農曆新年｜看似健康其實傷身？營養師揭５款賀年零食暗藏高糖陷阱

農曆新年將至，家家戶戶的「全盒」都已經準備就緒。除了傳統的瓜子、糖果，近年不少人為了健康，會特意挑選堅果、燕麥餅或果乾等看似「有營」的零食。然而，有營養師提醒，這類標榜健康的零食，若稍不留神，隨時成為血糖與脂肪飆升的元兇。



台灣營養師陳珮淳近日在見 Facebook 專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，過年吃零食往往是為了討個「好意頭」：肉乾象徵豐收、堅果代表長壽、甜食寓意生活甜蜜。但在歡樂的聊天氣氛下，我們很容易因為「以為它很健康」而失去戒心，結果攝取過量。對此，她就整理了 5 種容易誤踩的「健康零食陷阱」。

陷阱 1：堅果類（腰果、開心果）

堅果雖然富含好油脂，常被視為護心、減肥的好幫手，但其營養成份中其實同時含有油脂、澱粉及天然糖分。一旦攝取過量，身體會優先處理血糖，多出來的油脂便容易轉化為體脂肪囤積。

建議每日食用量約為 10 至 15 顆（約一小把）。挑選時應以「原味、無調味、非油炸」的產品為佳，食用時最好先倒出來分裝，切忌整罐抱著吃，以免不知不覺間攝取過量。

陷阱 2：全麥餅乾、燕麥脆片

許多人看到「全麥」、「燕麥」字眼便會放下戒心，誤以為是健康的「原型食物」。然而，加工形態往往比名稱更重要。這類食品通常經過粉碎、壓片或烘脆處理，物理結構已被破壞，導致消化速度加快。

當食物變細碎後，血糖會迅速上升，迫使胰島素大量分泌以「救火」，容易造成脂肪堆積。因此，切勿因產品標榜「全麥」就掉以輕心，過度加工的澱粉食品依然是潛藏的血糖殺手。

陷阱 3：果乾、蜜餞

果乾常被誤以為比糖果健康，但其實它們只是脫去水分的水果，雖然體積變小，糖分卻被濃縮保留了下來。「一小把果乾」往往等同於好幾顆新鮮水果的糖分含量。

進食果乾後，血糖容易瞬間飆高，對於需要控制血糖的人士來說，比吃新鮮水果更難控制，多餘的糖分最終也會轉化為脂肪，不容忽視。

陷阱 4：肉乾、魷魚絲

肉類製品常被視為補充蛋白質的選擇，但這類加工肉品通常屬於「高鈉、重口味」食品，製作過程中常加入大量糖分及醬油。

高鈉攝取會導致口渴及水腫，為了解渴往往會喝下更多飲料，加上重口味容易刺激食慾，形成「越吃越想吃」的惡性循環，絕對是年節聊天時的隱形熱量炸彈。

陷阱 5：米餅、仙貝等薄脆零食

薄薄一片的米餅或仙貝，容易讓人感覺沒有負擔。但這類澱粉製品的消化速度極快，會令血糖迅速上升，而大腦的「飽足感」訊號卻往往來不及發出。

這種情況下，手還在拿下一片，身體其實已經攝取過量熱量。這也是許多人年後體重停滯、血糖波動的主要原因之一。

陳珮淳營養師提醒，指出這些零食陷阱並非要求大家完全禁食，而是強調「份量控制」。過年期間，建議將零食取出適量分裝在小碟子上，慢慢品嚐，避免無意識地過量進食。只要吃得剛剛好，就能在享受年味的同時，確保年後體重不反彈、血糖不失控，過一個真正的健康「肥年」。

