節律，催眠安神。夜晚光線減少時，褪黑激素分泌增多，有助於入睡和深度睡眠。對女性而言，充足的褪黑激素不僅有助於改善睡眠，還能發揮抗氧化作用，減少卵巢和卵子受氧化傷害，延緩卵巢老化、穩定卵子品質，促進卵巢血液循環、調節排卵，幫助胚胎著床並參與荷爾蒙平衡，甚至幫助人工受孕。因此，女性若長期失眠，褪黑激素分泌減少，將直接影響健康和受孕成功率。

褪黑激素對女性生殖系統的幫助：

• 抗氧化保護：減少卵巢及卵子氧化損傷，穩定卵子品質，延緩卵巢老化。

• 調節排卵：促進卵巢血流，參與排卵機制，幫助卵子成熟及著床。

• 改善睡眠與壓力：有助荷爾蒙平衡。

• 輔助人工受孕：補充褪黑激素可提升取卵數、胚胎品質及著床率，與Q10、維生素E等營養素合用，對有睡眠障礙或卵巢功能不佳的女性特別有效。

中醫調養睡眠的智慧 如何從飲食和習慣改善褪黑激素分泌

中醫強調「夜臥早起」、「順應天時」，認為夜間是「血歸於肝」、「陰主於內」的時段，身心應獲得最大休息和修復。針對女性常見的失眠與睡眠質素不佳，中醫會從體質辨證出發調理，孫醫師指最為簡單可從日常飲食和生活習慣開始。

飲食與生活習慣的調整

• 飲食宜忌：避免咖啡因、酒精、辛辣刺激性食物，睡前不宜吃太飽；可適量食用富含色胺酸和維生素B6的食物（如牛奶、核桃、南瓜子、香蕉、芝麻、燕麥等），有助於褪黑激素合成。

• 規律作息：保持固定的上床和起床時間，白天多曬太陽，晚上營造昏暗、安靜的睡眠環境，避免長時間使用電子產品。

• 運動調養：適量運動可疏通經絡、促進氣血，但睡前應避免過度劇烈運動，以免影響入睡。

案例分享 改善睡眠助孕成功

孫醫師曾治療一位35歲女性，患者因自然流產後出現嚴重失眠、夢多、月經量少及經痛等問題，每晚只有3-4小時連續性睡眠。孫醫師先用中藥滋肝補腎，二診後月經量由3天增至5天，其後加入兩星期一次針灸治療，配合氣血雙補，安神定志的中藥。四診後表示針灸當天入睡較易，惟睡眠品質仍有待改善，會半夜醒一次。三個月以來針對養卵、調節排卵進行針灸與中藥治療，最後睡眠質素顯著提升，月經恢復正常，卵巢功能亦獲調理。其後，患者於初次求診的5個月後懷孕，整體懷孕過程穩定並平安產子。此例充分體現了睡眠改善對女性生殖系統和整體健康有重大裨益。

中醫認為「人以血為本，血以睡為養」，尤其女性更應重視睡眠的調養。孫醫師強調，良好的睡眠能促進內分泌平衡、強化生殖能力、調整情緒、延緩衰老，對女性健康尤其重要。面對現代生活壓力，女性應學會調整作息、合理飲食、適度運動，並結合中醫辨證施治，全方位提升睡眠品質和個人生活質素。

尚容堂註冊中醫師孫頴儀

