兒童健康｜父愛是健康關鍵？研究：缺乏耐性恐增子女心血管風險

各位爸爸留意啦！平時在家中，你是否覺得自己只是媽媽的「副手」，或者專門負責同小朋友「放電」的「陪玩專員」？



很多人的傳統觀念認為，媽媽負責起居飲食，對孩子的健康影響最大。但最新一項來自美國的研究可能會顛覆你的認知：在影響孩子未來的身體健康方面，爸爸的角色可能比媽媽更關鍵！

爸爸的態度，決定孩子長大後的體質？

這項發表於權威期刊《健康心理學》（Health Psychology）的研究，由美國賓夕法尼亞州立大學（Penn State University）團隊進行。研究人員長期追蹤了一群家庭，觀察父母在BB10個月大時的育兒表現，再對比這些孩子到了7歲時的身體狀況。結果令人大跌眼鏡！

研究發現，爸爸在孩子嬰兒時期的表現，與孩子長大後的心血管健康及新陳代謝功能有極強的關聯。簡單來說，如果在孩子還是 BB 的時候，爸爸表現得冷漠、缺乏耐性，或者拒絕與孩子互動，這些孩子長大後出現以下問題的風險會顯著增加：

● 慢性發炎指數升高



● 膽固醇或血糖問題



這些都是未來患上心臟病或糖尿病的潛在風險因子。也就是說，爸爸的冷漠，可能會讓孩子的身體「埋下」健康的計時炸彈。

為什麼爸爸的影響力大於媽媽？

你可能會問：「明明媽媽與孩子相處的時間更多，為什麼反而是爸爸的影響更大？」

研究團隊提出了一個名為「父親脆弱性假說」（Father Vulnerability Hypothesis）的解釋。這並不是說媽媽不重要（媽媽對孩子的心理安全感依然至關重要），而是爸爸在家庭中的角色，往往更像是一個「家庭壓力探測器」。

相比起媽媽通常會無論如何都堅持照顧孩子，爸爸的育兒表現更容易受到夫妻關係、工作壓力或家庭氣氛影響。因此，當一個爸爸對孩子表現冷漠或退縮時，往往反映了整個家庭系統正處於高壓狀態。這種長期的家庭壓力，會轉化為孩子體內的生理壓力，進而影響他們的免疫系統和新陳代謝發育。

專家教路：3 招發揮父愛力量，守護子女心臟健康

這項研究給了我們一個很重要的啟示：

父親的關愛對孩子健康有直接影響，而且愈早開始越好。

爸爸們，別以為 BB 還小不懂事，只要餵飽奶就夠。其實你的一個擁抱、逗他笑、或者在他哭鬧時的耐心安撫，都在為他未來的血管和心臟「打底」。

專家給爸爸的三個「健康貼士」：

1. 從小做起：不要等孩子會走會跳才跟他親近，從嬰兒時期換片、餵奶開始，建立親密感。



2. 重質不重量：即使工作忙，回家後放下手機，專心陪伴孩子的 15 分鐘，比坐在旁邊滑手機一整晚更有用。



3. 調節情緒：爸爸也是人，會有壓力。感到煩躁時，與伴侶溝通，避免將負面情緒發洩在對孩子的冷漠上。



