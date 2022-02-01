退休｜告別職場人生活得更精彩　6種退休模式　打造人生新一頁

沒有人會想一直工作到老，當到了一定的年齡或存夠錢了，多數人都會選擇離開職場，展開退休生活，也有人可能因為不可預期的外力而被迫提早告別職場。退休可說是人生的另一階段，看似無憂無慮，但那只是剛開始的幾個月而已，退休人士除了要面對健康與經濟的變動，還有情緒和心態的調整。心理學家提出6種退休生活型態，幫助考慮退休的您順利過度進入退休生活。溫馨提醒，卸下工作應當要活得輕鬆自在，不應使您更感壓力。

文：黎佳燊 醫學審稿：台灣醫師賴建翰／Hello醫師



以下是6類人的退休生活型態，看看自己屬於哪一類人，找尋屬於自己的生活方式吧（按圖了解！）

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6種退休生活型態

退休過渡期涉及很多因素，也許今天覺得很開心，但明天起床可能又感到空虛不已，也正因為如此，很多退休人士會加入義工的行列，或積極參與各樣社區活動、常常約朋友出去運動，並努力讓自己享受每一天。一般上，為了讓經濟負擔不至於過重，夫妻不會一起退休，所以，不管是丈夫或妻子退休，雙方都當學習管理自己的情緒，多點體諒和包容，生活才會愈老愈幸福。

沒有工作並不代表放棄有意義的生活，我們需要思考如何過一個自我充實的生活。除了因不再有收入須重新審視對金錢消費的習慣，還包括生活秩序和決策安排，並明白它或許需要一段時間的適應。同時，也要顧及身邊人的需要和感受。好比說，退休會帶給伴侶和孩子怎樣的影響。對此，美國諮商心理師南希施洛斯伯格(Nancy K. Schlossberg)舉出6種面對退休生活的人，以下帶您一一了解。

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1. 繼續工作者(Continuer)

他們仍放不下工作，所以會用其專長和技能繼續兼職工作，或磨練類似的興趣，且做完會有滿足感。

2. 冒險家(Adventurer)

他們想完全捨棄過去的工作產業，這不代表他們不想工作，他們可能會轉換職場跑道，或經營其他感興趣的事物，像是從辦公室生活轉向經營老家的雜貨店。

3. 探索家(Searcher)

他們不知道除了工作還能做什麼，可能過去也不曾挖掘其他興趣，因此會花很多時間琢磨新事物，慢慢找到自己想要做的事。

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4. 自由滑翔者(Easy Glider)

沒有了工作，也就沒有了包袱，這等人可以享受無工作行程的日常，對他們來說，這樣沒計畫地度過一天才是人所追求的自由生活。因此，他們可以花一整天宅在家追劇，也可以隨時開啟一個說走就走的旅行。

5. 一般觀眾(Spectator)

他們很關心社會與時事議題，但卻只想做個旁觀者，他們喜歡觀察世界的發展，然後坐在咖啡廳和朋友暢聊八卦。

6. 退休人士(Retreater)

他們會把時間用在充實自己的生活，對他們而言，退休後的生活從來都不會無聊，反而能給予他們真正的快樂及滿足。

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退休壓力反更大 孤獨是惡化主因

根據英國心理學會(The British Psychological Society, 簡稱BPS)的資料，退休在生活壓力事件中排名第十，包含退休後的生活、感情狀態、與社會的連結、身體活動等等因素。雖然工作壓力不見了，但人與工作的感情，以及經歷了數十年的生活習慣卻不是那麼容易可以調整過來的，加上老化的負面影響，都會帶來身體和心理健康上的改變。

其中要特別留意的是孤獨感，切勿刻意孤立自己，變成孤獨老人。社交孤立(Social isolation)往往是惡化健康的最主要原因，它甚至會比肥胖症(Obesity)還要危險。另外，退休後的生活習慣也要注意，均衡飲食和規律運動是身體健壯的關鍵要素，您也可趁此機會發掘其他興趣，或是玩些益智遊戲，並維持跟朋友家人的親密關係。

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放不下工作 有時間卻不知運用

對有的人來說，退休等同失業，因為幾十年來的身分認同被剝奪了，這尤其對工作狂以及視工作如同自己生命的人甚是有感。而比起自請退休，若發生在被強制退休的人身上，他們可能會覺得自己在職場中所付出的努力不再被重視了，且通常會夾雜著沮喪和自相矛盾的心情。

退休的前幾個月因處在蜜月效應(Honeymoon effect)中，大部分人會覺得很放鬆和自由，隨著一天一天地過去，焦慮及煩躁就會一一浮現。漸漸的，我們會愕然意識到自己的生活少了些什麼，因為有了很多時間，但卻不知要如何運用，有的人甚至會因無法享受退休而陷入自責。

所以，有些人可能又會回到工作的狀態，顯然的，他們沒辦法放下忙碌工作的生活，好好享受退休。其實，這也沒什麼不好，但請注意別讓工作佔了所有的時間，不然就失去退休的意義了。在此提醒，我們都應該要把時間投資在對的地方，別等到退休後才手忙腳亂，愈早準備，就愈不會慌張，像是可以利用下班及週末空閒的時間，好好思考做什麼事會讓您開心，相信這對於退休後的生活會大有幫助！

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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：考慮退休？6種生活型態避免健康危機】