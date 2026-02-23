男性健康｜偉哥不只助「房事」？研究發現：有望護心血管防腦退化

提起俗稱「偉哥」的威而鋼（Viagra），第一時間就會聯想到同「房事」與「難言之隱」有關，不少人甚至連開口求醫都覺得有些尷尬。不過，外國最新的醫學研究可能會徹底顛覆你的觀念：這顆藍色小藥丸的真正實力，或許一直被大眾嚴重低估。



英國《每日電訊報》（The Telegraph）早前引述《世界男性健康雜誌》（World Journal of Men's Health）的一份研究報告，指出威而鋼這類 PDE5 抑制劑不單能重振男性雄風，在保護心血管、預防腦退化，甚至改善代謝問題上，都有著令人意想不到的潛力。專家更直言，社會是時候除下「有色眼鏡」，將它視為一種能延長整體健康壽命的藥物，讓更多中年男士受惠。

壯陽只是「副作用」？通血管護心先係本來功效！

事實上，「偉哥」的主要成份「西地那非」（Sildenafil）在研發初期，本來就是用作治療心血管疾病的。它的主要功效是放鬆血管壁，促進血液循環。既然它能令局部血管擴張以解決男士的勃起障礙，自然也能對全身血管起積極作用。

研究數據顯示，長期服用這類藥物的男士，其血管內皮功能往往較好。血液流動暢通了，不單能減少動脈硬化的機會，連帶心臟病發及缺血性中風的風險亦會隨之降低，堪稱心血管的隱形守護者。

活血防腦退化 連夜尿、高血糖都可以一併改善！

血管健康不僅關乎心臟，更是大腦的「保鮮劑」。隨著香港人口老化，腦退化症成了不少家庭的隱憂。令人振奮的是，研究發現這類藥物能增加腦部血流量，有助大腦清走有害代謝物。部份觀察性研究更留意到，有服用習慣的男士，患上腦退化的機率明顯較低。

除了心與腦，步入中年的男士往往還要面對前列腺肥大帶來的頻尿、夜尿困擾，以及血糖踩界的隱患。醫學界證實，每日服用低劑量的 PDE5 抑制劑，能有效放鬆膀胱與前列腺周邊肌肉，令排尿回復順暢；同時，它亦有助改善胰島素敏感度，對患有輕度糖尿病或代謝綜合症的人士來說，算是一舉兩得。

專家提醒：咪當保健品「日日食」！亂服隨時致命

既然好處多多，是否代表大家應該馬上買來當保健品日日食？當然不是。

醫生再三提醒，「偉哥」始終是處方藥物，必須在專業評估下使用，絕不能自行亂服。特別是如果你本身患有心臟病，且正在服用含有硝酸鹽的藥物（例如俗稱「脷底丸」的心絞痛藥物），兩者同服會導致血壓急劇下降，甚至有致命風險。此外，部份人服用後亦可能出現頭痛、面紅、消化不良或短暫視覺異常等副作用。

不過，如果男士們發現自己有勃起功能變差的跡象，其實大可放下心理包袱，大方尋求醫生協助。這除了是為了解決一時的閨房問題，更是及早檢視並改善自身心血管健康的好機會！

