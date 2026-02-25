手麻痺｜別只當血液不通　醫生：恐是自律神經失調　一圖自查原因

戀愛「觸電一般的感覺」，人人都嚮往，但如果指尖莫名出現觸電般的痛感，應該沒有人會愛吧？手麻是很多人的老毛病之一，造成手麻的原因眾多，但多數人總認為手麻肯定是「血路不通」、「循環不良」所致，因此經常小看了這個問題。



台灣專長治療自律神經失調症的醫師郭育祥表示，他所接觸過的患者當中，很少有人一開始就正視「手麻」這個不適症狀。人們最常做的事，就是手麻的時候甩甩手，甚至直接當它不存在。但手麻可沒這麼容易放過他們，你可以一忍再忍，它可以一再出現。到最後受不了，患者們舉了白旗，才心不甘情不願到醫院接受檢查。

手麻是為什麼？一張表對照最有可能的原因

你以為手麻看醫生就結束了嗎？並沒有。

手麻症狀可能罹患的疾病與原因（Heho健康提供）

郭育祥表示，許多患者們前往醫院就醫，經過一連串電神經學檢查，如神經傳導及肌電圖檢查，還有影像檢查等，還是無法確診。

一堆檢查卻找不到原因？有可能是壓力造成的「自律神經失調手麻」

如果接受了一大堆檢查，卻還是找不到原因，或是症狀合併有對痛覺敏感、呼吸困難等，就要懷疑手麻是因為自律神經失衡所引起。

郭育祥提到，自律神經失衡會造成手腳感覺的異常，如麻痺、感覺遲鈍、觸電痛感、疼痛等，且經常會合併呼吸困難的症狀。主要還是跟情緒、壓力有關。

至於壓力、情緒所造成的手麻該怎麼辦？很簡單，好好深呼吸就對了。「除了藥物治療之外，我通常會建議患者們進行腹式呼吸，並試著找出壓力來源，嘗試化解。」

「當然，並非所有手麻都是因自律神經失調而引起，提醒各位有手麻問題的人，手麻的時候，要多注意一下，到底是哪幾隻手指會麻？哪個部位會麻？手背麻還是手掌側麻？提供越多訊息，對於醫生的診斷越有幫助。」郭育祥提醒。

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

