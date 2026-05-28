冠心病｜年輕發病更危險？支架愈貴愈好？醫生拆解「通波仔」迷思

傳統觀念認為，冠心病是「老人病」，男士 50 歲、女士 60 歲後才是高危期¹ ,² 。然而，心臟科專科醫生饒元豐指出，近年臨床上年輕個案顯著增加，他曾遇過最年輕的患者僅 31 歲。許多年輕患者對「通波仔」（冠狀動脈介入治療）存在不少誤解，以為手術後便能一勞永逸。饒醫生強調，手術只是「治標」，真正的挑戰在於術後的生活管理。



年輕心臟病發更危險？ 醫生：遺傳與不良習慣是主因

饒醫生表示，雖然冠心病的發病率仍集中在中老年群體，但現在 30 出頭便病發的案例已非罕見。「我見過最年輕的病例只有 31、32 歲。這類年輕患者通常伴隨多種風險因素，例如肥胖、吸煙習慣，或是長期患有糖尿病而不自知³。」

饒醫生特別提到，遺傳性高膽固醇也是年輕病發的主因之一⁴。許多年輕人自恃體健，忽略了「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）的威脅，導致血管在不知不覺中長期暴露在風險之中³。

年輕 vs 年長：病發徵狀與預後

不少人聽聞年輕人一旦心臟病發，病情往往會比年長患者更兇險。饒醫生澄清，雖然急性心肌梗塞對任何年齡層都具生命威脅，但數據顯示，年輕患者的整體預後（即對康復情況的預測）通常較佳⁵。這主要歸因於年輕人體質較強，心肺儲備較充足，在應對急性生理壓力時展現出更強的韌性⁶，具體優勢體現在以下三方面：

較低的死亡風險： 雖然發病時同樣危急，但年輕患者在急性期的死亡率相對較低⁵。



減少嚴重併發症： 年輕患者在病發時，較少出現嚴重的呼吸衰竭或需要插喉搶救，接受心外壓等急救措施的比例也較低⁷。



理想的生活恢復指標： 術後能較快重拾正常的體力活動，回復到發病前生活水平的機會明顯較高⁸。



體檢正常等於心臟健康？拆解靜態心電圖的「無事」假象

許多年輕患者困惑：明明剛做過體檢，報告顯示正常，為何會突然心臟病發？饒醫生指出，這與檢查項目的「精準度」有關。

「一般的驗血或靜態心電圖，未必能反映血管收窄的問題。」他解釋，若血管僅收窄六至七成，靜態時心肌供血仍充足，心電圖便看不出異常⁹。要準確診斷慢性冠心病，通常需要進行：

心臟電腦掃描 (CT)： 直接觀察血管是否有斑塊或堵塞¹⁰。



運動心電圖： 透過跑步機提升心跳，增加心臟血液需求，從而觀察血管在負荷下是否供應不足¹¹。



支架愈貴愈好？可降解支架最先進？

當確診冠心病，是否一定要「通波仔」？饒醫生表示，除了急性心肌梗塞必須爭分奪秒救治外，穩定性患者可先嘗試藥物治療¹²。若藥物無法改善心絞痛，或檢查發現大範圍心肌缺血，才考慮手術¹³。

對於支架的選擇，坊間常有「可降解支架」比傳統「金屬藥物塗層支架」好的迷思。饒醫生分析指，傳統的金屬支架技術成熟，具備多種尺寸選擇且支撐力強，尤其適合血管嚴重鈣化的病人¹⁴。至於近年興起的可降解支架，其合金組件會在約 6 個月後隨時間溶解並被身體吸收，優點是讓血管最終能回復「自然」狀態，金屬支架無需永久留在體内¹⁵。然而，這類新型支架並非人人適合，若病人的血管過硬或鈣化嚴重，可降解支架的支撐力可能不足，開啟效果不佳反而會增加血管再次翻塞的風險¹⁶。

饒醫生更提醒，「通波仔是治標，改善生活習慣才是治本。 心臟有三條主血管，通了一處不代表其餘兩條不會塞，甚至支架位置若保養不當，亦有再次堵塞的機會¹⁷。」

術後生活：找出運動、飲食與社交的平衡點

既然手術只是漫長康復路的起點，患者在「通波仔」後應如何重新調整生活？饒醫生指出，現代醫學進步令手術後的復原速度往往比患者預期的快，現時九成手術經由手腕動脈進行，傷口微小，對日常生活影響甚微，為患者重拾健康生活提供了良好基礎¹⁸。

漸進式恢復運動： 慢性冠心病患者在手術後 1 至 2 星期，待傷口癒合且心臟功能穩定後，即可逐步恢復原有的運動習慣，包括健身或跑步。饒醫生建議，長遠應維持每週至少 150 分鐘的中至高強度運動，以改善血管健康¹⁹。



以「原型食物」為本： 飲食上應盡量攝取天然、未經加工的「原型食物」，嚴格限制香腸、煙肉等高鹽分及高反式脂肪的加工品¹⁷,²⁰。饒醫生提醒，飽和脂肪會刺激身體製造膽固醇，是血管再次收窄的元兇¹⁷。



社交與藥物疑慮： 許多年輕男患者擔心長期服藥會影響性功能。饒醫生澄清，大部份藥物不影響精子質量，僅個別血壓藥可能導致性功能障礙，患者可與醫生商討調整²¹,²²。至於社交應酬，飲酒應遵循「適量」原則（男士每日 2 單位，女士 1 至 2 單位, 1單位（酒精）＝10 克純酒精），並切記不可與藥物同時服用²³,²⁴。



日常生活無礙： 由於支架厚度僅以微米計，且多由合金製成，患者可照常通過機場保安檢測，亦不影響進行磁力共振（MRI）掃描或乘坐飛機²⁵,²⁶。



饒醫生強調，年輕人「本錢多」，但血管暴露在風險中的時間也更長。60 歲才發現膽固醇高，與 30 歲便開始膽固醇超標，對血管的長遠傷害完全不同。建議即使沒有徵狀，亦應每隔數年進行詳細體檢，及早控制三高，莫等血管求救才後悔。

心臟科專科醫生饒元豐

This article is supported by Sanofi Hong Kong Limited

MAT-HK-2600077-1.0-05/2026

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