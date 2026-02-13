漸進鏡｜編輯體驗配鏡七大流程：量身訂製個人化眼鏡、老花也能配

如何選擇正確的眼鏡？配眼鏡是為了舒適地「看得更清、甚至更遠」，但要如何配到一副合適自己的眼鏡呢？這不僅需要知道精準的度數，再配合個人化參數，才能避免出現頭暈、視線模糊、眼睛疲勞等問題，使人在舒適的環境中閱讀或工作。最近編輯得知「專業漸進鏡」可帶來更精準、更舒適的視覺，這次來到OPT視光師驗眼中心體驗驗配流程，找出最適合自己的眼鏡。



小編日前來到OPT視光師驗眼中心體驗驗配流程（陳葦慈 攝）

七大步驟配出最適合自己的萬里路漸進鏡

編輯即場了解到視光師驗眼中心全線引入依視路獨家Eyecode™ 數碼測量技術，配合萬里路漸進鏡驗配七大步驟，全面提升漸進鏡驗配體驗，幫助找出最合適眼鏡。更於過程中得悉，原來消費者可以即場體驗萬里路Varilux Discovery 漸進鏡片，幫助他們區分在老花情況下, 使用普通單光鏡片、老花鏡片、以及漸進鏡片的不同視覺感受，輕鬆體驗看遠及看近的不同視距間之視野，讓編輯想到是時候要帶來家中長輩驗驗眼。

想知道家中長輩是否已出現老花問題，可以以簡單方法觀察（陳葦慈 攝）

認識老花

想知道家中長輩是否已出現老花問題，可觀察他們如在看近距離的物品或使用手機時，看不清細字或感到吃力，需要摘下眼鏡來看細字或是把手機拉遠才看清，這很可能是有老花徵兆。

第一、二步：了解視覺需要、專業全面眼睛檢查

整個「專業漸進鏡」驗配，一共有7大步驟，每一步都相當重要。首先會由專業視光師了解視覺需要，像是編輯是有近視和散光問題，日常因工作關係需要長時間使用電子產品，會是更在意防藍光和眼睛疲勞問題。了解過後，視光師會為客人進行專業全面眼睛檢查。此步驟除了驗度數外，還會檢查眼睛健康狀況。

「專業漸進鏡」驗配第三步：挑選合適的眼鏡框（陳葦慈 攝）

第三步：挑選合適的眼鏡框

眼鏡不只是作為每日配戴的必需品，更是時尚外型的標誌，OPT視光師會協助客人挑選合適的眼鏡框。既能選出乎合面型和外型的眼鏡，也可充分發揮漸進鏡片的特性。

第四步：以依視路Eye-Ruler 2 數碼設備 精準測量個人獨有參數

接著視光師會運用依視路Eye-Ruler 2 數碼設備去精準測量個人獨有參數，只需拍攝兩張照片即可以獲得多項個人化參數，包括眼鏡配戴位置、眼球旋轉中心（Eye Rotation Centre）、近距離視覺習慣等。這樣可使配鏡不再只是量度度數，而是可根據每個人的生活及視覺行為習慣，量身打造的個人化眼鏡方案。

使用數碼測量能夠避免人手測量所引起的誤差（陳葦慈 攝）

不僅如此，視光師即場更分享到這項數碼化技術能夠避免人手測量所引起的誤差，精準的配戴參數是保持漸進鏡片清晰度和舒適度的關鍵。而且個人化設計的鏡片能夠完美契合每個人的視覺生活習慣，相比傳統鏡片的視覺效果更佳。

第五步：近距離閱讀習慣 (NVB) 測試

透過此測試，可以了解自己的閱讀習慣，例如書本與眼睛的距離、位置，以及傾向於用頭部移動還是用眼球移動來閱讀。同時，測試還會評估在觀看遠處時的頭部姿勢慣性。透過此結果，視光師可以清楚了解配戴者的遠近用眼習慣和個人姿勢，使萬里路Varilux漸進鏡片比一般漸進鏡片更具個人化。

第五步: 漸進鏡試戴體驗

「專業漸進鏡」驗配第六步：試戴及訂製獨特漸進鏡片（陳葦慈 攝）

在此體驗過程中，編輯有機會試戴Varilux Discovery，即場體驗到萬里路獨特的漸進鏡片, 看遠清晣, 看近細字放大, 明顯感受到清晰的視野。

第六步：度身訂造鏡片

透過師光師分析, 發現原來我的個人參數與標準參數有差異, 就如置衣服只有標準的大碼或細碼, 就會不夠貼身。配眼鏡亦如此, 如果想貼合視覺需要, 最好就用個人化參數去設計鏡片。編輯知道萬里路品牌擁有170多年歷史, 是漸進鏡之發明者，並且為全球No. 1 漸進鏡片, 萬里路Varilux漸進鏡片提供全面的個人化系列, 特別適合首次配戴漸進鏡者或對視覺有追求的老花人士。

第七步：收到全新漸進鏡

最後當收到並配戴上全新萬里路Varilux漸進鏡後，會有專業視光師將持續跟進配戴狀況，協助配戴者適應新鏡片，確保配戴者可輕鬆容易享受漸進鏡帶來的舒適及優質視覺體驗。

