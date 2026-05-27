急凍藍莓營養完勝新鮮？營養師揭花青素「解鎖」原理 附建議食法

平常去超市買生果，大家通常都會直奔新鮮蔬果區，總覺得「新鮮」就是營養的保證。至於長期放雪櫃裡的急凍生果，往往被視為退而求其次的代替品。不過，其實急凍蔬果的營養價值不一定比新鮮的差。有營養師就指出，經過冷凍處理的藍莓，反而能令當中最關鍵的營養「花青素」更容易被人體吸收！



冰晶化身微型尖刺「解鎖」營養

台灣營養師呂美寶早前在Facebook專頁分享了一份有趣的研究。她指，藍莓之所以被譽為超級食物，很大程度是因為它富含花青素。可是，新鮮藍莓的花青素被植物堅韌的細胞壁牢牢鎖住，我們單靠日常咀嚼和腸胃消化，其實很難將這些結構完全分解，變相白白流失了部份營養。

想打破這層天然的屏障，「急凍」原來就是關鍵。研究指出，當藍莓在冰格結冰時，裡面的水分會形成無數微小的冰晶。這些冰晶就像千萬把微型尖刺，從內部把藍莓的細胞壁刺穿並撕裂。經過這個物理過程，被困住的花青素就能成功「解鎖」釋放出來。數據顯示，急凍儲存首三個月內，人體可實際利用的花青素總量非但沒有減少，反而上升了15%至25%。同時，抗氧化能力指標 ORAC 值，也在冷凍樣本中顯著更高。

這就牽涉到一個叫「生物可及性」的概念，簡單來說就是營養素吃進肚子後，真正能被腸道吸收的比例。研究發現，在模擬人體消化的測試中，急凍藍莓進入小腸後，花青素的釋放速度比新鮮藍莓快了約25%。對於我們的腸道來說，吃急凍藍莓就像食物已經做好了「預先消化」，大大提高了生物可及性，吸收起來自然事半功倍。

相關文章：藍莓功效｜護心降血糖4功效 醫教正確清洗4招 錯1步農藥反滲果肉

+ 14

維他命C流失率其實更低

可能有人會問，放進冰格會不會令維他命C流失？剛從樹上摘下來那一刻，新鮮藍莓的維他命C確實是最豐富的。但現實是，新鮮藍莓經過長途運輸、超市上架，再買回家放進雪櫃，營養已經在悄悄流失。有研究指，新鮮藍莓冷藏14天後，維他命C可能流失一至兩成；相反，急凍藍莓因為在採摘後迅速低溫處理，即使存放長達一年，流失率也僅約一成，相對來說其實是更穩定的維他命C來源。

從食品安全角度來看，急凍藍莓也令人比較安心。根據美國長期的監測數據，新鮮藍莓被驗出的農藥殘留種類通常比急凍藍莓多出不少。這可能是因為急凍生果在加工前通常會經過特定的清洗程序，令殘留的化學物質種類大幅減少。

配搭無糖乳酪 營養師推介的最佳食法

知道急凍藍莓的好處後，怎樣吃才能將營養發揮到極致？呂美寶建議，最具健康效益的食法就是配搭「無糖乳酪」和「好脂肪」。

你可以把急凍藍莓直接拌入無糖乳酪中，再加幾粒原味堅果，或者滴少許初榨橄欖油；想方便的話，全部加在一起打成果昔也是個好選擇。她指，這樣配搭是有科學根據的，藍莓的花青素能促進腸道益生菌生長，跟乳酪簡直是天作之合；而堅果或橄欖油提供的好脂肪，更可以跟藍莓的多酚產生協同效應，令抗發炎的效果加倍。

下次去超市，不妨多看兩眼冰櫃，買包急凍藍莓放在家中，不但方便儲存，還能輕鬆攝取翻倍的營養！

相關文章：紫色食物｜藍莓護眼每日可吃多少？花青素這樣吃才助抗衰老穩血糖👇👇👇