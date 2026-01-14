2026醫療券｜$2000點用最抵？深圳愛康健睇牙懶人包 預約、拎獎賞

2026年度的$2,000長者醫療券現已到手！近年，北上深圳睇牙已成精明新趨勢，不僅價格更實惠，服務和技術亦與國際接軌。更重要的是，只要懂得善用，更有機會觸發政府的「獎賞先導計劃」，額外賺取$500獎賞，變相有$2,500可以用！ 本文特選獲港府認可、港人熟悉的「深圳愛康健口腔醫院」為例，為您送上終極懶人包：由揀診所、交通教學、專屬優惠到賺盡獎賞秘訣，助您精明護齒！



凡年滿65歲的香港居民，包括在2026年內即將踏入65歲的人士，皆於2026年1月1日自動獲派$2,000長者醫療券。

6間位於深圳的醫療券使用機構，性價比高、交通便捷

政府現時指定了6間位於深圳的醫療機構可使用醫療券。對於長者來說「腳程」絕對是首要考慮。其中羅湖口岸旁的深圳愛康健口腔醫院是唯一真正做到「出關即達」的選擇，無需轉乘地鐵，對膝蓋不好的長者最友善。

深圳愛康健口腔醫院位於羅湖火車站大廈，出關後沿有蓋通道直達，落雨都唔怕，地理位置無可匹敵。

了解愛康健4大實力，安心使用醫療券

揀醫生最緊要信得過！愛康健作為大灣區醫療券首批認可試點，憑藉以下實力成為港人首選：

30年老字號，信心保證：1995年成立，深耕大灣區30年，服務超過100萬港人。自2024年啟用醫療券以來，已服務數以萬計香港長者，流程極之純熟。

港式管理，國際標準：由香港上市醫療團隊管理，嚴格執行「一人一機一消毒」，由持證消毒操作員把關，確保環境衛生，杜絕交叉感染。

同聲同氣，溝通無礙：由博士碩士院長級醫生帶領，逾七成醫生擁有10年以上經驗。全院均能以粵語溝通，長者問診不再「雞同鴨講」。

設施升級，縮短輪候：醫院擴建後牙椅增至84張，大大縮短輪候時間，即日來回更輕鬆。

深圳愛康健口腔醫院擴建後環境，設有84張牙科椅，長者醫療券適用牙科機構。

【HK01讀者必睇】 愛康健口腔醫院推出65歲+長者限時優惠

為鼓勵長者關注口腔健康，愛康健口腔醫院特設65歲+長者專屬優惠。無論是否使用醫療券，只要透過官方平台預約即可享受！（優惠期至2026年2月28日）

愛康健香港官方平台預約限定優惠

全科治療：由原價9折升級至8折（或使用網上優惠，以較優者為準）

種牙補骨粉：新增專享8折優惠

首次到診福利

免費掛號及口腔CT全景片檢查（省¥310）

深圳種牙及鑲牙優惠

指定進口種牙：一口價¥3,680起/顆

政府補助種牙(集采)：額外延長1年保養期

歐美種牙：網上優惠再9折，或直接減¥500

種牙補骨粉：新增專享8折優惠

鑲配假牙： 可享免費拔除普通牙1顆（智慧齒除外）

洗牙及牙周治療優惠

超聲波洗牙：¥58（省¥122）

無鹽噴砂洗牙：¥168（省¥382）

牙周治療：原價9折，贈2次治療後維護（省¥1,600）

牙周專科檢查記錄表：¥240（省¥80）

愛康健香港官方預約優惠，長者種牙¥3,680起/顆，補骨粉8折，全科治療8折。

賺盡$500！醫療券「獎賞先導計劃」攻略

想將$2,000變$2,500？秘訣在於政府的「長者醫療券獎賞先導計劃」。只要2026年內累積使用滿$1,000醫療券於指定用途（如牙科檢查、洗牙、補牙、牙周治療）。系統會自動發放$500獎賞用於同樣服務，獲派總額即變$2,500！

在愛康健做一次詳細的牙周治療或全面的補牙療程，費用超過$1,000，即可達標！賺到的$500可用於後續覆診，將資助價值最大化。

跨境使用醫療券常見問題與解答（Q&A）

Q：跨境用醫療券流程複雜嗎？

A：非常簡單！只需帶備香港身份證。首次使用時，職員會協助您簽署同意書並綁定「醫健通」，之後每次付款出示身份證即可扣數。

Q：如何查詢餘額？

A：可透過「醫健通」App、網站 (apps.hcv.gov.hk) 或致電熱線 2838 0511 查詢。去到愛康健醫院收費處，職員亦可即時幫您查閱。

Q：家人可以幫長者預約嗎？

A：絕對可以！我們鼓勵子女協助父母預約，只需透過WhatsApp提供長者資料即可。

查詢深圳愛康健口腔醫院如何用醫療券，可致電69338128。

立即行動，為自己及家人預約一次全面的口腔檢查！

牙齒健康是晚年生活質素的關鍵。趁著新一年醫療券到手及限時優惠，立即為自己或父母預約！

HK01讀者專享預約通道：

按此WhatsApp廣東話預約：https://wa.me/85269939217?text=(HK01)醫療券睇牙

電話預約專線: 6993 9127

深圳愛康健口腔醫院

地址: 深圳市羅湖區火車站大廈C區1-8樓 (羅湖口岸出關步行5分鐘)

營業時間: 上午9:00 - 下午6:00 (假日照常應診)

官方網站: https://ckjhk.com/