想退休後嘆世界？1樣準備必不可少　先守護好這份資產才安心退休

步入55歲準退休年齡後，許多人會開始籌劃屬於自己的「第二人生」，告別忙碌的工作，開展新生活。部分人會決心培養當年遺下的興趣，例如學繪畫、下棋、園藝，或參加社區活動與舊友相聚；更多人則期待與家人共聚天倫，享受與伴侶的悠閒時光、陪伴孫兒成長、或是一家人來一場說走就走的旅行。這些令人期待又充實的生活片段，其實都與良好的視力健康密切相關——從閱讀報紙、翻閱菜譜，到欣賞風景、追劇與環遊世界，健康明亮的雙眼都是不可或缺的一部分。

然而，我們在作好財務規劃的同時，往往忽略了健康規劃同樣重要，尤其是視力健康。沒有一雙健康眼睛，即使是精彩的第二人生，也可能黯然失色。隨著年齡增長，身體和視力逐漸退化，尤其50歲以上人士，常見的慢性致盲眼疾——黃斑病變——可能會大幅度影響視力，成為退休生活的一大障礙。



作好財務規劃的同時，健康規劃同樣能助你達成全面生活目標。（圖片：Shutterstock）

年紀越大越容易患黃斑病變 主動檢查最重要

許多人會把視力模糊、看東西變形、視線變暗等現象，誤以為是自然老花或光線不足，但其實這可能是早期的黃斑病變徵兆！一旦錯過初期治療的黃金期，視力受損往往無法逆轉，且長遠來看，會嚴重影響日常生活自理和退休生活的質素。隨著年齡增長，患上黃斑病變的風險會提高。在50歲以上的年齡層，每100個就有1至2名黃斑退化患者。根據香港眼科學會曾公佈一項研究，本港高達50萬人患病，其中高達71%長者無法說出病徵或成因。

黃斑病變主要分為兩種，分別是乾性黃斑病變和濕性黃斑病變。在香港的黃斑病變患者中，高達 90% 屬於「乾性黃斑病變」。「乾性黃斑病變」源於黃斑區的細胞退化，無法排出的代謝物會積聚在視網膜底部，形成「玻璃疣」沉積物，這會導致視網膜色素上皮逐步萎縮。絕大多數患者在發病初期並無明顯徵兆。隨著病情推移，黃斑部的功能會逐漸衰退，導致患者視力下降。若病情惡化，乾性黃斑病變可能轉變成為更具破壞性的濕性黃斑病變，這種情況可能會在短時間內導致視覺功能的嚴重缺失。

「濕性黃斑病變」患者的黃斑點視網膜下方會異常生長出微血管，這些新生的血管極為脆弱，一旦滲漏或破裂，會引起黃斑區的出血和結疤，導致感光細胞遭受永久性破壞。這類病情的發展非常迅速，會直接導致中心視野缺損（例如看直線變彎曲、視野中心出現黑影或盲點）。患者通常是其中一隻眼睛突然出現嚴重的視力障礙，而另一隻眼睛看似正常，或只處於早期病變階段。然而，幾年後，第二隻眼睛出現相同病變的機率相當高。「濕性老年黃斑病變」可能在極短的時間內導致視力急劇衰退，甚至在數天內就會造成視力的嚴重損害。因此，對於樂齡族群來說，最重要的是懂得主動護眼，定期接受眼科檢查，這樣才能及早發現異常，爭取最佳治療時機。

黃斑病變影響視力，嚴重者會導致視力完全喪失。

眼睛對生活、家庭、社交的影響 在你我身邊的日常故事

黃斑病變的症狀通常包括：視力逐漸模糊，中心視野出現暗點或模糊區域，甚至看到的線條或環境出現扭曲或變形，例如，原本筆直的門框可能變得歪斜，或者無法清楚看見孫兒那張可愛臉孔。這些症狀令長者閱讀、使用手機、做手工、甚至分辨人臉都變得更加困難。在日常生活上，患者可能因為無法分辨物件而不小心跌倒，出門時容易迷路，逐漸喪失獨立生活的能力。與親友相聚時，因看不清楚對方的容貌，社交互動也會受到影響。隨著眼疾問題加劇，生活中的大小事愈來愈需要家人的幫助。這樣的情況讓家人需要投入更多時間和精力來照顧長期下來容易造成壓力和情緒疲勞。而長者自己也可能因此感到內疚或挫敗，進而影響家庭氣氛和溝通。

眼疾更影響退休生活。（圖片：Shutterstock）

有時，視力衰退帶來的不只是身體上的不便，而是失去參與家庭活動、社交生活的信心。這種精神上的影響，或許比身體症狀更值得我們關注。這也提醒我們，要把健康，尤其是眼睛健康，納入「第二人生」的重要規劃清單之中。

預防與治療 幸福樂齡退休生活的前提 明亮視野必不可少

要擁有精彩又自主的晚年生活，視力健康是絕不能忽視的關鍵。只有及早護眼及定時檢查，才能令眼睛的健康。其實，護眼絕不困難，平常多攝取深綠色蔬菜和富含抗氧化物的食物，保持均衡飲食、養成規律運動的習慣、並定期進行護眼措施（如避免長時間暴露於強光或藍光刺激），這些都是值得培養的好習慣。另外，銀髮族應每年至少接受一次眼科檢查，提早發現黃斑病變及其他眼疾，才能爭取最佳治療時機和效果。日常生活中，也可透過簡單的家居自我檢測方法，如使用「阿姆斯勒方格表」來檢查視力狀況。此外，希瑪眼科中心也提供免費線上版黃斑病變測試檢查，幫助你進行初步的視力檢測，及早發現潛在問題。

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在確保環境光線充足的環境下，與阿姆斯勒方格表呈30厘米的距離，用手遮蓋左眼，並以右眼凝望方格表中心的黑點。留意周圍的線條是否有變形或斷裂，然後再用手遮蓋右眼，重複同樣的步驟。不論是否出現徵狀，都可定期使用阿姆斯勒方格表進行初步自我檢查。然而，這只是一個輔助工具，不能取代專業的眼科檢查。如發現任何異常或徵狀，應立即就醫，並尋求專業眼科醫生的診斷與治療。

請記住，健康掌握在自己手中——及早預防、及早發現、及早治療。只有保持健康的眼睛，才能安心退休，開啟精彩的第二人生，迎接更美好的未來！

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