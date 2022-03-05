豐胸｜肝鬱氣血不足致胸部長唔大？中醫師推4大簡單動作通肝經

想豐胸不一定要做手術，其實用中醫療法也相當有效。有中醫師指，其實胸部發育和肝經、胃經有關，肝經和情緒、睡眠有關，胃經則和食物有關。女性如果在發育階段，多照顧肝經和胃經，胸部就有機會長得飽滿圓潤。



台灣註冊中醫師張家蓓指，春天最適合養肝。在中醫角度，肝在五行中屬木，為陰中之陽，與自然界春氣相通應。經過一冬的寒冷天氣，人們穿著厚重，屋內也有取暖設備而燥熱，體內郁積了許多內火。春季始臨，人的肝氣也開始旺盛，排內火，排濁氣，暢氣血，正是調養肝臟的大好時機。

而女性一開始的成長發育會跟腎比較相關，每個女生都有自己的身材曲線，只是肝氣鬱結、脾胃功能不佳，氣血不足加上循環不良，阻礙乳房正常發育，後天調理就多顧及肝和胃。張醫師則建議在3方面好好養肝。

▼豐胸靠養肝？如何養肝最好？（按圖看清👇👇👇）：

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情緒調理



春季始臨，人的肝氣也開始旺盛，肝氣旺則易怒，遇事需戒怒。因為怒不僅傷肝臟，還傷心、傷胃、傷腦等，從而導致各種疾病。在情緒上，春天要讓自己的不抑鬱，應心胸開闊、樂觀愉快。

充足睡眠



要有充足的睡眠，胸部才會發育得好，中醫認為，晚上11點氣血循行到肝膽經絡，建議準備入睡或閉眼休息，這是補充肝血的時間，避免捱夜，才可以讓荷爾蒙比較平衡，顧好肝經。

通肝經運動



1. 伸懶腰：伸展時要盡量吸氣；放鬆時，全身肌肉鬆弛，盡量呼氣，效果會更好。需要注意的是老年人經常做這一動作，可增加肌肉、韌帶彈性，延緩衰老。

2. 推腳：先左腳後右腳，從腳背處沿着腳縫向腳趾的方向推，用點力氣，讓它有酸痛的感覺，每隻腳各50次。

3. 推腿：坐下，先把左腿彎曲，膝蓋放平，讓雙手掌交疊按在左大腿端內側，稍用力向前推到膝蓋，先左後右，各50次。

4. 推肋：讓雙手握拳，屈肘，肘關節用力把肋部夾緊，然後做手臂伸直彎曲的動作，使大臂反覆地在肋部充分摩擦，直至發熱。

▼同場加映：通肝經穴位（按圖看清👇👇👇）：

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春天養肝、胃飲食要注意

陳醫師續指，除了以上生活小習慣，飲食也是相當重要的一環，例如多吃顏色鮮豔的彩椒、茄子、莓果類等，搭配澱粉，促進分泌快樂物質多巴胺。除此之外，要養肝、養脾胃則需注意以下飲食貼士。

▼豐胸養肝、養脾胃飲食貼士（按圖看清👇👇👇）：

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吃原型食物



盡量不要吃加工食物，如吃薯仔而非薯條

吃足6大營養



多攝取全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳製類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子等6大類食物，每一餐都要有飯、菜、肉，才能保持營養均衡。

吃白飯



陳醫師指，很多人的脾胃不好都是不吃白飯造成，當胃酸太多，胃有很多破洞，修復胃黏膜的最好食材就是白飯。

吃綠色蔬菜



多吃新鮮綠色蔬菜如西蘭花、椰菜等，而不是纖維量低的生菜沙律。

吃黃豆、海鮮



陳醫師推薦吃黃豆、毛豆、納豆或蜜黑豆等植物性蛋白，營養豐富；動物性蛋白有三文魚、吞拿魚等海鮮類，如果貧血又想豐胸的人，可視體質多吃紅肉補鐵。

吃牛油果



牛油果含有高比例脂肪，其中單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪含量豐富，是素食油脂的優良來源。

▼同場加映：疏肝解鬱茶療（按圖👇👇👇）

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