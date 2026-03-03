飲普洱真可以消脂？日本專家拆解飲用迷思 飲錯時間隨時白費心機

到酒樓飲茶，不少人都習慣叫一壺普洱，因其茶味醇厚，配上點心更是消滯解膩。近年，普洱茶更被不少人視為「減肥恩物」，認為多喝就能踢走大肚腩。但到底每天喝普洱茶，身體會產生什麼變化？是不是喝越多越瘦？



據日媒報道，日本食品機能學專家大貫宏一郎先生，早前就針對普洱茶對減肥及肝臟的影響進行解說。原來想靠普洱茶瘦身，單靠「飲」並不足夠，若然飲錯時間，更可能白費心機！

▼喝茶前先看體質（按圖看清👇👇👇）

迷思一：飲普洱茶可以快速瘦身？

許多人以為喝了普洱茶，體重就會直線下降，這其實是一個美麗的誤會。普洱茶作為一種發酵茶，含有豐富的多酚和兒茶素，確實有助於脂質代謝，但它並非「減肥神藥」。專家整理出持續飲用普洱茶的「身體變化時間表」：

第1至3週（適應期）： 身體幾乎不會有明顯的體感變化，體重和脂肪量亦不會驟降。這個階段最需要的是「堅持」。



第4週起（起步期）： 有研究報告指出，持續飲用一個月後，體重及BMI指數才會開始出現緩慢下降的趨勢。



第12週（見效期）： 實驗證實，持續飲用約三個月（12週）能有效減少「內臟脂肪」。不過要注意的是，它對改善血液中的膽固醇則沒有明顯作用。



總括而言，普洱茶的減肥效果是循序漸進的，切忌抱著「一飲即瘦」的心態。

迷思二：飯後歎茶最能消脂？錯！

很多人習慣吃完一頓豐盛的晚餐後，才泡一杯普洱茶來「消滯」，但專家指出這其實是錯失了黃金時機！

普洱茶的強項在於幫助身體代謝中性脂肪，因此「跟餐飲用」才是最正確的做法。如果在飯後兩小時才喝，食物中的脂肪早就被身體消化並吸收得七七八八，這時才喝茶，減肥效果便會大打折扣。所以，下次食點心或吃肥膩食物時，「邊食邊飲」才是最精明的消脂策略。

迷思三：為何我天天飲都不覺得瘦？

如果你已經堅持飲用一段時間，但腰圍依然沒有吋進，可能是因為你踩中了以下三大地雷：

飲食缺乏脂質： 普洱茶主要是針對油脂代謝起作用。如果你的正餐只吃白飯、麵包或清湯米粉等大量碳水化合物，而極少攝取脂質，普洱茶的功效自然無用武之地。



飲食不節制： 普洱茶不能直接抵消卡路里。如果每天依然大魚大肉、甜品不離口，單靠喝茶是絕對無法減輕體重的。



堅持時間太短： 如前文所述，最少要堅持四星期以上才開始見效，飯後間中飲一、兩次是不會見效的。



飲用小貼士：切忌空腹狂飲

雖然普洱茶好處多，但在正常飲用範圍內，一般不會對肝腎功能造成不良影響。不過，普洱茶始終含有咖啡因，如果為了減肥而「當水飲」或空腹大量飲用，很容易會刺激胃部，甚至引致心悸和失眠。

專家建議，每天配合三餐飲用幾杯已經足夠。若本身患有肝臟或腎臟疾病的人士，在改變飲食習慣前，最好還是先諮詢主診醫生的意見。減肥的最佳方法，始終是均衡飲食加上適量運動，普洱茶絕對是個好幫手，但就絕不是你偷懶的藉口！

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】



