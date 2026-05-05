心理健康|每日為揀三餐感選擇困難 小心被「決策疲勞」榨乾意志力

大家有沒有試過，工作了一整天，下班後站在超級市場的貨架前，竟然為了「買哪一隻牌子的鮮奶」而呆站了五分鐘？或是明明想找些劇集來放鬆心情，卻在 Netflix 的介面來回捲動半小時，最後什麼都沒看就關掉電視？



如果你覺得這種「選擇困難」讓你感到精神疲慮，這未必是因為你性格變得優柔寡斷，而是你的大腦正陷入一種名為「決策疲勞」（Decision Fatigue）的生理狀態。

做愈多選擇，剩餘能量就愈少

根據外媒《Medical Daily》引述的研究，我們每天要做出的選擇數以千計。由起床決定穿哪件衫、早餐食麥片還是三文治，到工作上的專業判斷，每一次「抉擇」其實都在消耗我們大腦中的心理能量。

我們可以想像，大腦就像一部手提電話的電池。早上起床時電力滿格，但每做一個決定，電量就會扣減一點。如果你在無關痛癢的小事上耗費了太多「電力」，到了真正需要處理重要決策或控制情緒時，大腦就會因為處於「低電量」狀態而運作遲緩。

這就是為什麼很多打工仔在下午四、五點時，會覺得腦袋轉不動，或者容易因為瑣事發脾氣。

追求完美帶來的焦慮感

我們成日都會以為「選擇愈多代表愈自由」。然而，現實卻往往相反。當你面對貨架上有三十種不同成份的洗頭水時，我們的大腦反而會感到超載。

這種現象帶來的負擔主要有２點：

1. 怕選錯的壓力：選項愈多，我們愈容易產生「一定要選到最好」的強迫心態。萬一選了之後發現另一個更好，那種後悔和焦慮感會反過來折磨心理健康。



2. 意志力崩潰：當決策能量耗盡，我們的自控力會顯著下降。這解釋了為什麼很多人在辛苦工作一天後，更容易衝動消費，或者忍不住吃那些明知道不健康的宵夜。



如果這種狀態長期持續，對心理健康的傷害就不只停留在「感到乏力疲勞」。長期的決策疲勞會慢慢演變成一種慢性壓力，令你對生活產生一種「無力感」，覺得凡事都失控。當大腦長期處於超負荷狀態，我們的情緒調節能力會變差，變得容易暴躁、情緒低落，甚至可能誘發焦慮症或失眠等問題。這種心理上的慢性消耗，會令你在真正面對人生大事時，缺乏足夠的韌性去應對。

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如何拯救你的腦袋？

要緩解這種精神耗竭，關鍵不在於提高意志力，而在於「減少不必要的抉擇」。

1. 建立「自動導航」模式



很多成功人士之所以每天穿同樣的衫，並不是因為他們不愛美，而是為了把寶貴的決策電力留給真正重要的大事。我們也可以嘗試簡化生活，例如固定早餐的餐單，或者在週末就決定好下週的穿搭。

2. 優先處理重要決定



既然電量在早上最充沛，就應將最複雜、最需要動腦筋的決策放在早上處理。那些無關痛癢的瑣事，留到電力將近耗盡的傍晚才隨意決定吧。

3. 放棄追求完美



不要再強求每一個決定都是「最完美」。學習在某些領域成為一個「知足者」，只要選項符合基本要求就落板，這能為你的大腦省下大量緩衝空間。

在這個資訊爆炸的時代，精神健康往往取決於我們「拒絕選擇」的能力。學會擁抱不完美、簡化生活中的瑣碎選擇，你的生活質素反而會提升。

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