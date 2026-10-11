情緒低落想輕生未必是抑鬱症？醫生拆解「抑鬱」與「躁鬱」分別

常情緒低落、莫名憂傷，做事提不起勁來，甚至有自殺念頭，多數人都會聯想是「憂鬱症（抑鬱症）」作祟。精神科醫師提醒，要注意也可能是「雙相情緒障礙症」讓你憂鬱，必須要仔細判別，才能正確治療、有效改善症狀。



19 歲的麥同學 (化名)，高中畢業後，順利進入理想中的大學與科系就讀，生活看似順遂，卻在近2個月出現變化異樣。原本認真學習的他開始無故不去上課，作業也是勉強完成，整天都無精打采，做什麼事都提不起勁。

也不太想和別人互動，幾乎都窩在宿舍裡不出門，時常感到莫名的低落，甚至有想自殺、結束生命的念頭。他覺得自己得了憂鬱症，於是在朋友的鼓勵之下，來到醫院求助。

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經過醫師仔細評估後，發現患者曾有輕躁期的症狀發作，這才明白，麥同學罹患的不是憂鬱症，而是「雙相情緒障礙症」，也就是俗稱的「躁鬱症」。在給予適當治療與定期的回診追蹤後，症狀逐漸改善。

認識「雙相情緒障礙症」

收治個案的台灣新竹臺大分院精神醫學部主治醫師鄒長志醫師表示，「雙相情緒障礙症」是一種週期性出現情緒過度亢奮或情緒過度低落的疾病，同時合併出現心理、生理和行為上的其他症狀。

在「躁期」或「輕躁期」時，可能出現情緒過度愉悅、過度熱情或信心、話量比平常多、睡眠需求減少、覺得自己反應敏捷、精力充沛、容易衝動或與他人發生衝突。

在「鬱期」時，可能會出現情緒過度低落、興趣減低、食慾減少、體重減輕、睡眠障礙、反應偏慢、整天不想動、無精打采、有罪惡感，甚至有自殺的意念或企圖。

雙相情緒障礙症和憂鬱症如何區分

鄒長志表示，在評估「雙相情緒障礙症」時，最重要的是必須和「憂鬱症」區隔。因為病友大部分都是鬱期時，才會意識到需要赴醫治療，這時若沒有仔細評估，有可能會忽略病患過往的躁期或輕躁期表現，誤以為是憂鬱症。

「事實上，雙相情緒障礙症和憂鬱症是兩個不同的疾病，治療上也有所不同，若沒有使用正確的藥物，有時非但不能改善病症，甚至可能誘發躁症發作，不可不慎」他說道。

鄒醫師進一步說明，雙相情緒障礙症的治療，主要以藥物治療為主，包括口服情緒穩定劑和抗精神藥物。另外，也會依據病人的狀況，安排心理治療、認知行為治療或復健治療。

針對病情嚴重的特殊病人，也會安排住院治療，透過護理師、臨床心理師、職能治療師的整合醫療團隊的介入，共同改善病人的病情，避免發生難以抹滅的憾事。

鄒長志提醒，雙相情緒障礙症的發生與遺傳有關，但卻不一定會發病，可能與個人的心理性格、成長發育、環境壓力與適應能力等有關。因此，除了配合治療外，平常應多嘗試了解自我、察覺自己的情緒、培養正向思考與抒發壓力的因應能力，都有助於減少發作，維持平穩生活。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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