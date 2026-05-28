身體不適就Google？「網上自我診斷」成新常態 專家：愈查愈心慌

大家試過身體不舒服，第一時間不是去診所排隊睇醫生，而是拿起手機，在搜尋引擎輸入自己的症狀嗎？

現代人生活凡事講求效率，搜尋引擎和智能手機早已成為我們無所不知的「貼身百科全書」。不論遇到什麼疑問，只要動動手指，隨時隨地都能在幾秒鐘內得到解答。這種無與倫比的便利，讓我們在身體出現小毛病時，自然而然地養成了「先搜為快」的習慣。



「頭痛、左眼微跳、有睡意……」在搜尋框輸入這幾個關鍵字，屏幕隨即彈出成千上萬條資訊。原本只是普通感冒或睡眠不足，看著看著，網頁上的「分析」卻愈看愈驚人，甚至暗示你可能患上什麼罕見絕症。這種在網上「自己扮醫生」為自己診斷的行為，在醫學界有個專有名詞，叫「自我診斷」。近年，這股「網上求醫風氣」在年輕一代中吹得極其正盛。

效率至上 年輕一代的求醫新常態

最近印尼一項針對大城市年輕一代（40歲以下）的健康調查發現，有接近六成的都市人在身體出現小毛病時，首選不是到診所掛號，而是先上網「問診」。而他們最常搜尋的，不外乎是呼吸道、腸頁、心血管問題，甚至是近來人人關注的精神健康與情緒困擾。

為什麼大家這麼依賴「Google 醫生」甚至現在流行的 AI 聊天機器人？

說到底，還是因為「累」。對於節奏急促的香港人來說，這點想必深有共鳴：看一次醫生，往往意味著要在百忙之中請假、在診所「排長龍」等候、支付昂貴的診金，還要消耗極大的精神與時間。相比之下，只要動動手指，網上的資訊「即問即答」，既方便、免費，又極具私隱度。網絡，不知不覺間成為了現代人的「第一醫生」。

57% 的「巧合」帶來醫療幻覺

不過，這種方便的背後，卻隱藏著意想不到的危機。

調查中一個非常有趣的發現是：在進行網上自我診斷的人當中，竟然有高達 57% 的診斷結果，最後「證實」與醫生的臨床診斷相符。

你可能會想：「既然有超過一半機會估中，那上網看資訊不就沒問題了嗎？」

醫療專家卻對此搖頭。這正正是最危險的地方——醫學界稱之為「虛假的醫療幻覺」。當用家試過「撞中」一次之後，就會對網上資訊產生過度信任。事實上，網上的資料大多只是粗略的「風險篩查」，根本不能代替專業醫生的臨床診斷。相同的症狀，背後的病因可以千差萬別。

最讓人擔憂的是，這種「幻覺」會直接轉化為實際行動。調查指出，有超過三成的人在網上查完資料後，會直接去藥房自己配藥或買藥吃；甚至有近三成人因為覺得網上的分析「更貼切」，而選擇直接無視醫生開出的處方藥物。

愈查愈恐慌的「網絡疑病症」

除了吃錯藥的風險，網上問診還會衍生出心理問題。相信很多人都有過類似經驗，「本來裝作只是皮膚有點癢，上網一查，看見各種駭人的皮膚病照片 and 案例，結果整天心神恍惚，愈看愈焦慮。」這種因為頻繁在網上搜尋醫療資訊，反而導致焦慮感暴增的症狀，被稱為「網絡疑病症」。

醫學資訊氾濫的年代，我們接觸到的資訊不一定完全準確。網絡演算法為了吸引眼球，往往會將最極端、最嚴重的個案推送到你面前，結果病還沒治好，反而先嚇出了情緒問題。

ChatGPT AI聊天竟暗藏危機！5大禁忌資訊曝光！（按圖睇清）

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關鍵在於提升「數碼健康素養」

在科技發達的今天，要完全禁止大家上網查資料自然是不可能的，也是不切實際的。專家認為，未來的關鍵在於提升公眾的「數碼健康素養」。當我們身體不適、想在網上尋求安心時，不妨給自己立下幾個小守則：

1. 認清資訊來源： 優先參考衛生署、各大醫院或專業醫學會發佈的資訊，避開討論區上網民的口耳相傳。



2. 只作參考，不作決定： 網上資訊可以幫助我們了解可能存在的風險，以便在見醫生時能更具體地描述病情，但絕對不能用來指導自己去買藥。



3. 適時「斷網」： 如果發現自己愈查愈焦慮，請立刻關掉瀏覽器，直接預約專業醫生。



科技為我們帶來了便利，但健康始終掌握在專業的醫學判斷中。下一次身體不舒服時，別再讓演算法成為你的主診醫生。